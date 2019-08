Meghalt Török Zsolt aradi hegymászó

Szombat délelőtt Török Zsolt aradi alpinista felesége a Facebook-oldalán igazolta, hogy az ország egyik legismertebb hegymászója életét vesztette, írja az aradinap.ro. A maszol.ro is azt írja, több órás keresés után a hegyimentők megtalálták szombaton Török Zsolt hegymászó holttestét a Negoj-csúcs közelében, 2000 méter fölötti magasságban.

Három napja indult el egy expedícióra a Fogarasi-havasokba, hogy megmássza a 2535 méter magas Negoj-csúcsot. Mivel nem jelentkezett, a felesége riasztotta a mentőket. A hegyi mentők több csapata és egy SMURD-helikopter is a keresésére indult szombaton. Testét a Negoj-csúcs alatt, egy szakadékban találták meg. A hírek szerint az aradi mászó egy szikláról zuhant le.

Török Zsolt 46 éves volt. Számos mászásáról beszámoltunk (például itt vagy itt), ahogyan arról is, amikor korábban bajba került a magasban. A világ számos csúcsát meghódította; 2018-ban két társával, Romeo Popával és Teofil Vladdal a déli fal egy új útvonalán mászta meg a Himalája Pumori nevű, 7165 méteres csúcsát. De sikerei közé tudható be az Alpoki Trilógia, a Nanga Parbat és az Annapurna meghódítása is.