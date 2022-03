A háború első hónapja: pusztítás, romok, menekültek

Szomorú a mérlege az orosz–ukrán háború első hónapjának, amely nemcsak az ukránok számára hozott gyászt és pusztítást, hanem a kemény ellenállás miatt a legek közé sorolt orosz haderőt is komolyan meglepte.

Amikor február 24-én az első orosz alakulatok átlépték a határt és benyomultak Ukrajnába, Vlagyimir Putyin elnök még olyasmiket próbált sejtetni, hogy rövid ideig tart majd ez az általa különleges katonai műveletnek nevezett akció, amely tulajdonképpen egyfajta békemisszió is. Vagyis elsősorban azokért indították, akik a két szakadár népköztársaság területén élnek és már jó ideje szeretnének csatlakozni Oroszországhoz, ám ezt nem tehették, mert a nácikhoz hasonlított ukrán rezsim ezt nem tette számukra lehetővé. Aztán kiderült, hogy az elmúlt hetekben nem özönlöttek az oroszok zászlai alá az oroszajkú önkéntesek sem Luhanszkban, sem pedig Donyeckben.

Nem várták zászlót lobogtatva, könnyeket törölgetve az utak mentén az ukránok a felszabadító orosz csapatokat. Ellenkezőleg, mintha az előzetes orosz hírszerzési felmérések csődöt mondtak volna, hiszen a támadást már a kezdet kezdetén a vártnál nagyobb ellencsapások követték. Hamar kiderült, hogy nincsenek lerohanható települések, még falvak sem nagyon Ukrajnában, mert ott most mindenki a hazájáért küzd és kész fegyvert fogni, ha kell, állva meghalni. Ez komolyan meglepte az oroszokat.

Taktikát is csak az első két hét után látszottak váltani, amikor kiderült, hogy egyetlen egy nagyvárost sem tudtak addig még elfoglalni, bár Harkivot, majd nagyon lassan Kijevet is kezdték körbezárni, de ezt a lépést még nem fejezték be a mai napig a déli Herszonnál, vagy éppen a fekete-tengeri kikötővárosnál, Odesszánál. Amit elfoglaltak, az a félmilliós Mariupol az Azovi-tenger partján, illetve a romok, amelyeket egy hónapnyi bombázás után az elmenekült helybéliek hátrahagytak, bár a várost még nem adták fel a legkeményebb ukrán egységek, az Azovi ezred tagjai.

Ami viszont biztosan sikerült az oroszoknak, az a II. világháború óta az első tényleges háború Európában, amelynek eredményeként már közel 5 millió ukrán menekült el és keresett biztos menedéket a környező országokban, így Magyarországon is. Már most szinte felmérhetetlen a pusztítás Ukrajnában. A frontvonalak pedig megmerevedtek, az orosz offenzíva egyértelműen elakadt, és úgy látszik, a szembenállók hosszú időre beássák magukat a sáncok mögé. Ezt pedig nem lehet túl sokáig folytatni, hiszen a Moszkva elleni nemzetközi szankciók nyomán már látszik, hogy az orosz gazdaság egyre nagyobb bajban van, és ha ez eléri az átlag oroszok mindennapjait, akkor az komoly választás elé állítja majd a putyini rezsimet.

George Keburia búcsúzik feleségétől Majától és gyermekeitől Odesszában a pályaudvaron, mielőtt a vonat Lvivbe vinné őket. Több százan jöttek elbúcsúzni a pályaudvarra, köztük férfiak is, mielőtt visszamentek volna harcolni a frontra. Odessa, 2022.03.05. (Fotó: Salwan Georges / The Washington Post / Getty Images)

Emberek várnak vonatra a kijevi pályaudvaron. A háború ötödik napján az ukrán főváros szinte kihalt volt, miközben az orosz csapatok folytatták előrenyomulukat a Kijev felé. 2022.02.28. (Fotó: Chris McGrath / Getty Images Hungary)

Egy nő egy égő ház előtt, amely találatot kapott Irpinyben, nem messze Kijevtől. Amikor a fotó készült március 4-én, már több mint 1,2 millió ukrán menekült a szomszédos országokba. 2022.03.04. (Fotó: Aris Messinis / AFP)

Egy széttaposott autó, amelyen egy tank ment át, miközben ült még benne egy férfi Kijev északi részén. Az orosz előörsök már február 25-én megközeltették az ukrán fővárost. 2022.02.25. (Fotó: Daniel Leal / AFP)

Tűzoltók küzdenek a lángokkal egy rakétatalálatot kapott kijevi lakóépületnél. Az oroszok egyre hevesebb támadásokat indítottak a főváros ellen. 2022.03.15. (Fotó: Aris Messinis / AFP)

Tankelhárító akadályok Odessza belvárosában, hogy ezekkel is lassítsanak egy esetleges orosz betörésen a fekete-tengeri kikötővároban. Az orosz invázió három irányból indult, a déli, a Fekete-tenger partjától, a Krím félszigetről húzódik észak-nyugat felé. 2022.03.14. (Fotó: Scott Peterson / Getty Images Hungary)

Kijev egyik toronyházát érte rakétatalálat már a háború második napján. Halálos áldozatokat is követelt a támadás, amely az uniós tagállamokban és az USA-ban is széleskörő tiltakozási hullámot váltott ki. 2022.02.26. (Fotó: Anastasia Vlasova / Getty Images Hungary)

Emberek próbálnak átkelni egy megrongált hídon Kijevtől nem messze, Irpinyben, hogy elhagyják a folyamatosan aknatűz alá vett várost. 2022.03.05. (Fotó: Aris Messinis / AFP)

Helyiek húznak magukkal kocsin egy idős asszonyt, amint elhagyják az ostromlott Irpiny városát. Március 8-án az ENSZ szerint már 3,2 millió ukrán menekült át a szomszédos államok valamelyikébe. (Fotó: Pierre Crom / Getty Images Hungary)

Összetört, kiégett autók a parkolóban, miután rakétamadás érte a közeli bevásárlóközpontot Kijevben. 2022.03.21. (Fotó: Thomas Peter / Reuters)

Civilek párosban egy katonai gyakorlaton Ivano-Frankivszk városában, ahol folyamatos kiképzésen vesznek részt, hogy felvegyék a harcot - ha szükséges - a támadó orosz csapatokkal. 2022.03.11. (Fotó: Alexey Furman / Bloomberg / Getty Images Hungary)

Orosz lövedék csapódott be egy lakótelepi épületbe a dél-ukrajnai Mariopulban. 2022.03.11. (Fotó: Jevhen Maloletka / MTI / AP)

Kiégett autó Harkivban, a Szabadság téren, a tartományi kormányhivatalnál, amelynek sarkánál reggel 8-kor egy orosz rakéta csapódott be. 2022.03.01. (Fotó: Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images Hungary)

Vonatra várakozó nő Lviv pályaudvarán, hogy helyet kapjon a Lengyelországba tartó szerelvényen. 2022.03.02. (Fotó: Dan Kitwood / Getty Images Hungary)

Szobrot körülölelő homokzsákok Odesszában Richelieu bíboros szobránál. Mindez annak a lépcsősornak a tetején található, amely az 1925-ben készült Patyomkin páncélos című szovjet filmben vált világszerte ismertté. Az alkotás az 1905-ös oroszországi forradalom egyik epizódját mutatta be. 2022.03.14. (Fotó: Scott Peterson / Getty Images Hungary)

Az ukrán katasztrófavédelem egyik tagja vígasztal egy helyi lakost, miután hajnalban rakétatalálat ért egy lakóházat a szvjatosinszkíji területen. 2022.03.15. (Fotó: Chris McGrath / Getty Images Hungary)

A tulajdonosok próbálják kimenteni, ami még megmaradt lakásukban, miután előző nap rakétatalálat érte ezt az ötemeletes lakóépületet Kijevben. 2022.03.20. (Fotó: Sergei Supinsky / AFP)

Ideiglenesen elszállásot családok gyermekei egy átalakított tornateremben Beregsurányban. 2022. 03. 02. (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Terhes anyák keresnek menedéket egy kijevi kórház szülészeti osztályáról, mert megszólalt az orosz légitámadást jelző sziréna. 2022.03.02. (Fotó: Chris McGrath / Getty Images Hungary)

Egy menekült nő kel át az ukrán-román határon gyermekeivel Siretnél. 2022.03.03. (Fotó: Andrei Pungovschi / Bloomberg / Getty Images Hungary)

Menekült ukrán családok Budapesten a Nyugati pályaudvaron. 2022. 02. 28. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Egy idősebb nő zokog háza előtt, amelyet egy orosz légitámadás döntött romba Kijevtől nem messze, Irpinyben. 2022.03.13. (Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP)

Egy ukrán katona játszik egy macskával az odesszai operaház épületét őrizve. Helyiek tankelhárító akadályokkal és homokzsákokkal igyekeznek védeni a fekete-tengeri kikötőváros történelmi épületeit. 2022.03.14. (Fotó: Scott Peterson / Getty Images Hungary)

Sűrű füst gomolyog Kijev egyik külső kerülete fölött egy orosz légitámadás után. 2022.03.17. (Fotó: Gleb Garanich / Reuters)