Bevonul a seregbe a világbajnok párbajtőrvívó Siklósi Gergely

Hétfőtől öt héten keresztül kötelező katonai alapkiképzésen vesz részt Siklósi Gergely, a Honvéd világbajnok párbajtőrvívója. A 22 éves vívó a közösségi oldalán vasárnap azt írta: sportszázados katonaként vesz részt a kötelező alapkiképzésen.

„Holnaptól egy teljesen más világba kerülök. Régóta tervben volt, és mivel nincs versenyünk már az évben, a legjobb alkalom adódott, hogy kiképzett katonává váljak. Rendezett hajjal, frissen borotváltan, egyenruhában... Öt héten keresztül. Hát, nem a rendezett hajtól tartok a legjobban!” – fogalmazott a tavalyi, budapesti vb bajnoka.

Hozzátette ugyanakkor: úgy gondolja, ha sikeresen veszi az akadályokat, akkor ez az öt hét nemcsak a személyiségfejlődését, hanem a sportkarrierjét is segítheti.

A hadsereghez kötődő sportegyesületeknél elég gyakori világszerte a kötelező katonai szolgálat, de például Dél-Koreában általános érvényű a kötelező kiképzés, még a külföldre szerződött sportolóknak is. A Tottenhamben játszó dél-koreai válogatott futballista, Szon Hung Min a koronavírus-járvány miatti leállást kihasználva áprilisban teljesítette a kötelező katonai szolgálatát, méghozzá kitüntetéssel. A skandináv országok mindegyikében, Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban is van még sorkötelezettség valamilyen formában. A finn Forma-1-es világbajnok, Kimi Räikkönen a pályafutása elején egyéves sorkatonai kiképzésen vett részt egy sportiskolában, ahol tiszthelyettesi rangot is szerzett, míg a szintén finn F1-pilóta Valtteri Bottas tizedesi rangig jutott a katonai szolgálata idején, de az F1 világánál maradva, az osztrák Christian Klien sem kerülte el a kötelező sorozást.

