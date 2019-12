Ez lesz az igazi leszt kriszmasz, bazmeg, az igazi leszt lesz, hahaha, hát ez nagyon jó, te is érted, ugye? Akkor, amíg itt nevetgélünk, nézd csak meg hátul, van-e még egy palack abból a móri ezerjóból, aztán töltsél ki belőle egy pohárkával, óvatosan, magadnak, a többit meg hozzad ide nekem. Nem, nem kell még egy pohár, azt el kéne mosogatni, a csatornákban meg már több a vegyszer, mint Elvis testében volt az utolsó napokban, már isten nyugosztalja. Hát legalább őt, meg a többi mifélénket, ha már a saját egyszülött fiát nem tudja. Hát de nem? Itt ünnepeljük minden évben, hogy megszületé, aztán a saját apja majd megöleté érettünk, amit persze mi majd megint megünneplünk, hogy keresztre feszíté és feltámadá és megváltá és a többi é és á.

Ne pakolgassál most, hagyd csak, az ünnep percei ezek, meg a gondolkodásé. Te gondoltál már arra, hogy ez a megváltás, ez most azoknak is van, akik, mint mondjuk speciel én, nem is hiszünk ebben az egészben? Csak eszembe jutott, most, hogy jön a világvége, mert mondta ez a német lány, a Kréta is, hogy el fogunk pusztulni, hogy mire ő felnő már fel se fog nőni, mert nem lesz hol. Mi? Ja, svéd. Mindegy az, olyasféle, akinek nem kell éjjel-nappal güriznie, mint nekem ebben a kis kócerájban, mégsincs soha gondja semmire, ezért is tud ilyen hülyeségeken aggódni.

Amúgy, ha már aggódás, a múltkor hallottam a rádióban, hogy már a borral is baj van, nem, nem ezzek, hogy elfogyott, mert van ott még, ahonnan ezt hoztad. Hanem hogy annak is akkora az ökológiai lábnyoma, mint egy jetié, ami azt jelenti, ha jól értem, hogy olyan gyorsan pusztul miatta a Föld, mint a fuvaros Lajos, aki fagyállóval itta az arcszeszt. Mondjuk szegény jeti is úgy fog elpusztulni, ha van is, mint Lajos, hiába, hogy ő tényleg fagyálló, mert eltűnik a hó meg a jég, eltűnnek a gleccserek is. Elklímásodik minden legenda, pár év, és a Mikulás a vikingek hajójával jön majd Kárpát-tengerre, és a karácsonyfák szomorúfűzekből lesznek, az ágaik belelógnak a Tátrából meg a Fogarasi-havasokból, az lesz majd a népek hadának zajló tengere. Szóval ha nem akarjuk a kis Krétától, hogy mi?, ja, jó, Grétától elvenni a jövőjét, akkor leszel szíves pálinkát inni velem, és azt is csak üvegből, miközben fejünket az ár százszor elborítja. De mi akkor is csak itt ülünk majd, szétrohad ez a kóceráj is, leszt merri kriszmaszt nekünk, tölts még egy kicsit, nevör let enivan empti dö glasz, tölts, és nézd azt a szőrmés mikulásruhát, mekkora ökológiai lábnyoma lehet szegény télapónak is, nem? Hát szegény Gréta, remélem, idén már nem kívánt semmit. (Fotó: Németh Sz. Péter / Index)