Egy brit vitorlázó a vízbe esett és eltűnt a Déli-óceánon a földkerülő Volvo Ocean Race közben.

A 47 éves John Fisher, a Sun Hung Kai/Scallywag legénységének tagja magyar idő szerint hétfő este került a vízbe a Horn-foktól nagyjából kétezer kilométerre, nyugatra. Fisher viselte a kötelezően előírt életmentő felszerelést, de a zord körülmények miatt minimális az esélye a túlélésre.

A Déli-óceánon állandóan erős szél fúj, 60 kilométer per órát is meghaladhatja a sebessége, emiatt a hullámzás is mindig elég erős. A víz most 9 fokos a jelentések szerint. Egy új-zélandi vitorlázó állítja, ilyen körülmények között nagyjából húsz percig lehet életben maradni. Mike Quilter arról is beszélt, hogy ha az erős szélben nagy sebességgel halad a vitorlás, arról olyan beesni a vízbe, mintha falnak menne valaki.

Fishert nagy erőkkel keresik, a chilei parti őrség indított mentőcsapatokat, de a legközelebbi hajó is körülbelül 400 tengeri mérföldre volt a baleset helyszínétől.