Supka: győzelmet érdemeltünk volna!

A 0-0-ea végződött Kisvárda–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzés után értékelt a két edző.

Szergej Rebrov (FTC):

Sajnálom, hogy nem nyertünk, nem is érdemeltünk győzelmet. Nem tudtunk eléggé támadóan fellépni, és ez baj. Tizenhárom pont az előnyünk, nem lehet azt mondani, hogy nagy a nyomás a csapaton. Mi a BL-ben szereplő együttes vagyunk, ma nem játszottunk ehhez méltón!

A kérdésre, hogy vajon türelmetlen-e az együttes, mivel a második mérkőzéslabda is kimaradt, így reagált:

Hogy türelmetlen lenne a csapat? Nos, minden meccs más. Amikor 1-0-ra vezetett ellenünk a Puskás Akadémia, több helyzetük volt, és most meg a Kisvárdának ugyancsak. Le akarják zárni a szezont a játékosaim? El kell beszélgetnem a fiúkkal, hiszen még nem kezdődött meg a vakáció.

Rebrov mester többször is bekiabált, ösztökélte a játékosait, miért?

Rossz nyelvek szerint a Fradi kedden, az Újpest ellen akar ünnepelni. Igaz ez?

Supka Attila (Kisvárda):

Azt játszottuk a Ferencváros ellen, ami a mi helyzetünkben fontos volt. Megszerveztük a védekezésünket, és voltak olyan időszakok is, amikor mertünk futballozni. Voltak végre kapura lövéseink is, és egy gólt is szerzetünk. Úgy gondolom, nagyon rossz döntés volt a játékvezető részéről, hogy visszavonta a gólt, ugyanis nem volt semmiféle testi kontaktus Jelena és a Fradi kapusa között.