Messi kétféle könnye, fejetlen olimpiai bajnok, polip-Djokovics

Olimpia és labdarúgó-Európa-bajnokság páratlan évben? Igen, a koronavírus-járvány ezt is összehozta. A rendkívüli események emlékezetes történeteket, drámai pillanatokat szültek, amelyekről zseniális fényképek is készültek. 2021 sportja képekben.

2021 elején az emberiség egy pillanatra elhitte, hogy túl van a pandémia nehezén. A vakcinák elkészültek, a második hullám kezdett alábbhagyni, néhány sporteseményre pedig visszatérhettek a nézők, még ha csak korlátozott számban is. A februári Super Bowlt például sikerült egy maréknyi néző előtt megrendezni (nagy részük egészségügyi dolgozóként érdemelte ezt ki) Tampa Bayben, ahol aztán a történelem során először olyan csapat örülhetett, amely hazai pályán játszott. A Tampa Bay Buccaneerst csúcsra juttató Tom Brady hetedszer emelhette magasba a Vince Lombardi-trófeát, amivel egyértelművé tette, hogy hiába hagyta ott húsz év után a New England Patriots együttesét, Bill Belichick nélkül is páratlanul nagy klasszis.

A februári Australian Opent rendkívül szigorú kritériumok mentén, de szintén korlátozott számú publikummal rendezték meg, ahol elkezdődött Novak Djokovics menetelése, ami egészen a tokiói olimpia elődöntőjéig tartott. A szerb klasszis Melbourne után Párizsban és Wimbledonban is győzött, amivel már ő is 20 GS-tornagyőzelemnél tart, akárcsak Roger Federer és Rafael Nadal. Sőt akár meg is előzhette volna őket, de a US Open döntőjében simán kikapott Danyiil Medvegyevtől, így a Golden Slam (négy GS-tornagyőzelem plusz olimpiai arany) mellett a Grand Slam sem jött neki össze, ettől függetlenül szenzációs évet zárt.

Tavasszal elindult a Formula–1 is, amiről a szezon előtt mindenki azt hitte, hogy ismét a Mercedes megkérdőjelezhetetlen dominanciáját hozza, hiszen már mindenki a 2022-es idényre készül az új autókkal és szabályokkal. De a Red Bull beleköpött a németek levesébe, remek kocsit épített, Max Verstappen pedig végleg bebizonyította, hogy felnőtt a feladathoz. Egészen kiélezett csatát vívott Lewis Hamiltonnal a világbajnoki címért, ami aztán az utolsó futam utolsó körében dőlt el, és biztosra vehetjük, hogy még évek, évtizedek múlva is mindenki emlékezni fog erre az évre. A két élmenő csatája többször is ütközést eredményezett – ki tudná elfelejteni például a monzai balesetet, amikor Verstappen versenygépe Hamiltonén landolt?

A labdarúgó-Európa-bajnokság is hosszú ideig lesz még beszédtéma. Először fordult elő, hogy nem országok, hanem városok voltak a házigazdák, Budapest is rendezett négy mérkőzést, méghozzá telt ház előtt. A magyar válogatott derekasan helytállt a halálcsoportban, a 2014-es és a 2018-as világbajnok számára is túl nagy feladatnak bizonyult. Sajnos Christian Eriksen szívinfarktusa is beleégett az emberekbe, viszont a szakszerű és gyors segítségnyújtásnak köszönhetően nem történt tragédia, a kiváló középpályást sikerült újraéleszteni, pár nappal később pedig a kórházból is kiengedték. A dánok aztán az egész világ kedvencévé váltak, és meg sem álltak a legjobb négyig. Az Eb-t végül az olaszok nyerték, akik drámai módon, tizenegyespárbajjal győztek a Wembley-ben Anglia ellen.

A tengerentúlon Copa América-lázban égtek az országok, amelyet Brazíliának beugróként kellett megrendeznie. A hazaiak be is jutottak a döntőbe, ott azonban Argentína jobbnak bizonyult, Lionel Messi pedig első (fontos) trófeáját nyerte a válogatottal, amivel megalapozta hetedik Aranylabdáját. Alig egy hónappal később viszont már nem örömében, hanem bánatában sírt, ugyanis a Barcelona csődközelbe került, emiatt nem tudta megtartani a klasszist, aki így 21 év után elhagyta a gránátvörös-kékeket, és a PSG-hez igazolt.

Az ő sztorija szinte keretbe foglalta időben az év legnagyobb eseményét, a tokiói olimpiát. A vírus újbóli berobbanása miatt nézők nélkül megrendezett játékokon a magyar küldöttség kiválóan szerepelt, hat aranyérem mellett hét ezüstöt és hét bronzot hozott haza. Mi persze főleg saját kiválóságainkra figyeltünk, de akadtak olyan történetek, amelyek nemzetközi léptékkel is mérföldkőnek számítottak. Ilyen volt például Mutaz Essza Barsim és Gianmarco Tamberi megosztott aranya, Simone Biles és Oszaka Naomi nyíltan vállalt mentális összetörése vagy az öttusa lovaglószámában történt esetek.

Ezeket és még sok mást is felelevenít húszképes gyűjteményünk.

Egy világbajnoki és három Copa América-ezüst után Lionel Messi a válogatottal is csúcsra ért végre 2021-ben (egy olimpiai aranya azért már van 2008-ból), az idei Copa-siker nagyban hozzájárult hetedik Aranylabdájához (Fotó: Amanda Perobelli / Reuters)

Fair Play-díjas pillanat Tokióból: a katari Mutaz Essza Barsim és az olasz Gianmarco Tamberi egyaránt 237 centiméterrel végzett a magasugrás fináléjában. A szabályok szerint szétugrás dönthetett volna az aranyéremről, ők azonban megállapodtak abban, hogy együtt szeretnének olimpiai bajnokok lenni (Fotó: Patrick Smith / Getty Images Hungary)

Minden idők egyik legizgalmasabb párharcát hozta a 2021-es Formula–1-szezon. Max Verstappen és Lewis Hamilton elképesztően kiélezett csatát vívott, többször is összeütköztek az idény során, ezek közül a monzai baleset marad a legemlékezetesebb, amikor a holland jobb hátsó kereke a brit glóriáján landolt. Még szerencse, hogy van HALO (Fotó: Andrej Isakovic / AFP)

Az egész világot megrázta, ami a labdarúgó-Eb második napján történt. A Dánia–Finnország-mérkőzés első félidejének végén a hazaiak középpályásának, Christian Eriksennek megállt a szíve, a gyors és szakszerű segítségnyújtás mentette meg az életét. Szerencsére Eriksent napokkal később kiengedték a kórházból, a dánok pedig az elődöntőig meneteltek, miközben az egész világ a szívébe zárta őket (Fotó: Friedemann Vogel – Pool / Getty Images Hungary)

A Paris–Roubaix a világ egyik legembertpróbálóbb egynapos kerékpárversenye. 2021-ben sem volt kegyes az időjárás a versenyzőkkel, a macskaköveken kívül a dagonya is megnehezítette a bringások dolgát (Fotó: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Tom Brady számára nem ismeretlen a Vince Lombardi-trófea tapintása. Az irányító húsz év után elhagyta a New England Patriots együttesét, amellyel hatszor is megnyerte a Super Bowlt, és a Tampa Bay Buccaneershez igazolt, új csapatával pedig azonnal bajnok lett, a döntőben a címvédő Kansas City Chiefst legyőzve (Fotó: Patrick Smith / Getty Images Hungary)

Szinkronúszásban már a vízbe ugrás előtti mozdulatsor és kompozíció is rendkívül fontos, a kínai csapat pedig tökéletesre fejlesztette a program ezen részét. A vízben viszont az oroszok verhetetlenek voltak ezúttal is, Kína ezüstéremmel gazdagodott Tokióban (Fotó: Marko Djurica / Reuters)

Az örömkönnyek után kevesebb mint egy hónappal már bánatában itatta az egereket Lionel Messi. A Barcelona csődközeli helyzete miatt nem tarthatta meg az argentin klasszist, aki 21 év után sírva távozott a PSG-hez (Fotó: Eric Alonso / Getty Images Hungary)

A teniszező Oszaka Naomi számára hihetetlen hullámvasutat hozott a 2021-es év. Először megnyerte az Australian Opent, a Roland Garroson viszont már mentális problémákkal küzdött, amiről nyíltan beszélt. Tokióban ő volt az olimpia arca, erről árulkodik ez a kép is, amelyen a nyitóünnepségen meggyújtja a fáklyát. Azonban nem bírta el az esélyesség terhét, a harmadik fordulóban kiesett, és szertefoszlottak ötkarikás álmai (Fotó: Richard Heathcote / Getty Images Hungary)

Halál, adók, Szilágyi Áron egyéni olimpiai aranya – ezek biztosak az életben. A világklasszis kardvívó az olimpia legelső napján végig csodálatos formában versenyzett, a döntőben pedig nem is lehetett kérdés, hogy megszerzi sorozatban harmadik egyéni olimpiai bajnoki címét, amivel történelmet írt (Fotó: Abbie Parr / Getty Images Hungary)

Zlatan Ibrahimovic megváltóként tért vissza az AC Milanhoz, ahol sokadvirágzását éli. Még a svéd válogatott mezét is újra magára húzta, az Európa-bajnokságról azonban sérülés miatt lemaradt. Decemberben megszerezte háromszázadik gólját klubszínekben, erre csak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo volt képes a XXI. században, valamint idén jelent meg életrajzi könyve és a róla szóló film is (Fotó: Jennifer Lorenzini / Reuters)

A 2021-es Azeri Nagydíj Max Verstappen és Lewis Hamilton számára is frusztráló véget ért. Előbbi durrdefektet kapott a célegyenesben, és vezető helyről esett ki, dühét pedig a Red Bull bal hátsó kerekén vezette le (Fotó: Anton Vaganov / Reuters)

Lenyűgöző fotó az izraeli Linoy Ashramról. A 22 éves versenyzőt nemcsak ez fogja emlékeztetni a tokiói olimpiára, hanem az aranyérme is, amelyet a ritmikus gimnasztika egyéni összetett versenyében nyert (Fotó: Laurence Griffiths / Getty Images Hungary)

Komoly visszhangot váltott ki az olimpián az öttusázók női versenyében a lovak szereplése. Saint Boy például nem volt hajlandó engedelmeskedni a toronymagasan vezető Annika Schleunak, akit ezzel aranyéremtől fosztott meg, a döntéshozók pedig ősszel megszavazták, hogy a lovaglás kikerül az öttusából. Nem csak a német versenyző járt pórul, itt a brazil Ieda Guimaraest dobta le lova, Caleansiena YH, majd meg is taposta a versenyzőt (Fotó: Ivan Alvarado / Reuters)

Szomorú és örömteli perceket is okozott nekünk Tokióban a női kézilabda-válogatott szereplése, amely hősies hajrával jutott be a legjobb nyolc közé. Tomori Zsuzsa számára a brazilok elleni csoportmeccs alighanem duplán fájt, egyrészt a vereség miatt, másrészt valószínűleg ez a rúgás sem esett neki jól (Fotó: Gonzalo Fuentes / Reuters)

A koronavírus mellett az ötkarikás játékok fő narratívája a sportolók mentális egészsége volt. Ebben Oszakán kívül minden idők egyik legjobb tornásza, az amerikai Simone Biles volt az élharcos, aki a csapatverseny döntője előtt visszalépett a számtól mentális okokra hivatkozva, majd sorra mondta vissza az egyéni versenyeket is. Gerendán végül elindult, ahol harmadik lett, a problémáit pedig nem rejtette véka alá, inkább reflektorfénybe helyezte annak érdekében, hogy a sportolók a jövőben nyíltan beszéljenek lelki gyötrelmeikről. Tettéért a Time magazin őt választotta meg az év sportolójának (Fotó: Lionel Bonaventure / AFP)

Megannyi egyéni alapszakasz-elismerés és rájátszásbeli felsülés után 2021-ben csúcsra ért a Görög Szörny, azaz Giannis Antetokounmpo. Az NBA-döntő hatodik meccsén legendás teljesítményt nyújtott, 50 pontja mellett 14 lepattanót és 5 blokkot is betett a közösbe, a lefújás után pedig a bajnoki trófea mellett a finálé legjobbjának járó díjat is a magasba emelhette (Fotó: Jonathan Daniel / Getty Images Hungary)

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem titkoltan nyit a fiatalabbak felé, így több urban sport is bekerült az olimpiai programba. Többek között a BMX freestyle ága is, amelyen ilyen lenyűgöző fotókat lehetett készíteni. A képen az orosz Irek Rizajev, a verseny hatodik helyezettje (Fotó: Jamie Squire / Getty Images Hungary)

Tyson Fury és Deontay Wilder párharca minden bizonnyal bekerül a boksztörténelem leghíresebb trilógiái közé. Első összecsapásuk döntetlennel zárult, a másodikat aztán 2020 februárjában Fury TKO-val nyerte, és hamar kiderült, hogy lesz folytatás. Aztán ezt a pandémia, valamint különböző jogi ellentétek miatt többször is el kellett halasztani, de végül 2021. október 9-én sor került a bunyóra. A meccsen Fury befűzte az oktatófilmet, a 11. menetben pedig kiütötte ellenfelét (Fotó: Steve Marcus / Reuters)