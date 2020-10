A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül harcoló, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a mínusz 40 fokos orosz télben.

A második Mohácsként aposztrofált katasztrófa erősen foglalkoztatta és foglalkoztatja napjainkban is a közvéleményt. Annál is inkább, mert

a 2. magyar hagdsereg katonáinak 1943-tól kezdve évtizedekig hallgatniuk kellett arról, mi történt odakint.

1956 után jelentek meg az ott történtekről először feljegyzések, de előfordul, hogy mostanában is napvilágot lát egy-egy hitelt érdemlő adalék. Ilyen volt két éve Csáky Kálmán Egy 32-es baka a Donnál című kötete.

A vékony füzet Csáky Kálmán tanító, a frontra vezényelve tartalékos zászlós visszaemlékezéseit tartalmazza. A szöveget az általa készített képek teszik még érzékletesebbé, és repítenek vissza 1942 nyarától 1943 teléig a rettentő hidegekbe, melynek köszönhetően kicsit átélhetjük azt, amit nagyapáink generációja tapasztalhatott a helyszínen, ahonnan sokaknak nem volt visszaút.

Február 28-a, ma is még pihenés. Ma 25 éves vagyok, s itt kell dagasztanom a sarat, igaz, elmondhatom sok társam ellenében, hogy még élek, de milyen életet? Vajon hogyan tovább, megtart-e még az eddigi szerencsém, s elkísér-e a további utamon?

Elkísérte, 1943-ban Csáky Kálmán hazatért, unokája, Csáky Attila producer így mesél róla:

„Valamikor a 2000-es évek legelején bízta rám nagyapám a doni naplóját azzal, hogy én majd biztosan találok valakit, aki segít a megjelentetésben. A könyv 2018-ban, a 100. születésnapján látott napvilágot.

Gyermekként fogta a kezem, felnőttként egymás mellett, s a végén, a halála előtti években már én fogtam az ő kezét, úgy sétáltunk. Áldott idők voltak. Istenről, sorsról nem beszélt, talán a háborúban látott és átélt események okán vagy azok fájdalmainak évtizedekig hallgatásra ítélt, kötelezően magába zárt fájdalma miatt, nem tudom. Annál többet mesélt szeretetről, összetartozásról, családról, közösségről, szorgalomról, munkáról, tanulásról, a jóért való szüntelen aktív munkálkodásról.

Alapvetően vidám fickó volt, huncut mosolya ott ült az arcán, mikor valami fonákságát mutatta az élet, ilyenkor tudtuk mindketten, hogy sokkal többet lát és vesz észre a világ dolgaiból, mint mutatja. Erről képei is tanúskodnak, melyek az expozíció után majdnem 80 évvel is kifejezőek, élőek, érzékenyek, és a pokolban is az élet szeretetét hirdetik."

Menetgyakorlat alatt, ebédosztás előtt. Aki a menázsit kóstolja: Neszmélyi Endre főhadnagy, a 32/9 puskásszázad parancsnoka. (Fotó: Csáky Kálmán)

Csoportkép. Nem mindenki tért haza közülük 1943 nyarán. (Fotó: Csáky Kálmán)

A 32/9 puskásszázad III. szakaszának parancsnoka, Csáky Kálmán hadapród őrmester, kezében 40M Schmeisser géppisztollyal. (Fotó: Csáky Kálmán)

Büszke, bajtársi pózolás a háború viszontagságai ellenére is. (Fotó: Csáky Kálmán)

Szieszta uniformisban. (Fotó: Csáky Kálmán)

A gyakran megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül harcoló honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda. (Fotó: Csáky Kálmán)

A doni hómező. A szélsőséges időjárási viszonyokban mindenki úgy javította fel kincstári ruhatárát, ahogy csak tudta. (Fotó: Csáky Kálmán)

Hógolyózás a Don partján. (Fotó: Csáky Kálmán)

Alá és fölérendeltségi viszonyok. A kompozíció kiállta az idők próbáját. (Fotó: Csáky Kálmán)

Összeszoktató gyakorlaton. A tank egy úgynevezett Toldi könnyűharckocsi. (Fotó: Csáky Kálmán)

A Don-kanyarnál harcolók jellemzően hazatérve sem nagyon beszéltek a drámáról. (Fotó: Csáky Kálmán)

Elvonulás előtt a szakasz. (Fotó: Csáky Kálmán)

Elkészült a téli szállás és annak bejárata. (Fotó: Csáky Kálmán)

Karabut és Kolovert előtt sem nyugodt a helyzet. (Fotó: Csáky Kálmán)