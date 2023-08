Sportági világsztárok szórakoztak és szórakoztattak Budapesten

Budapest két helyszínnel, a fő attrakcióként szolgáló, az eseményre épített Nemzeti Atlétikai Központtal, valamint a belváros legszebb részén kialakított ideiglenes versenypályával – ahol a gyalogló számokat, majd a maratonfutást bonyolították – rendezte meg augusztus 19. és 27. között az atlétikai világbajnokságot. A 49 versenyszámra 202 országból összesen 2187 atléta nevezett, ami a résztvevők számát illetően rekord a szabadtéri vb-k 40 éves történetében.

A helyszínre kilátogató 400 ezer ember – több mint száz országból érkeztek hazánkba vendégek kimondottan az eseményre –, valamint a történéseket a televízió előtt követő több száz millió, egyes becslések szerint egymilliárd néző színvonalas versenyt láthatott, megannyi felejthetetlen, sporttörténelmi pillanattal.

A legutóbbi, tavalyi vb 44 egyéni világbajnoka közül 38 szállt ringbe a címvédésért, akadt, amelyiküknek összejött, másikuknak nem. De a sport, az élet már csak ilyen. Ahogy minden sporteseménynek, a budapesti világbajnokságnak is megvoltak a sztárjai, még akkor is, ha ezek a sztárok nem feltétlenül „itt és most” születettek, előéletük alapján akár már kijárt számukra a megkülönböztetett figyelem.

Egyikük a svédek többszörösen megkoronázott rúdugró királya, Armand Duplantis volt, aki Magyarországon először ugrott hat métert. Aztán kisvártatva követte példáját a fülöp-szigeteki Ernest John Obiena is, de a favoritban volt még tíz centiméter plusz - sajnos a 623 cm-es világrekord nem, pedig próbálkozott vele becsülettel -, ami aranyéremhez segítette. A férfi magasugrásban aranyérmes olasz Gianmarco Tamberi showmanként is megállta a helyét. A férfiaknál távolugrásban a görög Miltiadisz Tentoglou, a nőknél hármasugrásban a venezuelai legenda, Julimar Rojas nyert az utolsó ugrásával, utóbbi sorozatban negyedszer nyerte meg a számot a vb-n.

A gyaloglóknál 20, illetve 35 kilométeren is spanyol versenyző győzött, ráadásul mindkettő duplázott: a férfiaknál Álvaro Martín, a nőknél María Pérez. Kalapácsvetésben is egy nemzet képviselői gyűjtötték be az aranyérmet, a férfiaknál Ethan Katzberg, a nőknél Camryn Rogers, így Kanadának már három vb-érme van a versenyszámban.

A futóknál egy 26 éves amerikai, Noah Lyles volt az abszolút sztár, egymaga három aranyérmet gyűjtötte, közte a legklasszikusabb számnak számító 100 m síkfutást, valamint 200 m-en sem talált legyőzőre, és tagja volt a 4x100 m-es váltónak is. A nőknél a két favorit az amerikai Sha'Carri Richardson, valamint a jamaicai Shericka Jackson óriási csatákat vívott egymással, úgy az egyéni, mint a váltószámokat illetően. Utóbbi ráadásul minden idők második legjobb idejével nyerte meg a 200 m-t, mindössze hát századdal maradt el Florence Griffith-Joyner megközelíthetetlennek tartott 21,34 másodperces világcsúcsától, amit a szöuli olimpián futott a 38 évesen elhunyt amerikai atléta.

A magyar csapat rekord létszámú, 63 fős kerettel nevezett, néhány tartalékember leszámítva többségük porondra is lépett. A sor elejére kívánkozik a kalapácsvetésben remek versenyt követően bronzérmes Halász Bence, akihez honfitársai nem voltak mérhetők ugyan, de egyéni és országos csúcsokkal bőven jelezték részvételüket – a hazai közönség legnagyobb örömére. Kiemelendő a két 4x400 m-es váltó, amelynél 43 éve fennálló női, illetve 24 éves férfi országos rekord dőlt meg. Krizsán Xénia negyedik helyen végzett hétpróbán, ami minden idők második legjobb magyar eredménye ebben a versenyszámban Ináncsi Rita 1995-ös vb-bronza után. Rajtuk kívül még a válogatott harmadik kirakatembere, Kozák Luca végzett „látható” helyen, 100 m gáton egyéni csúcsától alig elmaradva lett 13.

A férfi 1500 m előfutamait a vb első napján rendezték (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A női 3000 m akadályfutás előfutama (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A magyar csapat egyetlen érmét a budapesti vb-n a kalapácsvető Halász Bence szerezte, aki harmadikként zárt (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A záró napon rendezett férfi maratonfutás döntőjében a résztvevők az Operaház előtt is elhaladtak az Andrássy úton (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női rúdugrás – egyik – aranyérmese, az ausztrál Nina Kennedy (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A férfi magasugrás aranyérmese, az olasz Gianmarco Tamberi (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női 400m-en bronzérmes barbadosi Sada Williams (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Balra a női 200 m-en győztes jamaicai Shericka Jackson. Jobbra a női 800 m selejtezője (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A férfi távolugrás 9. helyezettje, az amerikai Chris Benard (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A férfi 5000 m döntője (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A királyszám, a férfi 100 m rajtja (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női rúdugrás bronzérmese, a finn Wilma Murto (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A női távolugrás 6. helyezettje, a spanyol Fátima Diame (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A vb egyik nagy sztárja, a 100 m, a 200 m és a 4×100 m-es váltó amerikai aranyérmese, Noah Lyles (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A férfi magasugrás aranyérmese, az olasz Gianmarco Tamberi (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Balra a női rúdugrásban holtversenyben 5. helyezett svájci Angelica Moser. Jobbra a 4×100 m-en döntőbe jutó brit női váltó (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A férfi rúdugrás aranyérmese, a svéd sztár Armand Duplantis (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Útban a döntő felé: a férfi 5000 m-es síkfutás előfutama (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az amerikai Sha'Carri Richardson nemcsak színes egyéniség, hanem eredményes is: két arany- (100 m, 4×100 m női váltó) és egy bronzéremmel (200 m) távozott Budapestről (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Balra a 400 m gátfutásban aranyérmes norvég Karsten Warholm (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A 100 m gáton Kozák Luca lemaradt a döntőről, 13. helyen zárt (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A bahamai sprinter, Steven Gardiner (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

(Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A magyar női 4×400 m-es váltó 43 éve fennálló országos csúcsot döntött meg: Molnár Jankát Kéri Bianka öleli meg (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női 4×100 m-es váltó befutói: a győztes amerikaiak záró sprintere, Sha'Carri Richardson mellett a második jamaicaiak embere, Shericka Jackson (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női 400 m gáton ezüstérmes amerikai Shamier Little (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A női hármasugrás győztese, a venezuelai Julimar Rojas sorozatban már a negyedik vb-jén nem talált legyőzőre (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A királyszám, a férfi 100 m befutója: középen a győztes amerikai Noah Lyles, tőle balra a jamaicai Oblique Seville (4.), jobbra a bronzérmes brit Zharnel Hughes (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A budapesti vb-n három aranyérmet begyűjtött amerikai Noah Lyles öröme (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A női 200 m-en győztes jamaicai Shericka Jackson (háttal) és az ezüstérmes amerikai Gabrielle Thomas (Fotó: Kaszás Tamás / Index)