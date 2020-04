Berecz Zsombornak nem jött jól az olimpia elhalasztása

Nem örül annak, hogy a jövő évre halasztották a tokiói nyári olimpiát, de mivel éveken keresztül a sikeres olimpiai szereplésért dolgozott, ezért nem most fogja feladni – nyilatkozott az M1 aktuális csatornán a finn dingiben világbajnok Berecz Zsombor.

„Igazából azért nem örülök a halasztásnak, mert sok évet toltunk bele, és sokan nem tudják, mennyi erőfeszítéssel jár, miket kell föláldozni, hogy ezt csinálhasd és képviselhesd az országodat az olimpián. Én, mint családos ember, pontosan tudom, hogy a két kisgyermekemet gyakorlatilag alig látom, és ez most egy évvel megint kitolódik. Én sokat veszítek azzal, hogy nem most van az olimpia” - mondta Csopakról Skype-on nyilatkozva a vitorlázó.

Beszélt arról is, amikor elhalasztották az olimpiát, nem látták értelmét az edzőpartnerével, hogy Mallorcán maradjanak, ahol csak ők ketten tartottak ki akkor, amikor súlyosra fordult a helyzet a koronavírus-járványban.

Huszonhetedikén sikerült megszervezni, hogy hazajussak, egyenesen Csopakra jöttem, az egyesületembe, és kéthetes karanténba vonultam magamtól is, meg egyébként köteleztek is rá

– mondta Berecz., aki szerint a jelenlegi helyzettel a legnagyobb baj az, hogy gyakorlatilag nem tud tervezni az ember.

„Júniusban lett volna egy világkupám Japánban, ma kaptam egy emailt, hogy törölték, de már így is készültünk, hogy oda nem megyünk. Az utolsó pillanatban sikerült visszafordítani a konténeremet, amit Japánba küldtünk volna az olimpiára, most gyakorlatilag várakozó üzemmódban vagyok” - mondta, és kiemelte, hogy az elszántsága töretlen, és reméli, hogy ez az edzőpartnere esetében is fennáll, akinek fontos szerepe van az ő felkészülésében.

Ugyanakkor komoly anyagi gátak is szembejönnek, nagyon sok sportoló nem tudja most megoldani a felkészülést szponzorok hiányában. Berecz a felszereléseit Mallorcán hagyta, a helyzet normalizálódása után oda mennének vissza, és készülnének a szeptember-október magasságára halasztott világbajnokságra, majd a jövő évi olimpiára.

„most össze kell állítani egy programot, hozzá egy pénzügyi tervet és újra beleáll egy évbe. Ezért dolgoztam sok éven keresztül, nem most fogom feladni”

– mondta Berecz, aki a magyar küldöttség első kvótáját szerezte a tokiói olimpiára a 2018-as dániai világbajnokság megnyerésével.

(MTI)