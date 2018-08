Tévedés, hogy csak hajléktalanok állnak sorba ételért

A munkát elsősorban a rászorulókért végzik, azokért az emberekért, akik talán már évek óta nem ettek egy igazán jót. Sokan gondolják, hogy csak hajléktalan emberek állnak be a sorba, de ez tévedés: egyre több családos vendégük van, és szomorúak, amiért kisnyugdíjasokat látnak a dobozkáikkal várakozva. Ebben nemcsak a fizikai szükséglet van, hanem lelki is – nagyon sok vendégüktől jött a visszajelzés, hogy milyen sokat számít az ő élethelyzetükben ez a hétről hétre átívelő rendszeresség, a jó szó, törődés. Arról nem is beszélve, hogy munkakeresésben, téli krízishelyzetekben meleg ruhákkal, ideiglenes szálláson való elhelyezésben is szoktak segíteni nekik. (Fotó: Ajpek Orsi / Index)