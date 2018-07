A lovakat levágták, a parasztok pizzafutárnak mentek

A litván vidékről Czesław Miłosz írt fájdalmasan szépen Az Issa völgyében, megmutatva, hogy a múlt elvesztése fölötti fájdalom, vagyis a nosztalgia lehet hiteles is, nem kell feltétlenül csöpögnie. Miłosz a mai Litvániában született, lengyel íróként lett Nobel-díjas, de azt mondják, talán ő az utolsó, akit nem lehet besorolni: lengyel-litván és litván-lengyel, lehet ő nyugodtan Česlovas Milošas is. Így ír ebben a könyvében: „Errefelé még a közelmúltban is mindent, amire csak szükség van a háznál, a két kezükkel állították elő az itteniek. Az emberek vastag vászonból készült ruhában jártak. Csak az első világháború után alapították meg az első tejszövetkezeteteket, a gabona- és húsfelvásárló telepeket, s lassanként megváltoztak a kis falvak lakóinak igényei is. Itt sokkal több az ördög, mint másutt. Ki tudja, tán a korhadt fűzfákat, a malmokat, a part menti sűrű bokrokat szeretik ezek a lények, akiket csak akkor pillanthat meg emberi szem, ha maguk is úgy akarják. (...) De hol van az a vidék, ahol menedéket találnak ezek is meg azok is, amikor tankok lánctalpa tiporja a földet, amikor sírgödröt ásnak maguknak a folyóparton a halálra ítéltek, amikor vér- és könnyözönben, a Történelem dicsfényétől övezve beköszönt az Iparosítás?” (Fotó: Tadas Kazakevičius)