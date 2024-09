Ahogyan az Index látta, így vonult végig az árvíz Magyarországon

Lapunk helyszíni stábjai szeptember közepétől végigkövették a Dunán és mellékfolyóin lezúduló áradást, Pozsonytól egészen Bajáig. Szeptember 16-án érkeztünk meg Szlovákiába, ahol akkor a pozsonyi rakpartok már víz alatt álltak. A város egyik külső részére, Dévénybe csak egy katonai teherautó platóján sikerült bejutnunk.

Pozsony után bejártuk Győr-Moson-Sopron vármegye több települését. A Dunaszentpál, Ásványráró, Gönyű, Dunaalmás vonalon haladva valamennyi érintett településen nagy erőkkel zajlottak az árvízvédelmi munkálatok.



Másnap Kisoroszi felé vettük az irányt, a településre vezető egyetlen szárazföldi utat elzárta a víz. Később Dunabogdányból csónakkal tértünk vissza a községbe, ahol a Magyar Honvédség H145M helikopterére szállva madártávlatból is megörökítettük az áradás által sújtott területeket.

„Itt óvatosnak kell lennünk, épp alattunk van egy közúti jelzőtábla” – ezt már Lőcsey László mondta stábunknak, miközben épp egy motorcsónakkal jártuk be a víz által elárasztott utcákat Kismaroson. Baja egyik városrészébe, Dunafürdőbe is csak csónak segítségével tudtunk bejutni. A Duna fővárosi tetőzését is folyamatosan nyomon követtük, jelen voltunk többek között a Római-parton, a Margitszigeten, és dokumentáltuk a lezárt Batthyány téri aluljáróban tapasztaltakat is.

Budapest, Margitsziget – 2024. szeptember 16. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Budapest, Római-part – 2024. szeptember 16. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Szentendre – 2024. szeptember 16. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Leányfalu – 2024. szeptember 16. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Pozsony – 2024. szeptember 16. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Dunaalmás – 2024. szeptember 17. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Budapest – 2024. szeptember 17. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Budapest – 2024. szeptember 18. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Vác – 2024. szeptember 18. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Budapest, Római-part – 2024. szeptember 18. (Fotó: Németh Kata / Index)

Budapest – 2024. szeptember 18. (Fotó: Németh Kata / Index)

Dunabogdány – 2024. szeptember 18. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Dunabogdány – 2024. szeptember 18. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Kismaros – 2024. szeptember 19. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Esztergom – 2024. szeptember 19. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Esztergom – 2024. szeptember 19. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Budapest – 2024. szeptember 19. (Fotó: Németh Kata / Index)

Budapest, Lupa-sziget – 2024. szeptember 20. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Budapest, Lupa-sziget – 2024. szeptember 20. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Budapest, Római-part – 2024. szeptember 20. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Dunabogdány – 2024. szeptember 20. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Szentendre – 2024. szeptember 20. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Kisoroszi – 2024. szeptember 20. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Kisoroszi – 2024. szeptember 20. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Kisoroszi – 2024. szeptember 20. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Vác – 2024. szeptember 20. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Vác – 2024. szeptember 20. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Budapest – 2024. szeptember 21. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Budapest – 2024. szeptember 21. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Adony – 2024. szeptember 21. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Ercsi – 2024. szeptember 22. (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Budapest – 2024. szeptember 22. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Budapest – 2024. szeptember 22. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Szigetújfalu – 2024. szeptember 22. (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Dunaújváros – 2024. szeptember 22. (Fotó: Németh Kata / Index)

Dunaújváros – 2024. szeptember 22. (Fotó: Németh Kata / Index)

Dunafürdő – 2024. szeptember 23. (Fotó: Tövissi Bence / Index)