„Megnyerni, amit lehet, és kiélvezni, hogy világbajnok vagyok" – válaszolta Judd Trump arra a kérdésre, milyen célok lebegnek a szeme előtt első sznúkervilágbajnoki győzelme után azon kívül, hogy jövőre megvédje címét a sheffieldi Crucible Színházban. Május 6-án Trump 18-9-re verte a kétnapos döntőben a korábbi négyszeres világbajnok John Higginst, tíz éve nem nyert ilyen simán senki a vébé fináléjában.

Trumpot régóta nagy tehetségnek tartják, végül 29 évesen sikerült megnyernie az első vébécímét. Előtte utoljára 2011-ben döntőzött, akkor viszont még kikapott pont Higginstől. Nem mellesleg ezzel ő lett a 11. olyan sznúkerjátékos, aki megcsinálta az úgynevezett Triple Crownt: vagyis megnyerte a UK Championshipet (még 2011-ben), a londoni Masterst (2019 januárjában) és aztán a világbajnokságot is.

Annak is örült volna, ha újra át tudja venni a világranglista vezetését is, ami a múlt heti International Championshipen már a döntő előtt sikerült is neki.

„Minden sportoló a legjobb akar lenni a saját sportágában, ez az álma"

– mondta erről. Mostani nagyszerű formája alapján pedig jó esélye van rá, hogy ezúttal tovább maradjon világelső, mint 2012 végén és 2013 elején, amikor mindkétszer csak néhány hétig tudott a ranglista élén maradni.

Ezért számítanak a százas brékek A sznúkerben egy piros után egy színest kell lökni, ezeknek különböző pontértékük van. A megszakítás nélküli játékkal 147 pontos maximumbrék érhető el, ehhez minden piros után a hét pontot érő feketét kell eltenni, és közben nem szabad hibázni. Ehhez nagyon jó pozicionálás és a piros boly sikeres megbontása is kell. A 100 pont feletti brékeknél az egyik játékos már hiba nélkül takarítja le az asztal nagyját, hiszen minimum 25 golyót kell egymás után elraknia.

A Higgins elleni vébédöntőben rekordnak számító hét százas bréket is lökött, azóta pedig összességében már átlépte a 600 százas brékes határt. Mindössze négyen előzik meg összesítésben, és bízik benne, hogy be tudja érni egyszer Ronnie O'Sullivan nemrég felállított összrekordját is: a sznúker legnagyobb sztárja már átlépte az ezer százas brékes mérföldkövet. „Sokkal több verseny van manapság, mint 15 évvel ezelőtt. Szerintem ez előnyt jelent, hogy beérjem" – mondta Trump, aki becenevei közül leginkább az Ászt (Ace in the Pack) kedveli.

Rengeteg gyakorlásra volt szükség

A májusi világbajnoki döntőben nagyon látványos játékkal sikerült győznie, ahogy Ronnie O'Sullivan ellen korábban a januári Masters-döntőben is. „Nem könnyű végigkoncentrálni az ilyen meccseket" – mondta, egy több napra bontott mérkőzés, mint a vébédöntő pedig külön kihívást jelent. A világbajnokság annyiból is különleges, hogy ilyenkor a szülei, az egész családja és a barátai is ott vannak vele Sheffieldben, a szünetekben velük is időt tud tölteni.

Az egyik családtagja, az öccse, Jack viszont különösen sokat tett azért, hogy most ilyen eredményeket tud elérni. Nagyobb hangsúlyt fektetett a gyakorlásra az elmúlt évben, mióta az öccse is segíti a felkészülését. A szemműtétje is segített, több időt tud így edzeni, és tovább tud koncentrált maradni.

„Lusta voltam, csak akkor edzettem, ha kedvem volt hozzá, nem amikor szükségem volt rá" – mondta arra a kérdésre, miben változtatott leginkább öccse beszállása a felkészülésekbe. Jack biztosítja, hogy elég időt szán a gyakorlásra, emellett pedig evidenciának hangozhat, de az is számít, hogy segít visszarakni a golyókat az asztalra. „Általában vele és a menedzseremmel beszéljük át a játékot a meccsek szüneteiben."

Las Vegasban kapcsolt ki

Persze a a sok gyakorlás és a feszített versenynaptár mellett a kikapcsolódásra is jut ideje: az elmúlt hetekben a közösségi médiában is leginkább azt lehetett látni, hogy bulizott és pihent nyár elején a vébé után. „A menedzserem szerint keményen dolgozunk, és meg kell ünnepelnünk a sikert. Nagyszerűen éreztük magunkat Las Vegasban, vissza akarok oda menni" – mondta Trump, aki hobbijai között az autókat, a divatot és a zenét említette. (Abból egyébként nem volt semmilyen pozitív, vagy negatív tapasztalata, hogy a vezetékneve megegyezik Donald Trump amerikai elnökével.)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Day 1 * #tomorrowland Judd Trump (@judd147t) által megosztott bejegyzés, Júl 20., 2019, időpont: 5:52 (PDT időzóna szerint)

A Las Vegas-i és a belgiumi Tommorowland fesztiválon töltött hetek után már a múlt heti torna kezdete előtt tíz nappal belefogott a gyakorlásba. Ennek meg is lett az eredménye, rögtön három százas brékkel kezdte a nyitómeccsét az International Championshipen.

„Nagyszerű érzés világbajnokként asztalhoz lépni. Több önbizalmat is ad, de közben tudom, hogy magasabb szinten is kell játszanom"

– mondta. Egy látványos lökés a Shaun Murphy elleni döntőjéből:

Már világbajnokként tér vissza Budapestre

Az biztos, hogy magas szintet akar megtartani. Többen minden idők legmagasabb színvonalú vébédöntőjének tartották a májusit, amelyben egymásra tudtak licitálni John Higginsszel. A mérkőzés után az ötszörs világbajnok Ronnie O'Sullivan is nagyon dicsérte Trumpot, szerinte a legjobb játéka bárkinél jobb, beleértve őt magát is.

Novemberben ennél sokkal könnyedebb körülmények között játszhatják újra a döntőt Higginsszel Budapesten. „Nem számít, hogy csak bemutató mérkőzés, vagy verseny, szívesen mérkőzünk egymással. Persze, megint le akarom győzni" – mondta Trump. Egyébként sem az a típus, aki beletörődne vereségekbe: „Minden vereség rossz, de azt hiszem, mindig a legutolsó a legrosszabb!" – mondta, hozzátéve, hogy persze ezekből mindig lehet tanulni.

Trump szerint mindig van nyomás, ha Higgins ellen játszik, aki ellen a legélvezetesebb sznúkerezni, de aki nagyon precíz minden meccsen. Az évek során többször is azt hitte, hogy gondot tudott neki okozni, de aztán mindig ő nyerte a fontos meccseket. „Idén a vébédöntőben úgy éreztem, felkészültem, de tudtam, hogy szinte hibátlan sznúkerre lesz szükségem a legyőzéséhez" – mondta.

November 23-án találkozik majd vébédöntős ellenfelével a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. Január végén a legutóbbi, IV. Magyar Snooker Gálán Trump a magasba ugorva örült egy utolsó másodperces győzelemnek, és nagyon jó emlékei vannak az egész gáláról.

„Nagyon szerettem Budapestet, gyönyörű város. A sznúkerrajongók a legjobbak Európában"

– mondta. Novemberben viszont már több városnézést tervez, például a Vásárcsarnokba is betérne.

Wimbledoni mintára jöjjenek a nyögések?

A vébédöntőben a skót Higginst, múlt héten pedig a másik fináléban a szintén angol Shaun Murphyt győzte le. Egyre több ország játékosai tudnak jól szerepelni a profi sznúkeresek között, de túlnyomó többségében még mindig a brit szigeteki játékosok vannak a top 64-ben. Erről Trump úgy gondolja, hogy nem tart már sokáig. „A legjobb fiatalok mind Ázsiából érkeznek."

Going to start grunting after I play power shots and deep screws this season!! See if it helps 🤷🏻‍♂️ — Judd trump (@judd147t) 2019. július 9.

Minden sportot szeret, a golfot, futballt és a teniszt különösen. Wimbledon alatt viccesen ki is írta, hogy bevezetné a sznúkerben is a teniszezők mintájára a nyögéseket a keményebb lökéseknél. Ez persze csak vicc volt, de arra a kérdésre, hogy milyen valódi változtatásokat tartana esetleg szükségesnek a sznúkerben, azt válaszolta, időnként túl hivatalosnak néznek ki.

(Borítókép: Judd Trump a sheffieldi világbajnokság döntőjében John Higgins ellen játszik 2019. május 6-án. Fotó: Nathan Stirk/Getty Images)