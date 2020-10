Rafael Nadal elképesztő teljesítménnyel ült fel ismét Párizs trónjára, úgy nyerte meg az idei francia nemzetközi teniszbajnokságot, hogy szettet sem veszített. A 34 éves spanyol játékos a 20. Grand Slam-torna-győzelmét szerezte meg, ezzel beérte barátját és egyik legnagyobb riválisát, Roger Federert.

A svájci több mint 11 évig volt egyeduralkodó, a 2009-es wimbledoni sikere óta. Akkor a 15. GS-torna-győzelmét aratta, ezzel megelőzte a 14-szeres bajnok Pete Samprast.

Az ötszettes, remek mérkőzést hozó 2017-es Australian Open-döntő után Federer úgy nyilatkozott, bárcsak megoszthatná győzelmét Nadallal.

Nos, iksz azóta sincs, de immár 20-20 GS-torna-győzelemmel egymás mellett áll a két legendás játékos.

Emberként és bajnokként is nagyon tisztelem Rafát, a barátomat. Megannyi éven keresztül a legnagyobb riválisomként, úgy érzem, inspiráltuk egymást, hogy még jobb játékosok legyünk. Ezért is megtiszteltetés számomra, hogy a 20. Grand Slam-torna-győzelméhez gratulálhatok. Különösen elképesztő, hogy 13. alkalommal nyert a Roland Garroson, hatalmas eredmény ez a sportban. Gratulálok a csapatának is, hiszen ezt senki nem tudja egyedül megcsinálni. Remélem, a 20 csak egy újabb lépés, és mindkettőnk útja folytatódik még