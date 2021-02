Járvány a gettóban

Képzeljük el, milyen a hétköznapok küzdelme a vírussal egy nyomortelepen, téli fagy idején, ahol járványvész nélkül is ádáz harcot kell minden egyes nap vívni azért, hogy legalább olyan meleg legyen a lakásban, hogy ne fázzanak a gyerekek, hogy ki tudják fizetni a villanyszámlát, hogy este is legyen világosság, hogy jusson mindennapi kenyér az asztalra, egy héten egyszer jusson húsra is, hogy ha már gyümölcsre nem futja, legalább a szükséges vitaminokat meg tudják venni a patikában. (Fotó: Marton Monus / Reuters)