Ha nem lenne kötelező maszkot viselni a tömegközlekedésen, fel sem tűnne, hogy világjárvány van – mondja el az Indexnek a Tajvanon élő Pánszky Márk. Az angoltanárként is dolgozó magyar fotós tizenöt éve él a kelet-ázsiai szigetországban, ahol a koronavírussal sújtotta tavalyi évet is dokumentálta. Tajvan 2020-ban azzal vált különösen érdekes országgá, hogy a járványt nem csak eredményesen, de kivételesen humánusan kezelte. Pánszky Márk fotóiból is egy zavarba ejtően normális társadalom pillanatai köszönnek vissza: az emberek vallási fesztiválon, vagy épp pride felvonuláson ünnepelnek, parkokban, tengerparton sétálnak szeretteikkel.

„A járványkezelés három szempontból is sikeres volt. Egyrészt alacsonyan maradtak a fertőzési és halálozási statisztikák: összesen 812 esetet regisztráltak, a hivatalos adatok szerint hét ember vesztette életét a járvány alatt. Megúszta a válságot a gazdaság, még annak ellenére is, hogy a világgazdaság összeomlott. Harmadrészt pedig, a vírusnak minimális hatása volt a hétköznapokra” – folytatja Pánszky Márk. Saját állampolgárait ugyanis alig korlátozta a kormány. Márciusban meghosszabbították a tanintézményekben a téli szünetet, szilveszter éjjel pedig limitálták az ikonikus tajpeji 101 felhőkarcolónál szervezett, tűzijátékkal egybekötött tömegrendezvényt. De a boltok és a szolgáltatók, mint a fodrászok, konditermek, éttermek gyakorlatilag zavartalanul, egész évben nyitva tarthattak.



A siker titka mindenekelőtt a közelgő válságra adott, villámgyors reakció volt. Tajvan elsők között ismerte fel a koronavírusban rejlő fenyegetést, először a Kínából, majd a járvány terjedésével a világ többi részéről érkezők beutazását korlátozták a hatóságok. A külföldről érkezőkre két hét elzárás vár, ez azonban a világ többi részén megszokott házikaranténnál jóval szigorúbb. „A repülőtérről egy külön, erre a célra kialakított karanténtaxi szállítja az embereket a járványügyi elzárásra kijelölt helyre, ahol két hétig megfigyelés alatt áll” – folytatja a magyar fotós. A hatóságok alaposak voltak a kontaktuskutatásban is. Panszky Márk elmondja, nem önként letölthető alkalmazásokkal követték nyomon a vírus terjedését, a külföldről beutazókat mobiltelefonjuk cellainformációja alapján azonosították. Illetve megkönnyítette a tajvaniak életét a társadalmi szokásokká vált közösségi távolságtartás. Az ázsiai nép, részben a SARS-járvány miatt nem erőlteti az Európában megszokott üdvözlési formákat. ugyanakkor amint megjelent a vírus, azonnal hordani kezdték maszkjaikat.

Első járványügyi intézkedésként Tajvanon meghosszabbították az iskolai téli szünetet. Ennek köszönhetően tavasztól folytatódhatott az oktatás minden tanintézményben. Pitou Általános Iskola, Zsujfang, 2020- május 2-án. (Fotó: Pánszky Márk)

Az ázsiai országban nem divat a távmunka, ezért a járvány alatt is kötelező volt munkába járni. A képen egy alagútban kialakult közlekedési dugó látható. Jilan megye, 2020- március 21-e. (Fotó: Pánszky Márk)

Az eredményes járványkezelésnek köszönhetően egész évben nyitva tarthattak a fodrász- és szépségszalonok. Csungho, 2020- február 2-án. (Fotó: Pánszky Márk)

Felkészülés a tajvani SBL félprofi kosárlabda mérkőzésre. A sporteseményt a tervezettnek megfelelően megtartották, igaz, a nézőknek arcmaszkot kellett viselniük. Jungho, 2020. április 4-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Tajvan híres éjszakai piacain tavasszal limitálták a látogatók számát, igaz, nyugati mértékkel így is tömegek vásároltak. Tajpej Sita piac, 2020. május 9-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Felkészülés a tajvani nemzeti ünnepre, Az októberben tartott, több napos eseményen 2020-ban is légibemutatóval, felvonulással és tűzijátékkal szórakoztatták a nézőket. Tajpej, 2020- június 28-án. (Fotó: Pánszky Márk)

A külföldi utazások korlátozása miatt tavaly megugrott a belföldi turizmus, augusztusban a szállodákban és a látványosságoknál is teltház volt. Celan, 2020. június 1-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Karantén várt azokra, akik kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. A hatékony kontaktuskutatásnak köszönhetően azonban ez csak a lakosság 1 százalékát, nagyjából 250 ezer embert érintett. Tajpej, 2020. április 15-én. (Fotó: Pánszky Márk)

A hatóságok csak a tömegközlekedési eszközökön, az iskolákban és a kórházakban tették kötelezővé a maszkviselést. Ennek ellenére, sokan az utcán is hordták maszkjukat. Jungho, 2020. február 9-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Ma-cu istennőt ünnepli a tömeg egy felvonuláson. Lotung, 2020. október 25-én. (Fotó: Pánszky Márk)

A tajvani fővárosban tartott pride felvonuláson a külföldi beutazások szigorú korlátozása ellenére is több mint százezer ember vett részt. Tajpej, 2020. október 31-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Tajvan két megyéjében egyetlen koronavírusos megbetegedést sem regisztráltak. Hualien, 2020. március 21-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Gyerekek játszanak egy városi parkban, miközben a világban csúcsokat dönt az első hullám. Hszintien, 2020. március 29-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Nyitva tarthattak az állatkertek és vidámparkok is, igaz a fürdőket ideiglenes bezárták. Leofoo állatkert, 2020. június 12-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Leofoo állatkert, 2020. június 12-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Bár Tajvanon kevés keresztény él, a karácsony a legnagyobb téli fesztivál. Az ilyenkor szervezett programok közel félmillió embert mozgatnak meg. Pancsiao, 2020. november 29-én. (Fotó: Pánszky Márk)

Decemberben egy új-zélandi férfi megfertőzött egy fiatal tajvani nőt, ezzel 253 nap után újabb megbetegedést regisztráltak. Válaszul a tajpeji hatóságok 40 ezer főben korlátozták az újévi utcai ünnepeken való részvételt. Tajpej, 2020. december 31-én. (Fotó: Pánszky Márk)

