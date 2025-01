Szereti az új kihívásokat.

Fotó: RTL

Schóbert Lara szerdán a Reggeliben vendégeskedett, ahol a Sztárbox utáni időszakáról mesélt, és mint kiderült, azóta edzői képesítést szerzett, elköltözött otthonról, és hosszú távú elhatározásai vannak. A beszélgetés során az is szóba került, hogy a fiatal influenszernek van-e bármilyen terve az énekléssel, hiszen szülei aerobiktáborában megmutatta a hangját, amit Schobert Norbert az Instagramján egy videóban is posztolt.

„Elgondolkodtam már, hogy belekóstolnék ebbe a dologba is, hiszen én nem szeretek nagyon megragadni egy dolognál. Szóval én élek a lehetőségekkel, amiket az élet ad nekem, és szeretnék minél színesebb, minél sokoldalúbb lenni. Úgyhogy elképzelhető, hogy talán még az énekesi karrier is beindul valamilyen úton-módon. Még nem tudom pontosan, hogy mit szeretnék vele kezdeni” – idézte a 24.hu a fiatalt, aki arra is kitért, ő hogyan tekint magára e téren.