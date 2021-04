Kemény Dénes: El kellene gondolkodni a 14 évesek oltásán is

A legendás vízilabdakapitány, Kemény Dénes is megszólalt a koronavírus elleni vakcinák ügyében. A három olimpiai aranyat szerző sikeredző úgy véli, hogy el kéne gondolkodni a 14 és 18 év közötti fiatalok oltásán is.

Számomra állatorvosként egyértelmű, hogy a védőoltás jelent megoldást, benne van a nevében: védőoltás! A készítők egy filmet vettek fel velem, ez lesz majd látható a csatornákon. 7-8 millió beoltott már kellő védettséget jelenthet. Ezért is fontos, hogy mindenki oltassa be magát. Talán érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy az összes, 14 évesnél idősebb fiatal is kapja meg az oltást