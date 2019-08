Drámai hajrát hozott a triatlonosok olimpiai tesztversenye

A magyar versenyzőt kórházba is kellett vinni szombati bukása után, de bicegve már tud sétálni.

Rendkívül kiélezett versenyt hozott a triatlonosok vegyes váltója a tokiói olimpiai tesztversenyén, a francia és a brit csapat között csak néhány centiméter döntött.

A 2020-as olimpián osztanak triatlonban váltóérmet (egy csapatban két női és két férfi versenyző van), ezért az új számot is tesztelték a hőséggel és párával nehezített tokiói pályán. Minden versenyzőnek 300 méter úszást, 7,4 kilométeres kerékpározást és 2 kilométetes futás kellett teljesítenie.

Az utolsó váltás után három csapatnak, az Egyesült Államoknak, Franciaországnak és Nagy-Brianniának maradt esélye az aranyéremre. Aztán futásban már csak ketten voltak az élen, Ben Kanute leszakadt a brit Alex Yeeről és a francia Dorian Coninx-ről. Utóbbi megpróbálta leszakítani az ellenfelét, de Yee minden erejét összeszedve tapadt a franciára. Végül a célba is együtt estek be, de a célfotó is Coninx győzelmét mutatta.

A versenyben a magyar válogatott (Bragmayer Zsanett, Dévay Márk, Vanek Margit, Bicsák Bence) a kilencedik helyen végzett, két és fél perccel a franciák mögött. Az MTI-nek nyilatkozó Lipták Tamás szövetségi kapitány szerint a magyarok bebizonyították, hogy a legjobb nyolc közé is kerülhetnek az olimpián.