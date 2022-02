A Kiskunság élővilága egy 17 éves fotós szemével

Nem csak fantasztikus természeti értékeket rejt a Kiskunság, úgy tűnik, egyre több kiváló természetfotóst is ad nekünk e táj. Máté Bence vagy Daróczi Csaba mellett Koncz-Bisztricz Tamás nevét is érdemes megjegyeznünk. 

Koncz-Bisztricz Tamás négyévesen vett először gépet a kezébe, a családi kompakt fényképezővel kezdett fotózni. Eleinte a buszok és vonatok érdekelték, később a családjuk kertjében a virágokon megülő rovarokat fotózta. Ahogy Máté Bence sorozata - A láthatatlan madárfotós - sokakhoz közel hozta a természetet, úgy a természetfotózás iránt is felkeltette sok kiskamasz érdeklődését, így Koncz-Bisztricz Tamásét is.

Tizenegy éves kora óta foglalkozik komolyabban természetfotózással, ebben édesapja is segíti. A fényképezés szeretete is tőle ered, később a Csongrádhoz közeli tájat is együtt járták be. Az akkori kirándulások Pusztaszerre, Tiszaalpárra, Bugac-pusztára megismertették vele a Kiskunságot, azóta is ezek a kedvenc fotós helyszínei. 2018-ban kezdett drónozni, amiben hatalmas potenciált lát. Gyönyörű kompozíciókat készíthet a levegőből, a kiskunsági táj más arcát tudja bemutatni, mint a földről. 2018-ban váltott tükörreflexes gépre - egy tehetségprogramon sikerült elnyernie egy gép árának felét.

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége pályázatán kétszer is elnyerte az Év ifjú természetfotósa címet, 2019-ben és 2020-ban, 2021-ben 6 fotóját állították ki. Emellett nemzetközi pályázatokon is sikerrel indult. A pályázatokra jó megmérettetésként tekint, itt látja, hogy amit csinál, az jó-e, miben kell még fejlődnie.

Bár Tamás még csak 17 éves – jövőre érettségizik – a természetfotózás a későbbi életében is meghatározó lesz. Szívügyének érzi, hogy segítsen megőrizni a természetes állapotban megmaradt hazai területeket, vagy rekonstruálni azokat a területeket, amit még lehet. Vadgazdálkodási mérnökként vagy természetvédelmi mérnökként szeretne továbbtanulni, a későbbiekben pedig valamelyik Nemzeti Parkban szeretne elhelyezkedni természetvédelmi őrként. Eközben a fotózást is szeretné folytatni.



Jelenlegi munkáiban Máté Bence mellett Daróczi Csaba, Potyó Imre és Szilágyi Attila inspirálja.

Egy Csongrád melletti területre általam kihelyezett D odúba beköltözött egy kuvik, amely előszeretettel ült ki a berepülőnyílásba. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Sárga gömb ugróvillás egy befagyott apró tócsa szélén Bokros-pusztán. A kép készültekor a nap ragyogott, így a kis élőlény szépen tükröződik a jég felszínén az ellenfényben, amelyet egy zseblámpával egészítettem ki, így elérve a különleges hátteret. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

A kép a mórahalmi Nagyszék-sóstónál készült, késő délután a gólyatöcsök romantikus nászáról. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Portré Magyarország legnagyobb testű rovaráról, a fűrészeslábú szöcskéről. Fényképem Bugac-pusztán készült. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Utak melletti kórókon ülve sokszor láthatunk tövisszúró gébicseket. Fényképem Felgyő határában készült. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Hangyák rajzása napnyugtakor a Bokrosi Sós-tónál. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

A csongrádi Nagy-rétben található Lófogó holtág egy ködös hajnalon, madártávlatból. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Bugac-pusztán csapatokban összegyűlő és táplálkozó tengelicek igen jó témául szolgálnak. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Mórahalmi Nagyszék-sóstón 2021-ben sikerült ellenfényben néhány gulipánt és fiókáikat fotózni néhány méterről. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Bokroson egy napraforgóföldön sikerült igen közel kerülnöm egy mezei nyúlhoz, kihasználtam a sorok általi kompozíció lehetőségét, így a nyúl a nyílt sávba került. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

A Tiszaalpári Jótanács Anyja Római katolikus templom egy ködös hajnalon, madártávlatból. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Különleges jégforma madártávlatból. Fényképem Bokros-pusztán készült a befagyott holtágon. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Egy daru a téli tájban, Orosháza környékén. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Havasi lile delel a Hortobágyi pusztaságban. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Vörös vércse a téli tájban Bugac-pusztán. Fényképem több száz méter kúszás-mászás után készült. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Pihenő bütykös hattyúk a Bokros-pusztán található Búzás holtág befagyott jegén, madártávlatból. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

A Dél-Alföldön előszeretettel vonulnak be az erdei fülesbaglyok nappalra a városokba vagy falvakba. Fényképem Túrkevén készült, a naplemente fényeiben. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)

Fényképem egy kutyatejszenderről készült, amely általában éjszaka repül, de szerencsémre sikerült találkoznom néhány nappal is aktív példánnyal. (Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás)