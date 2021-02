Bundagyanú a Magyar Kupában, vizsgálatot kért a klubvezetés

A Kaposvár tavaly még az első osztályban szerepelt, a jelenleg NB II-es klub a Magyar Kupában az egy osztállyal lejjebb szereplő (NB III), ott is kieső helyen álló Tállya KSE otthonába utazott.

Az egyértelműen esélyesebb Rákóczi meglepő, 5–3-as vereséget szenvedett, méghozzá úgy, hogy az első félidőben 2–0-ra vezetett.

A második félidőben aztán a Tállya az 52., az 54., a 60. és a 65. percben szerzett gólokkal gyakorlatilag tizenhárom perc alatt megfordította a meccset. Az utolsó tíz percben még mindkét csapat szerzett ugyan gólt, de fordítani nem sikerült a vendégeknek.

A Blikk szerint az, hogy a klub a Szerencsejáték Zrt.-től is kivizsgálást kért, erősen arra utal, hogy fogadási csalást sejtenek a háttérben. Ezt támasztja alá több tény is. Már a szerdai napon több fogadási portálon tévesen jelent meg a végeredmény elsőre: azt írták, hogy 2–0-ra a Kaposvár nyert. Erről a klub egy közleményt is kiadott: