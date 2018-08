Óriási meglepetésre Eb-bronzérmes a tornász Vecsernyés Dávid nyújtón

Hatalmas bravúrt hajtott végre a glasgow-i torna Európa-bajnokságon Vecsernyés Dávid, aki nyújtón bronzérmet szerzett a svájci Oliver Hegi és a holland Epke Zonderland mögött.

Vecsernyés ugyanúgy 14,033-as értékeléssel zárt, ahogy a svájci Taha Serhani és a brit James Hall, ám ilyen esetben a kivitelezésrét adott pontszám alapján rangsorolnak, ebben pedig Vecserényés simán verte két riválisát.

A nyújtó selejtezőjében Vecsernyés Dávidot csak a szer legnagyobb egyénisége, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Epke Zonderland tudta megelőzni. Zonderland azt ígérte a selejtező után a vegyes zónában, hogy még nehezebb, 6.8-ból induló gyakorlatot húz elő, de végül csak 6.7-es gyakorlatot mutatott be.

A tornászszövetség beszámolója szerint a hatodikként következő Vecsernyés rendkívül elegáns, nagyon szépen végrehajtott gyakorlatot mutatott be, amelyet a bírók 14.033-ra értékeltek (nehézség: 5.7, kivitel: 8.333), így megelőzte Serhanit jobb kivitelének köszönhetően. A belga Noah Kuavita hibázott, a török Ümit Samiloglu leugrása nem volt tiszta, maradt a két svájci és egy magyar tornász alkotta egység a dobogón – közéjük szúrt be aztán Zonderland Vecsernyést is megelőzve.

„Álmaimban sem gondoltam volna, hogy összejön az éremszerzés, a döntőbe jutás volt az elsődleges cél, itt ugyanakkor már bármi megtörténhet. Úgy döntöttünk, ugyanazzal a gyakorlattal indulok, mint a selejtezőben, azt nagyon jól begyakoroltam a felkészülés alatt” - mondta az MTI-nek a friss Eb-bronzérmes, aki először állhatott dobogóra felnőtt világversenyen.

Fotó: Magyar Tornász Szövetség Az Eb-bronzérmes Vecsernyés Dávid

A magyar tornászválogatott ezzel 1 arany- (Dévai Boglárka), 1 ezüst- (a junioroknál Balázs Krisztián) és 1 bronzéremmel zárta a 2018-as Eb-t.

A szerenkénti döntők érmesei

Talaj: 1. Dominick Cunningham (Nagy-Britannia) 14.666, 2. Artem Dolgopjat (Izrael) 14.466, 3. Artur Dalalojan (Oroszország) 14.466

Az ezüstéremről a jobb kiviteli pontszám döntött.

Lólengés: 1. Rhys McClenaghan (Írország) 15.300, 2. Robert Seligman (Horvátország) 14.866 és Saso Bertoncelj (Szlovénia) 14.866

Gyűrű: 1. Eleftheriosz Petruniasz (Görögország) 15.466, 2. Ibrahim Colak (Törökország) 15.100, 3. Courtney Tulloch (Nagy-Britannia) 15.000

Ugrás: 1. Artur Dalalojan (Oroszország) 14.900, 2. Igor Radivilov (Ukrajna) 14.866, 3. Dmitrij Lankin (Oroszország) 14.666

Korlát: 1. Artur Dalalojan (Oroszország) 15.433, 2. David Beljavszkij (Oroszország) 15.166. 3. Oliver Hegi (Svájc) 14.633

Nyújtó: 1. Oliver Hegi (Svájc) 14.700, 2. Epke Zonderland (Hollandia) 14.400, 3. Vecsernyés Dávid (Magyarország) 14.033