Fucsovics Márton: a kiszámíthatatlanság nem finom

Fucsovics Márton jó évet zárt, jelenleg az 55. a világranglistán. A 28 éves nyíregyházi teniszező nagy tornákon topjátékosokat is legyőzött 2020-ban.

A világranglistán a 70. helyet foglalta el az év elején, jelenleg az 55. helyen áll. elégedett a teljesítményével és az eredményeivel?

Furcsa szezon volt. Ha csak a teniszre koncentrálok, akár azt is mondhatom, hogy sikeres volt számomra, azonban ha úgy vizsgálom, hogy milyen sikeres lehetett volna, ha nem jön a Covid, akkor jócskán marad hiányérzetem.

Remekül kezdte az évet, az Australian Openen Roger Federer jelentette a végállomást a nyolcaddöntőben, a márciusi Davis-kupa selejtezőjében legyőzték a belgákat, de a novemberre tervezett madridi döntő már elmaradt a koronavírus-járvány miatt. Hogyan élte meg a több hónapos leállást?

Kezdetben élveztem a nyugodt napokat. Próbáltam szinten tartani a teniszemet és az erőnlétemet, de egy idő után már hiányzott a komoly munka és a versenyzés. Nehéz úgy edzeni és motiváltnak lenni, hogy nem tudom, mikor léphetek pályára. Szokatlan érzés volt, mert gyerekkorom óta mindig tudtam hetekre, hónapokra előre, hogy mi a feladatom.

Az üres lelátók könnyebbséget vagy inkább nehézséget jelentettek?

Nem is szeretnék ilyen összehasonlításba belemenni. Még akkor is jobb nézők előtt játszani, ha például Franciaországban játszom egy francia játékos ellen. Úgy gondolom, a nézők részei a játéknak, a meccseknek. Ők adnak értelmet a küzdelemnek.

Egyébként melyik verseny hiányzott a legjobban?

Erre a kérdésre könnyen tudok válaszolni. Minden verseny hiányzott, amit nem rendeztek meg. Egy részük azért, mert nem játszhattam ezeken a versenyeken, a másik részük meg azért, mert a barátaim, versenyzőtársaim nem játszhattak.

Az augusztusi újraindulás után ATP 1000-es tornán Cincinnatiben nyolcaddöntőbe jutott, a US Openen három meccset játszott, a Roland Garroson a legjobb 16 között esett ki. Közben kétszer is legyőzte Grigor Dimitrovot, és világranglista 5. helyén álló Danyiil Medvegyev ellen is nyert. Mi a siker titka?

Nagyon jó munkát végeztünk az edzőimmel. Hamar megtaláltuk a közös hangot és megfelelő motivációval tudtam pályára lépni.

Új elemeket sikerült beépíteni a játékomba. Kiszámíthatatlanabb lettem, és úgy néz ki, ezek a változások nem ízlettek az ellenfeleimnek.

Ezen az úton próbálunk haladni. De hogy röviden válaszoljak, hogy mi a siker valódi titka? Talán ezek összességében. Azért néha én is keresem, mi a titok. Ha tudnám a pontos választ, én lennék a világelső.

Mats Wilander egy évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, ha nem lenne szerva a teniszben top ötös, top hatos játékos lenne. Egyetért ezzel?

Azt kell mondanom, hogy Wilander téved. Ha nem lenne szerva akkor körülbelül harmadik lennék. De komolyra fordítva a szót, tényleg sok kritika éri a szervámat. Bármilyen furcsán is hangzik, örülök, hogy vannak a játéknak olyan elemei, amiben még sokat tudok fejlődni. A szerva is ilyen. Nem pánikolok miatta. Fejlődik! Évről évre jobb. Ma már könnyű ezt leellenőrizni a statisztikákban.

Rafael Nadal Grand Slam-trófeák tekintetében beérte Roger Federert. Mit gondol, mi dönt arról, hogy ki minden idők legjobbja? Ön kit tart a legjobbnak?

Én mindig Federert favorizáltam, de nem hiszek ebben hogy „legjobb”. A megítélésem szerint Federer képviseli azokat a stílusjegyeket, amit én a tenisszel azonosítok: az eleganciát, a mozgás harmóniáját. De nem mehetünk el szó nélkül Nadal munkabírása, mentalitása mellett. Ő ebben a legjobb.

Federerrel és Djokoviccsal többször játszott már, Nadallal még egyszer sem. Ha 2021-ben találkozna a spanyollal, hogyan látja, mire menne ellene?

Szeretnék már játszani Nadal ellen. Eszembe szokott jutni, hogy milyen furcsa, hogy még nem játszottunk egymás ellen. Ha összekerülünk 2021-ben, meg fogom verni. Vagy nem... De hogy odateszem magam, az biztos!

Mennyire tud tudatosan tervezni a jövő évi naptárával kapcsolatban? Úgy néz ki, az Australian Open egy hónappal később kezdődik, a torna előtt pedig két hetet karanténban kell töltenie.

Tudatos tervezés. Ez a szókapcsolat jelenleg törölve van a szótáramból. Próbáljuk követni, elemezni a történéseket, és ami a legfontosabb, próbálunk rá a legjobban reagálni, hogy megfelelő formában tudjam kezdeni az idényt. A karantén nem frusztrál, mert az utóbbi hónapokban mindig „buborékban” játszottunk, mondhatom: már megszoktam.

Jobban elengedi most magát az ünnepek alatt? Több bejgli csúszhat le?

Szerencsés alkat vagyok, így nem kell visszafognom magam az ünnepek alatt. Egyébként is melózom annyit, hogy már az is csoda, ha felszedek 20 dekagrammot. Vártam is már az ünnepeket a bejgli és a nagyi palacsintája miatt.

Hol töltötte a karácsonyt?

Itthon vagyok az ünnepek alatt, szűk családi körben.

Ha egyetlen célt kéne megfogalmaznia a jövő évre, mi lenne az?

Szeretném, ha újra előrébb tudnék lépni a világranglistán körülbelül annyi helyet, mint idén. Ez a reális elvárás magammal szemben. Ha a 30. hely körül zárnám az évet, elégedett lennék. Jó lenne egy bravúr is valamelyik nagy versenyen. Nagyon rajta leszek hogy sikerüljön. Ami viszont a legfontosabb, hogy térjen vissza az élet a normális kerékvágásba.