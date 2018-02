Liu Shaolin: Az élet ma nem akarta, hogy érmes legyek

Liu Shaolin Sándor 5. helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1 500 méteres versenyében. Ezzel megszerezte a magyar küldöttség első pontjait a 2018-as téli olimpián.

A sportoló a versenyről, az eredményről és a további esélyekről is nyilatkozott a nem mindennapi döntő után. A továbbjutások miatt ugyanis szokatlan módon 9 versenyző jutott be a fináléba, így borzasztó sűrű volt a forgalom a jégen. A két éve 500 méteren világbajnok, 22 éves magyar gyorskorcsolyázó nyugodtan kezdett, a rajt után beállt a mezőny végére, majd ahogy fokozódott a tempó, úgy lépett egyre előrébb, és ha nem akad össze egy kicsit Charles Hamelinnel, és esik vissza időlegesen a 8. helyre, valószínűleg érmet is szerezhetett volna a végén.

Liu Shaolin ennek ellenére a rá jellemző vidámsággal állt a dolgokhoz.

“Nagyon sokan voltunk, még nem is versenyeztem kilencfős futamban. Nem úgy mentem fel, hogy nyerek, de jól vettem észre az előzési pontokat. A végén szerencsétlen voltam, hogy összeütköztem Hamelinnel, de így is nagyon pozitív ez az ötödik hely."

"Ez a legrosszabb távom, az élet ma nem akarta, hogy érmes legyek”

– mondta a láthatóan jó kedvű sportoló, aki semmit jelét nem mutatta csalódottságnak.

Liu Shaolin azt is elmondta, hogy próbált az öccsének segíteni, mert látta rajta, hogy nagyon izgul, nem úgy versenyzett, ahogy szokott.

Az MTI kérdésére, hogy mi történt az elődöntőben, amikor végül bírói döntéssel jutott a döntőbe, azt mondta: hibát követett el, mert “túlzottan kinyitott”, így az amerikai be tudott ugrani elé. Amikor észrevette ezt, és próbálta megvédeni a pozícióját, összeütköztek.

Az amerikai jött ki belőle rosszul

– válaszolta vidáman Liu Shaolin,majd egy újságírói kérdésre – egy talán még nagyobb mosoly kíséretében – "Abszolút helyes"-nek nevezte a bírói döntést.

Amikor pedig hátralévő versenyeken meglévő esélyeiről kérdezték, kis töprengés után azt mondta, hogy minden számban döntős szeretne lenni.

A téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolya-versenyei kedden folytatódnak a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter döntőjével.

(Via MOKSZ)