Szétnyílt hasizma miatt műtötték a kétgyermekes édesanyát.

Majoros Péter, azaz Majka felesége, Majoros Hajnalka nemrég őszintén vallott a Story magazinnak arról, hogy terhességei következtében annyira szétnyílt a hasfala, hogy elkerülhetetlen volt a műtét. Az egykori modell, aki két gyermeknek adott életet: Mariánnak és Olivérnek, hasfal rekonstrukciós műtéten esett át, melyre így emlékezett vissza:

„A második szülésem után – hiába teltek a hónapok, és hiába nem volt már rajtam pluszkiló –, úgy néztem ki, mintha három hónapos terhes lennék. Zavart, amit a tükörben láttam, de megnyugtattam magam, hogy csak lassabban regenerálódik a szervezetem. Úgy gondoltam, a sok mozgásnak köszönhetően majd visszakapom a régi hasamat. De két évvel később, miután már komoly hát- és derékfájdalmaim is lettek, orvoshoz fordultam” – nyilatkozta a kétgyermekes anyuka, aki nehezen élte meg a műtétet követő időszakot, férje, Majka azonban mindenben a segítségére volt. Mint mondja, a szétnyílt hasizom hosszútávon további problémákhoz vezetett volna.

„A felépülés első hetei alatt Peti aktívan kivette a részét a gyerekek és a háztartás körüli teendőkből is. Szükség is volt rá, hiszen a nadrágomat sem tudtam egyedül felvenni. De örülök, hogy kiderült a probléma, és volt lehetőségem élni a műtéttel. (...) A műtéttel nem a húszéves kori testemet szerettem volna visszakapni, hanem az esélyt, hogy hosszú távon is egészséges maradjak” – idézte szavait az nlc.hu.