Izraeli focicsapatba vásárolta be magát az arab sejk

Nem tetszett minden szurkolónak, hogy az Egyesült Arab Emírségből egy sejk felerészben megvásárolta a Beitar Jerusalem labdarúgócsapatot. A klub drukkerei, azaz az üzlet hívei és ellenzői ökölre mentek egymással, a rendőrségnek kellett szétválasztani a verekedőket – jelentette a Walla hírportál.

A Beitar ügyletét támogató és ellenző ultrák két-két, nagyjából 120-150 fős csoporttal a csapat jeruzsálemi stadionjánál gyülekeztek a pénteki edzésen. A híradás szerint eleinte csak indulatos rigmusokat skandáltak, elítélve vagy éppen támogatva, hogy az abu-dzabi uralkodócsaládba tartozó Hamad bin Kalifa Ál Nahjan ötvenszázalékos társtulajdonosa lett a Beitarnak.

A megállapodás ellen főként a La familia nevű ultrái tüntettek, akik már korábban is hallattak magukról. Több rasszista megnyilvánulásuk is volt már: tiltakoztak arab, illetve muzulmán játékosok szerződtetése ellen, és köztudottan kötődnek a jobboldali Likud párthoz, valamint Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökhöz is. A verekedést is ők kezdeményezték, amikor megszakítva a másik tábor szidalmazását, megtámadták a kontraktus híveit. A nagy erőkkel kivonuló rendőrség választotta szét a két tábort, és több szurkolót letartóztatott.