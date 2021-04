MU–Bayern, isztambuli csoda, Kimi – fergeteges fordítások, 2. rész

Tegnap az észak-amerikai majorligák történetének legnagyobb feltámadásait mutattuk be olvasóinknak, ma pedig a sportvilág további óriási fordításait hozzuk el egy kis nosztalgiakörút jegyében. Bár a kézilabdás részleget azért legszívesebben kihagytuk volna...

Formula–1

A mezőny végéről az elejére: Rubens Barrichello (18.), Kimi Räikkönen (17.)

A 2000-es Német Nagydíj időmérőjét az esőzés kissé kaotikussá tette, Rubens Barrichellónak pedig ezenfelül is voltak problémái az autójával, csupán a 18. helyre kvalifikált a Ferrari brazilja. A világbajnokságot ebben az évben megnyerő Michael Schumacher a rajt után ütközött Giancarlo Fisichellával, és bár ezt követően is szépen potyogtak a versenyzők (csak 12-en értek célba), Barrichellótól így is óriási eredmény volt, hogy meg tudta nyerni a futamot. Az F1 történetében senki sem tudott ennél hátrébbról indulva győzni!

Barrichello a 18. pozícióból indulva nyert

Közel volt ehhez Kimi Räikkönen 2005-ös remeklése is, amikor a Japán Nagydíjon a 17. helyről kezdve nyert, a végén Giancarlo Fisichellát megelőzve. Ezen a futamon az előző versenyen az első világbajnoki címét bebiztosító Fernando Alonso a 16. helyről rajtolva a harmadik helyen végzett.

Räikkönen nagy előzgetésekkel lett első a 17. helyről

Räikkönen elképesztő világbajnoki címe

A finn számára a 2007-es idény hozta el az áttörést. Bár a Ferrarihoz igazoló pilóta az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat megnyerte, valamint Franciaországban, Nagy-Britanniában és Belgiumban is első lett, két futammal a vége előtt 17 pont volt a hátránya Lewis Hamiltonnal szemben, márpedig ekkor még csak 10 pontot osztottak egy sikerért… A drámai végjátékban viszont Räikkönen Kínában és Brazíliában is nyert, Hamilton csak egy 7. helyet szerzett, csapattársa, Alonso pedig egy második és egy harmadik pozíciót hozott össze, így a két McLaren-pilóta egyaránt 109 pontig jutott, miközben a ferraris 110-zel zárt.



Räikkönen drámai végjátékban lett világbajnok

Hamilton a pokolból jött vissza

A sors egy évvel később kárpótolta a britet, aki ugyanúgy hétpontos előnnyel érkezett az utolsó futamra, mint 2007-ben. A Ferrarival versenyző Felipe Massa minden időjárási viszontagsággal dacolva megnyerte idénybeli hatodik futamát, amivel életben tartotta esélyét a világbajnoki címre, de az is kellett neki, hogy Hamilton ne végezzen az első ötben – a hatodik helyért járó három ponttal holtverseny lett volna, de a kevesebb sikere miatt a brit lemaradt volna az elsőségről. Hibája miatt a Toro Rossóval versenyző Sebastian Vettel megelőzte őt az utolsó körökben, így már csak a hatodik helyen haladt, de a Toyotával a vizes pályán kockáztató Timo Glock annyira lelassult a végére, hogy nem tudta maga mögött tartani Vetteléket, így végül Hamilton egy pont előnnyel megnyerte első világbajnoki címét – azóta pedig hat követte.

A leintés után még a Ferrarinál ünnepeltek, Hamilton célba érkezésekor már nem

Kézilabda

Balsors, akit régen tép…

Jó, ez fájni fog. A magyar női kézilabda-válogatott egyik kiemelkedő korszaka volt az 1990-es évek közepétől következő egy évtized. A mieink két világbajnoki, egy olimpiai és egy Európa-bajnoki döntőbe is bejutottak, bár csak ez utóbbit sikerült aranyéremre váltani. Pedig álltunk hozzá igazán közel máskor is...

Elsőként a 2000-es olimpiai döntőt kell felidéznünk, ahol a csoportkört Dél-Korea mögött másodikként zártuk (ázsiai riválisunk győzött le minket Bécsújhelyen a részben hazai rendezésű 1995-ös világbajnokság fináléjában), majd a nyolc között Ausztriát hosszabbítás után, a négy között Norvégiát simábban legyőzve jutottunk el az utolsó mérkőzésig. A dánok hasonló utat jártak be, ők a norvégok mögött lettek másodikak a csoportban, majd a franciákat verték hosszabbítás után a negyeddöntőben, hogy aztán a mieink csoportját megnyerő Dél-Koreát fektessék két vállra. A finálét a mieink kezdték jobban, a szünetben 16–14-re vezettünk, a 42. percben pedig időt kellett kérni a dánoknak, mivel már hat volt közte (22–16). Hosszú gólcsend után az északiak tudták megtörni a jeget, de a 47. percben így is újra a hétgólos előnyért támadhattunk 23–17-nél, hiába. Az elképesztő rohanásba kezdő dánok hamarosan egyenlítettek (23–23), de a felek az utolsó négy percet így is fej fej mellett kezdhették meg (26–26). Ott azonban már nem volt kérdés, végül néggyel kikaptunk (27–31).

A 47. percben még hattal vezettünk

Talán még ennél is fájdalmasabb volt a 2003-as világbajnokság végjátéka. A csoport utolsó körében 29–19-re legyőztük Dániát, ezzel egyrészt elsőként jutottunk tovább, másrészt kiejtettük riválisunkat. A középdöntőben a norvégokkal ikszeltünk, az ukránokat vertük, így a hármas holtversenyből elsőként jöttünk ki, Dél-Korea elődöntőbeli megszórása (40–38) pedig újabb finálét ért.

Ez aztán sokáig ismét remekül alakult a Mocsai Lajos vezette csapat számára, és hét perccel a vége előtt Görbicz Anita találatával már 25–18 volt ide. Hogy aztán a végén egy időn túli hetessel 28–28-ra egyenlítsenek, ráadásban pedig simán nyerjenek a franciák (29–32) – pedig a 60. percben is volt még közte kettő ide.

Hét perccel a vége előtt héttel vezettünk

Sajnos, ezzel még nem láttunk mindent. A Veszprém ugyanis a 2015–2016-os idényben bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a négyes döntőben legyőzte a Kielt, a Kielce ellen pedig repülőrajtot vett, és egy lengyel kapaszkodás ellenére folyamatosan vezetett is, a második félidőben pedig elkezdett nyílni az olló, és a 43. percben már kilenc volt ide (26–17), sőt, még három perccel később is (28–19). Ezt 12(!) perc gólcsend követte, miközben a Kielce egyenlített (28–28). Az utolsó percben így is a Veszprém támadott 29–28-as előnyénél, de nem tudta lezárni a meccset, a hosszabbításban pedig hiába vezettünk többször is, a végén annak is örülni kellett, hogy hetespárbajra mentettük a meccset. Az idegek harcát viszont a lengyelek bírták jobban, 39–38 lett oda.

A 46. percben 28–19 volt ide

Labdarúgás

Utolsó perces drámák

Bajnokok Ligája: Manchester United–Bayern München 2–1

Nehéz lenne drámaibbat elképzelni annál, hogy az év legfontosabb meccsén a 91. percben még az egyik csapat vezet, néhány pillanattal később pedig a másik együttes emelheti magasba a trófeát – márpedig pontosan ez történt azon a bizonyos 1999 májusi BL-döntőben. A Manchester United és a Bayern München már a csoportkörben is találkozott, akkor kétszer is ikszeltek a felek, a halálcsoportban a Barcelona vérzett el végül. A „vörös ördögök” az elődöntőben kétgólos hátrányból verték a Juventust, a barcelonai fináléban viszont Mario Basler szabadrúgásával villámgyorsan előnybe kerültek a németek. Az angol csapat nem ezen a napon nyújtotta legjobb teljesítményét, de egy pillanatra sem adta fel, és a 91. és a 93. percben, két David Beckham-szöglet után betalálva 2–1-re legyőzte az addigra már Baslert és Lothar Matthäust is lecserélő németeket.

A 91. percben még vezettél, a 93. percben kikaptál

Anglia: Manchester City–QPR 3–2

Minden idők legdrámaibb PL-befejezésére 2012. május 13-án került sor, amikor a két manchesteri gárda fej fej mellett csatázva érkezett el az utolsó fordulóig, 86-86 pontot szerezve. A United Wayne Rooney 20. percben szerzett góljával gond nélkül abszolválta a Sunderland vendégeként játszott találkozót, de a City nyolccal jobb gólkülönbsége miatt biztosra vehette, hogy egy sikerrel aranyérmes lesz. A bennmaradásért küzdő Queens Park Rangers azonban más terveket szövögetett, és bár az első félidő hajrájában hátrányba került, a második játékrész derekára fordított, és még a 92. percben is vezetett (1–2).

A City viszont a 92. percben Edin Dzeko góljával egyenlített, majd mindent egy lapra feltéve támadott, és Sergio Agüero a 94. percben megszerezte az aranyérmet eredményező gólt (3–2).

A 92. és 94. perces gólokkal lett meg a City aranya

Németország: RB Leipzig–Bayern München 4–5

Legyen teljes a kör! A Bayern München is állt a jó végén a dolgoknak, más kérdés, hogy a 2016–2017-es idény 33. fordulójára már bőven bebiztosította elsőségét a rekordbajnok, így azért ez egy lényegesen kisebb téttel bíró ütközet volt az első és a második között. A Gulácsi Péterrel a kapujában felálló lipcseiek már a 2. percben vezetést szereztek Marcel Sabitzer révén, és bár arra negyedórával később jött Robert Lewandowski tizenegyesből szerzett gólja, Timo Werner büntetője után Yussuf Poulesen is eredményes volt (3–1), majd Thiago Alcantara szépítése után újra Werner talált be, a 84. percig 4–2-re vezettek a hazaiak. Ekkor Lewandowski is megszerezte második gólját, de a 91. percben még így is hátrányban volt a Bayern, hogy David Alaba és Arjen Robben találatával végül 5–4-re nyerjen.

A 84. percben még 4–2 volt, a 91. percben pedig 4–3 – a vége 4–5

Irány az Eb! Magyarország–Izland 2–1

Ez talán annyira nem volt kicentizve, mint a korábbiak, de számunkra alighanem a legdrámaibb végjáték mégis… Ahogyan az 1999-es BL-döntőn, itt is egy korai szabadrúgás jelentett vezetést az egyik félnek – Gylfi Sigurdsson lövését a bulgáriai elődöntőben remeklő Gulácsi Péter bevédte –, hogy a végjátékban jöjjön a fordítás. A 88. percben Nego Loic egyenlített közelről, a 92. percben pedig Szoboszlai Dominik bombája juttatta ki a magyar válogatottat az Európa-bajnokságra.

A végjátékban harcoltuk ki az Eb-szereplést

Az isztambuli csoda: Liverpool–Milan 3–3 (11-esekkel: 3–2)

Az olaszok a két évvel korábbi BL-győzelmük után jutottak el ismét a fináléig, és úgy tűnt, könnyedén szerzik meg hetedik végső sikerüket, hiszen Paolo Maldini már az első percben betalált, a szünet előtt pedig Hernán Crespo duplázni tudott (0–3). A Liverpool azonban sokadszor bizonyította be, hogy soha sem lehet leírni, az 54. percben Steven Gerrard szépített, ez pedig olyan lendületet adott, hogy hat perccel később már 3–3-at mutatott az eredményjelző, miután Vladimír Smicer és Xabi Alonso is eredményes volt. Bár ezt követően az angolok kis túlzással már csak a túlélésre játszottak, kihúzták a hátralévő időt, tizenegyesekkel pedig 3–2-re megverték az olaszokat, így ötödször ülhettek fel Európa trónjára.



Hat perc alatt felállt 0–3-ról a Liverpool

Fenn és lenn – fókuszban a Barcelona

Négygólos előny is kevés a katalánok ellen!

Amikor 2017. február 14-én a Paris Saint-Germain egy négyest adott a katalánoknak Valentin napjára, kevesen gondoltak arra, hogy a párharcnak bármiféle tétje maradt még. A visszavágón Luis Suárez villámgyorsan betalált, majd Layvin Kurzawa öngólja és Lionel Messi büntetője visszahozta a reményeket (3–0), hogy aztán Edinson Cavani találata gyorsan lehűtse a kedélyeket. A Barcelona számára ezen a ponton csak akkor volt esély a továbbjutásra, ha legalább hatig jut a visszavágón, és mivel a 88. percben még mindig csak 3–1 volt az állás, keveseket hozott igazán lázba, hogy az akkor még a spanyol együttest erősítő Neymar is gólt szerzett. Amikor a hosszabbítás pillanataiban büntetőből is eredményes volt a brazil, akkor már forrósodott a helyzet, a 95. percben pedig Sergi Roberto megszerezte a hatodikat, a 0–4-re 6–1-gyel felelt a Barcelona!

A 88. percben még három gól kellett a Barca továbbjutásához – meglett!

Háromgólos előny is kevés a katalánoknak

Ezt követően a Juventus már kiejtette Messiéket, akiknek azóta kevés sikerélményük volt a BL-ben.

Egy évvel később ugyanis a negyeddöntő első felvonásán hiába nyertek 4–1-re, a visszavágón az első meccsen egyaránt öngólt szerző Daniele De Rossi és Kosztasz Manolasz, valamint az akkor szépítő Edin Dzeko is bevette a Barcelona kapuját, így 4–4-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal a Roma ment tovább.

A Roma ellen a 4–1-es első meccs sem volt elég

Rá egy évre az elődöntőben a Liverpoollal futott össze a gárda, és a hazai ütközetet ismét simán, ezúttal kapott gól nélkül, 3–0-ra megnyerte. Kevesen gondolták, hogy a Barcelona ismét belefut a késbe, még akkor is, ha a Liverpoolnál láthattuk ugyebár korábban is, hogy még egy meccsen belül is képes felállni háromgólos hátrányból… A visszavágó elképesztő angol fölényt hozott, a Liverpool teljesen megérdemelten nyert 4–0-ra, a döntőben pedig az Ajax ellen ugyancsak drámai végjátékban, összesítésben 0–3-ról, 96. perces góllal továbbjutó Tottenham ellen is nyertek a „vörösök”.

A Liverpool 4–0-val felelt

A Tottenham összesítésben már háromgólos hátrányban is volt, a 96. percben harcolta ki a döntőt

Ugyanebben a kiírásban az Atlético Madrid és a Juventus csatája is nagy fordulatot hozott, a spanyolok az első meccset 2–0-ra megnyerték, a visszavágón viszont Cristiano Ronaldo mesterhármasával a Juventus jutott tovább – hogy a következő körben a Real Madridot búcsúztató Ajax már túl nagy falatnak bizonyuljon számára.

Cristiano Ronaldo egyedül kiejti az Atlético Madridot

Vízilabda

Olimpiai aranyat érő fordítás: Magyarország–Szerbia és Montenegró 8–7

A kézilabdánál tárgyaltakkal ellentétben ez az összecsapás sokkal kedvesebb szívünknek, hiszen a 2004-es athéni olimpia fináléjában a címvédő Kemény-legények hajtották végre a bravúrt. A legnagyobb rivális ekkor Szerbia és Montenegró néven versenyzett, és finoman szólva is álomrajtot vett a döntőben, hiszen az első negyedben már 3–0-ra is vezetett. Innen a nagyszünetre érkezve egyenlítettünk (5–5), de a záró játékrészt 7–5-ös hátrányban kezdtük. Ott azonban már nem volt pardon, a négy gólig jutó Kiss Gergely vezérletével 8–7-re nyertünk, újabb aranyat szállítva – négy évvel később pedig Pekingben is a csúcsra ért a magyar válogatott.

Az olimpiai aranyat érő fordítás

