Apját bálványozta, feleségét megcsalta, a sportvilágot lenyűgözte

Ha van sportoló, akinek tényleg hollywoodi filmbe illő a története, az Tiger Woods. Golfütővel a kezében született, édesapja révén kis híján előbb tanulta meg a sportág alapállását, mint hogy járni tudott volna. Fiatalon profivá vált, a nagy győzelmek sem várattak sokáig magukra, a hírnévvel járó pénzt és csillogást azonban nem tudta kezelni. Botrányaival többször került a bulvárlapok címlapjára, ráadásul súlyos sérülések és műtétek is hátráltatták karrierjét. Hihetetlen győzni akarásának köszönhetően azonban a legmélyebb gödrökből is kimászott, újra és újra felküzdötte magát a legjobbak közé. Felülünk a hullámvasútra, amelyen a világ egyik legismertebb és legjobban kereső sportolója töltötte 25 évet felölelő pályafutását.

Bálványa és legjobb barátja: az édesapja

Tiger Woods karrierjének főbb állomásai 1996 augusztusa: sorozatban harmadik amatőr tornagyőzelme után profinak áll 1997 áprilisa: rekordpontszámmal (270) és rekordkülönbséggel (12 ütés) megnyeri a Masterst, első major tornáját 2001 áprilisa: ismét megnyeri a Masterst, így egyszerre mind a négy major tornának ő a címvédője, és elnevezik róla ezt Tiger Slamnek 2004 októbere: feleségül veszi Elin Nordegrent 2008 áprilisa: törött lábbal megnyeri a US Opent, ami pályafutása 14. major tornagyőzelme 2009 novembere: fának ütközik autójával, miután felesége tudomást szerez arról, hogy megcsalja 2010 augusztusa: elválik feleségétől 2012 márciusa: válása utáni első tornagyőzelme az Arnold Palmer Invitationalen 2015 júniusa: 85 ütéssel végez a Memorial harmadik körében, karrierje legrosszabb eredményeként, majd még ebben az évben két gerincműtétet végeznek el rajta 2017 májusa: letartóztatják meggondolatlan autóvezetésért, öt különböző opioidot mutatnak ki a szervezetében, bűnösnek találják, 11 hónap próbaidőre bocsátják 2018 szeptembere: megnyeri a Tour Championshipet, 80. tornagyőzelmét aratja karrierje során a PGA sorozatában 2019 áprilisa: karrierje során ötödször nyeri meg a Masterst, ez a 15. major tornasikere, három győzelemre van a rekorder Jack Nicklaustól 2021 februárja: ötödik gerincműtéte után egy hónappal autóbalesetet szenved Los Angelesben, újabb operáción esik át

Az 1975-ös esztendő utolsó előtti napján született Tiger Woods afroamerikai édesapától és ázsiai, valamint holland felmenőkkel rendelkező édesanyától. Édesapja, Earl Woods katona volt, az amerikai hadseregben szolgált robbantóként – az ellenséges vonalak mögé hatolva robbantott fel épületeket –, kétszer is járt Vietnámban. Earl a tengerészgyalogosok golfklubjának tagja volt, így szabad bejárása volt a pályákra – ezt kihasználva fiát, a kis Tigert is rendszeresen magával vitte Los Alamitosba. Hároméves sem volt, amikor a The Mike Douglas Show-ban szerepelt, valamint a nagy tehetségeket bemutató ABC-műsorban, a „That’s Incredible!”-ben is feltűnt.

Gyerekként édesapjára bálványaként és legjobb barátjaként tekintett. Az HBO által készített, Tiger című kétrészes dokumentumfilm mintegy keretbe foglalja kettejük kapcsolatát: azzal indul és fejeződik be a közel háromórás portré, hogy Earl egy díjátadón beszél Tigerről, akit a jövő kincseként emleget, és arra szólítja fel embertársait, hogy becsüljék meg őt. Édesapja naponta több órát golfozott fiával, Tiger Woods az istenadta tehetségének és Earlnek – aki a kezdeti években menedzsere is volt – köszönheti, hogy már fiatalon elindult a halhatatlanná válás útján.

Tiger Woods már nyolcévesen junior-világbajnok lett, majd még ötször megnyerte a tornát. Édesapját először 11 évesen győzte le, onnantól kezdve Earl hiába próbálkozott, nem tudta felülmúlni fiát. Középiskolásként sorra nyerte az amatőr versenyeket, nem csoda, hogy sorban álltak érte az egyetemek, és csábították ösztöndíjakkal. Tiger Woods a Stanfordot választotta, melynek színeiben 20 évesen megnyerte az egyetemi bajnokságot (NCAA). Az áttörést az 1996-os év hozta meg számára: otthagyta az egyetemet és Kalifornia államot, és profi golfozó lett.

A „nagyok” között ott folytatta, ahol az amatőröknél abbahagyta: 1997 áprilisában nyerte első major tornáját, a Masterst, két hónappal később pedig élre állt a világranglistán – mindkét eredményt a valaha volt legfiatalabb golfozóként érte el. A siker pedig hangos volt: a Nike több millió dolláros szponzori szerződést kötött vele, valamint az egyik legnagyobb, golfos kiegészítőket gyártó cég is megszerezte őt reklámarcának. És ekkor még mindig csak 21 éves volt!

A felejthetőre sikerült 1998-as év után 1999-ben úthengerként döngölte földbe ellenfeleit. Nyolc tornát nyert, köztük a PGA Championshipet. Egy évvel később ezt egy még jobb teljesítménnyel fejelte meg: sorozatban hat PGA-viadalt nyert meg, köztük a US Opent. A szezonban 20 tornán indult el, közülük kilencet megnyert, a négy nagyból hármat (a US Open mellett a PGA Championshipet és a The Open Championshipet).

Ezzel 24 évesen minden idők legfiatalabb golfozója lett, aki megcsinálta az úgynevezett karrier Grand Slamet, azaz megnyerte a négy nagy tornát legalább egyszer.

Összehasonlításként: a minden idők egyik legjobb teniszezőjének tartott Roger Federernek ugyanez 28 évesen jött össze, a jelenlegi világelső Novak Djokovicsnak 29 esztendősen.

Gyorsan felért a csúcsra, de egy dolog hiányzott

A 2000–2001-es szezonban felállította az úgynevezett Tiger Slamet: mind a négy major tornának ő volt a címvédője, miután 2001 áprilisában a fent említett győzelmek után a Masterst újra megnyerte. A 2000-es évek legmeghatározóbb golfozója lett: több mint 500 hétig vezette a világranglistát 1999 augusztusa és 2010 októbere között. Csak a kontextus kedvéért: a teniszezőknél Roger Federer és Novak Djokovics a társcsúcstartó, mindketten 310 hétig álltak az élen a rangsorban eddigi karrierjük során.

A golfpályán tehát mindent (is) elért Tiger Woods, a magánéletben azonban akadtak gondjai. Egy 2001-es versenyen ismerkedett meg Elin Nordegrennel, aki Jesper Parnevik svéd golfozó bébiszittereként dolgozott. A svéd modellel 2004-ben házasodtak össze, és kezdetben a tökéletes párként tekintettek rájuk – a mesebeli idill viszont néhány év alatt szertefoszlott. Tiger Woods lelki válsága azonban már korábban elkezdődött: a 2000-es évek elején megromlott a kapcsolata édesapjával. Tiger úgy gondolta, Earl már nem képes ellátni a menedzseri feladatokat, mivel nem jó üzletember – apa és fia fokozatosan eltávolodtak egymástól. Earl egészségügyi állapota romlani kezdett, 1998-ban prosztatarákkal diagnosztizálták. Ezzel sikeresen küzdött évekig, 2006-ban azonban szívrohamot kapott, ami legyőzte őt.

Édesapja halála megtörte Tiger Woodsot, aki előbb a golffal próbálta elterelni a figyelmét, de kilenc héttel a temetés után pocsék teljesítményt nyújtott a US Openen. Apja emlékére 31. születésnapján úgy döntött, részt vesz az amerikai tengerészgyalogosok különleges csoportjának (Navy SEAL) kiképzésén. Ekkor már fantasztikus erőállapotban volt a golfnak köszönhetően, így a katonai megpróbáltatást is jól tűrte. Olyannyira, hogy egy interjúban elejtett egy viccet, mely szerint abbahagyja a sportot, és katonának áll. A tengerészgyalogosok azonban vigyáztak rá, az HBO dokumentumfilmjében az egyik tiszt azt mondja:

Bárhol lőhetitek Tigert, csak a kezét ne. Ne mi legyünk azok, akik tönkretesszük Tiger Woodsot.

A kiképzés azonban balul sült el: egy lövés megsebesítette a térdét, és a vizsgálatok után kiderült, hogy nincsenek keresztszalagjai. Tiger hallani sem akart a műtétről, az önsorsrontás pedig „bejött” neki: néhány hónappal később két fáradásos törés is kialakult a lábában. A 2008-as US Opent törött lábbal nyerte meg, de az operációt ezt követően már nem tudta elkerülni.

A magánélete eközben romokban hevert: az évente 50-60 millió dollárt kereső golfozó rendszeres vendég volt Las Vegasban. Volt egy vad, sötét oldala: imádott szórakozni, nagykanállal habzsolta az életet, amint kiszabadult szerető felesége mellől. Egyik nőtől ment a másikhoz, hétvégente 5-6 számjegyű összeget költött escortlányokra. Ahogy az HBO dokumentumfilmjében a család egyik barátja fogalmaz:

Az amerikai nép szereti látni a hírességek rossz oldalát, a bukásukat várja mindenki. Tiger úgy érezte, mint a legtöbb gazdag híresség, hogy bármit megtehet következmények nélkül. De ez nem volt igaz.

Woods pedig nemcsak az Egyesült Államok, de a világ egyik legnépszerűbb és legjobban kereső sportolója volt, így a bulvárlapok minden lépését figyelemmel követték. A National Enquirer csak a megfelelő pillanatra várt, hogy lebuktathassa. Sokat nem kellett várni: Tiger randizni kezdett egy hosztesszel, Mindy Lawtonnal, és fotók is készültek róluk, amint találkozgatnak. A sztorit azonban sosem hozták le, mivel a golfozó megállapodást kötött a kiadóval, hogy a hallgatásért cserébe a Men’s Fitness címlapján szerepel.

A paparazzók minden lépését követték, az egyik legolvasottabb napilap, a New York Post címlapján többször szerepeltek Tiger Woods botrányai, mint a szeptember 11-i merénylet.

Az amerikai nép egy része örömét lelte a bukásában. Tiger azonban nem adta fel kettős életét, és bármennyire szerette volna kizárni a sajtót ebből, nem tudta. Több sajtótájékoztatóján is hangoztatta, hogy egy dologra vágyik csak: magánéletre. Vett egy méregdrága – egészen pontosan 25 millió dolláros – jachtot, amivel elvonulhat a kamerák kereszttüzéből, és beszédesen a Privacy, azaz Magánélet nevet adta neki.

Minden összeomlott, de mindig kimászott a gödörből

Kislánya, Sam Alexis 2007-ben született, majd Elinnel közös második gyermekük, Charlie Axel két évvel később. Családapa létére folytatta kettős életét, a hűtlenségéről – egy Rachel Uchitel nevű hölggyel – szóló cikkek sokasodtak, a mélypont 2009 novemberében jött el: egy veszekedést követően Woods autójával kivitt egy tűzcsapot, és egy fának ütközött. 45 napos terápia után beismerte, hogy megcsalta feleségét, 2010 nyarán pedig elválták. Ezt követően kiállt a nyilvánosság elé, és egy rövid sajtótájékoztatót tartott, ám ezzel inkább csak rontott a helyzeten.

Mindenkinek megvan az oka rá, hogy elítéljen. Személyesen és szakmailag is csalódást okoztam. A viselkedésem aggályos az üzleti partnereimnek is. Szégyenkezem amiatt, hogy ilyen helyzetbe hoztalak titeket. Nagyon sajnálok mindent, amit tettem – mondta Tiger Woods.

Ebben az évben profi karrierje során először egyetlen tornát sem nyert. A hullámvasút 2013-ban indult meg felfelé, amikor öt versenyt is behúzott, és újra világelső lett. Két évvel később azonban jött az újabb összeomlás: három hátműtéten is átesett, fájdalomcsillapítókon élt, gyógyszerfüggővé vált. A versenytársakat meglepte, amikor 2017-ben elment a bajnokok vacsorájára. Itt Jack Nicklausnak, a 60-as, 70-es évek legendás golfozójának azt mondta: annyira nagy fájdalmai vannak, hogy valószínűleg véget ért a pályafutása.

A legmélyebb gödörbe 2017 májusában került, amikor letartóztatták. Elaludt a volán mögött, az igazoltatásnál alig tudott magáról, öt különböző, receptre adott opioidot találtak a szervezetében. Rabosították, elkészültek róla az ilyenkor szokásos rendőrségi fotók, majd 11 hónap próbaidőre bocsátották. A bálvány azonban ledőlt. „Tiger Woodsnak vége van” – ezt harsogták az amerikai médiában.

Naiv volt azonban, aki azt hitte, hogy feladja. Tiger Woods kivételes golftudása mellett sikereit mentális erejének köszönhette. Kiélezett, nehéz helyzetekben is olyan erős lélekjelenléte és küzdeni tudása volt, mint csak nagyon keveseknek. Gyógykezelésre járt, a gerincfúziós műtéte után újra fájdalom nélkül tudott fordulni és lehajolni, és természetesen a gondolatai ismét a golf felé terelődtek.

Közel egy év kihagyás után tért vissza, de már egy más emberként: élvezte a játékot, olyan kapcsolatot teremtett a szurkolókkal, mint korábban soha, a játékostársakkal is máshogy viselkedett.

Hálás volt azért, hogy kapott egy új esélyt az élettől, és mindent elkövetett azért, hogy meg is ragadja ezt, hiszen előtte hónapokig fel sem bírt kelni az ágyból. A sporttörténelem egyik legnagyobb visszatérését a 2019-es Mastersen produkálta. Játéka óvatosabbá vált, nem akarta összeroppantani az ellenfeleket, céltudatosan építette fel a szakaszokat – 3954 nap, azaz közel 11 év után nyert újra major tornát.

Idén jött az újabb csavar az amúgy is kanyargós életútban: februárban súlyos autóbalesetet szenvedett. Túl gyorsan hajtott Los Angelesben, lesodródott az útról, és felborult autójával. Lábsérüléseket szenvedett, műteni is kellett, de nincs életveszélyes állapotban, és a rendőrségi beszámolók szerint nem állt semmilyen szer hatása alatt. Épp januárban beszélt róla, hogy visszatérne, és újra major tornán szeretne versenyezni.

Balesete után idén erre aligha lesz esélye, de az évek során közel 2 milliárd dollárt összegolfozó Tiger Woods már többször bebizonyította: soha nem adja fel. Valószínűleg most sem fogja.

(Borítókép: Tiger Woods egy 2014-es versenyen Dubajban. Fotó: Ross Kinnaird / Getty Images Hungary)