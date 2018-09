A férfiak magukkal vitték, hogy bárki kedvére használhassa

”Nehéz megtalálni a szeretetet. Megtalálni a szerelmet, hogy valaki szeressen téged, annál is nehezebb. Sok mindenen keresztül mentem, szerettem, de elárultak. A szüleim elhagytak, majdnem most hat éve, nem is tudom. Magányosnak érzem magam, és szomorúnak. Olyasmi, mintha nem lenne semmi, ami megnyugtatna. A húgom meghalt. Nincs nyugalmam. Csak folyamatos rossz dolgok. De, Isten segíteni fog ezen is túljutni.”



Crina, a temesvári egyetem környékén elhagyottan álló „Fantom Háznál”, ahol többen megerőszakolták, amikor hajléktalan fiatalként itt próbált menedéket találni. (Fotó: Annie Ling)