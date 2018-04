Pulitzer-díj: a rohingja népirtás kitörölhetetlen képei

A Reuters hírügynökség fotórovata kapta idén a fotós Pultizer-díjat a rohingja menekültválság átfogó bemutatásáért (2016-ban szintén őket emelték ki az európai menekültválság alatt végzett tudósítói munkáért). A népirtás elől menekülő százezrek csendes tragédiája 2017 őszén kapott komoly nyilvánosságot a munkájukon keresztül, amikor a felgyújtott falvaikból hatalmas tömegben indultak útnak a rohingják Mianmarból a szomszédos Bangladesbe.

Tehetetlenül nézte végig a világ, ahogy a mianmari hadsereg háborút indított az ország bő egymilliós muszlim kisebbsége ellen. A menekülőkre útközben is vadászott a hadsereg, útjuk mögött pedig aknák telepítésével zárták el a visszafordulás lehetőségét. Az erőszaknak becslések szerint csak a tavalyi év végére 9-13 ezer áldozata volt. 7000 ember közvetlenül a harcokban halt meg, és további ezrek életét követelte az út is: menekülés közben sokan vesztek a vízbe a két országot elválasztó széles folyón, vagy haltak éhen. Az áldozatok között legalább ezer gyerek is van.

A Reuters fotósai a menekülőút minden állomását végigkísérték. A Pultizer-díjra esélyes fotósok között volt még Kevin Frayer is, aki rengeteg személyes történeten keresztül tette kézzel foghatóvá ezt a megfoghatatlan tragédiát, és akinek a munkáján keresztül mi is bemutattuk a rohingja menekültválságot 2017. októberében.

Rohingja menekültek kelnek át a Naf-folyón, hogy elérjenek Bangladesbe. (Fotó: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Lángoló terület füstje látszik a mianmari partok felől, miközben a vízen átkelt menekültek sétálnak a túlsó parton a bengáli öbölben. (Fotó: Danish Siddiqui / Reuters)

Egy rohingja anya tartja a kezében a halott csecsemőjét. Átkelés közben a csónakjuk elsüllyedt a sekély vízben a part közelében, és a 40 napos fiú megfulladt a hullámok között, amikor a család - segítség hiján - úszva próbált partra jutni. (Fotó: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Rohingja gyerekek kelnek át a Naf-folyó egyik sekélyebb szakaszánál. (Fotó: Adnan Abidi / Reuters)

Menekültek sétálnak egy töltésen Palang Khali-felé, Banglades mellett. (Fotó: Hannah Mckay / Reuters)

Egy kimerült rohingja menekült pihen a töltés oldalánban. (Fotó: Hannah Mckay / Reuters)

Hajótörés áldozatai - a vízből frissen kiemelt holttestek hevernek a parton Inaninál, miközben sűrű eső esik egy este. (Fotó: Damir Sagolj / Reuters)

Egy felgyújtott rohingja falu maradványai Mianmar Rakhine tartományában. (Fotó: Soe Zeya Tun / Reuters)

A 7 éves Shoaib sebeit mutatják a Reuters riporterének Bangladesben. A fiút meglőtték a határ közelében, miközben a család Mianmarból menekült. (Fotó: Adnan Abidi / Reuters)

Bejutásra várakozó menekültek az esőben a bangladesi határon. (Fotó: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Segítségre váró menekülteket próbál visszatartani egy rendőr egy Banglades melletti gyűjtőpontnál. (Fotó: Cathal Mcnaughton / Reuters)

Segélyszállítmányba kapaszkodó rohingja menekültek (Fotó: Cathal Mcnaughton / Reuters)

Sárkányeregetés a Kutupalong menekülttáborban, Banglades mellett. (Fotó: Damir Sagolj / Reuters)