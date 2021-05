Valter Attila rózsaszínben látja a világot a Giro d'Italián

„...and Attila Valter, who could be the new maglia rosa!”

Ez az a mondat, amely csütörtök délután – midőn honfitársunk a fehér trikóban, a 12. helyen áthaladt a célvonalon – elhangzott az Eurosport közvetítésében, és amelyre az idők kezdetétől vártak a kerékpársport magyar rajongói.

„...és Valter Attila, aki könnyen a rózsaszín trikó új birtokosa lehet!”

Igen, a Groupama–FDJ 22 éves versenyzője a 6. szakasz után átvette a vezetést a világ második legrangosabb profi kerékpáros körversenyén, a Giro d'Italián, és felvehette az éllovasnak járó rózsaszín trikót. Korábban még sohasem volt példa arra, hogy magyar sportoló vezetett volna az összetettben egy háromhetes szuperversenyen.

Az utolsó kilométer a 6. szakaszon

Ráadásul a Grotte di Frasassi és Ascoli Piceno közötti 160 kilométeres, jobbára hegyi etap után, az Abruzzók csúcsai között, márpedig ez azt jelzi, hogy Attilának fekszik az emelkedő, és a nagy körversenyeket rendszerint a hegyi menők szokták megnyerni.

Ce mec est le premier Hongrois maillot rose de l'Histoire. pic.twitter.com/e2Ffw1bprk — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 13, 2021

Még maga Attila sem hiszi el: a történelem első magyar rózsaszín trikója!

A csömöri születésű fiatalember, aki június 12-én ünnepli 23. születésnapját, a hatodik szakasz befutója után magyarul szólt rajongóihoz, és közben nem feledkezett meg a párhuzamosan zajló Tour de Hongrie hazai körversenyről sem:

Köszönöm a lehetőséget, nagyon örülök ennek a trikónak, hogy ennyien szurkoltak, hogy ennyien követtek. Köszönöm nektek, elképesztőek vagytok. Menjünk tovább, folytatjuk, nyomjuk neki, mindenkinek kellemes kilométert kívánok. Hajrá, Tour de Hongrie! Remélem, még sokat visszontláthattok a tévében. Hajrá, magyarok!

Előzőleg az Eurosporton angolul nyilatkozott az újdonsült rózsaszín trikós:

Reggel viccelődtünk az összetett elsőséggel. Őszintén szólva gondoltam a rózsaszín trikóra a szakasz előtt, tudtam, hogy erősek a lábaim, és jól tudok menni a hegyen. A végén figyeltem a többiekre is, amennyire tudtam. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy ilyen nehéz szakaszon tartanom a lépést a legjobbakkal.

A 185 centijéhez mindössze 65 kilós, vékonypénzű magyar kerékpáros pályafutását szülővárosában, Csömörön kezdte, ahol amatőrként 2017-ig versenyzett. Édesapja, Valter Tibor maga is kerékpáros volt, később fia edzőjeként egyengette a gyerek útját. Attila 2015-ben a mountain bike Európa-bajnokságon csapatban hatodik, majd a 2016-os junior mountain bike vb-n hetedik lett. A 2017-es országúti világbajnokságon az U23-as mezőnyversenyt feladta, a 2017-es Tour de Hongrie-n a hegyi pontversenyben pedig harmadikként végzett.

2018-ban lett profi kerékpáros, a Pannon Cycling Team csapat színeiben. A 2018-as Tour de Hongrie-n ő lett a legeredményesebb magyar versenyző, és a hegyi összetettben második helyen végzett a lengyel Patryk Stosz mögött. 2018 októberében a lengyel CCC fiókcsapata, a CCC Development Team kötött vele profi szerződést.

A 2019-es Tour de Hongrie-n összetettben a harmadik helyen végzett a lett Krists Neilands és honfitársa, Dina Márton mögött. Júniusban időfutambajnok lett a felnőttek országos mezőnyében, a mezőnyversenyben harmadik lett. Egy hónappal később szakaszt nyert a 45. alkalommal megrendezett Alisca Bau Gemenc Nagydíjon. Augusztusban szintén szakaszgyőzelmet ünnepelhetett a Tour de l'Avenir elnevezésű országúti kerékpárosversenyen, amit a sportágban a fiatalok Tour de France-ának is neveznek. Szeptemberben indult az U23-as korosztálynak kiírt világbajnokságon, ahol az időfutamban balesetet szenvedett, és bár ennek ellenére folytatta a versenyt, ott az 54. helyen végzett, a mezőnyversenyben 33. lett. 2019 decemberében a Magyar Kerékpáros Szövetség őt választotta az év férfi országúti kerékpárosának.

2020-tól a CCC Pro Team tagjaként folytatta pályafutását. Csapata nevezte volna a rangos Giro d’Italia olasz körversenyre, azonban azt a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. A Gran Piemontén 10. helyen, a Giro di Lombardián az időlimiten kívül ért a célba. Augusztusban második helyen végzett az országos bajnokság időfutamában.

Tavaly szeptember 2-án megnyerte a Tour de Hongrie-t, ezzel ő lett tizenöt év után az első hazai győztese a magyar körversenynek.

Emellett megnyerte a hegyi pontversenyt és egy szakaszt is. Az országúti világbajnokság mezőnyversenyében a 76. helyezést érte el. Szeptember végén bejelentették, hogy 2021-től két évig a Groupama–FDJ versenyzője lesz.

Bodrogi László 2007-es Vuelta indulása után ő lett a következő magyar versenyző, aki egy háromhetes körversenyen szerepelhetett, miután a CCC Team csapatában indult a 2020-as Giro d'Italián. Valter a legjobb eredményét a 20. szakaszon érte el. A magashegyi szakaszon végig az esélyesek csoportjában tekert, és 1:48 hátránnyal a kilencedik helyen érkezett a célba. Összesítésben másfél órás hátránnyal a 27. helyre sorolták. A fiatalok versenyében a 11. helyen végzett.

Mivel a csütörtöki 6. etapon egy-egy második és harmadik kategóriás emelkedő után egy újabb második kategóriás hegyen volt a befutó, így szinte biztos volt, hogy az összetettben vezető Alessandro De Marchi elveszíti a rózsaszín trikót, de Valtertól is bravúrra lesz szükség a fehér megőrzéséhez.

Óriási megtiszteltetés számomra megkülönböztető mezt hordani egy ekkora versenyen, mint a Giro d'Italia. Ma már hegyesebb szakasz vár ránk, ez sem lesz egyszerű nap. Akár sikerül megőriznem az összetettbeli helyem, akár nem, már most boldog lehetek az idei versenyemmel, de úgy érzem, tartogat még meglepetéseket a három hét

– írta Facebook-oldalán a csütörtöki rajt előtt Valter, aki az összetett negyedik helyéről várta az etapot.

"Je ne pourrais pas être plus surpris et plus heureux, mais oui, c’est ce que j’avais en tête. Je savais que j’étais bien dans les ascensions sur ce Giro et que je pouvais battre ceux qui me devançaient au général." pic.twitter.com/CP7HceYb0Y — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 13, 2021

Itt még fehér trikóban, de a célban már érzi, hogy megvan a rózsaszín!

A 104. Giro d’Italián pénteken a Notaresco és Termoli közötti 181 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely összesen 3479,9 kilométert tesz meg, amíg május 30-án célba ér Milánóban.

Immár az összetett éllovasaként emeli magasba a virágcsokrot.

A végső győztes jutalma 115 668 euró, de ebből a csapattársak és a csapatvezetők is részesülnek.

Igen ám, de ehhez a szponzoroktól további 150 000 euró jön a győztesnek, akinek így összesen 265 668 euró a nyereménye. Továbbá minden egyes szakaszgyőzelemért 11 010 euró jár. És most jön, ami Valter Attilát érdekelheti: minden egyes nap, amit a rózsaszín trikóban tölt a versenyző, 2000 eurót ér, a fehér trikóban töltött napok tarifája pedig 750 euró.

(Borítókép: Valter Attila, a Groupama–FDJ csapat versenyzője ünnepel a pódiumon, miután átvette a vezetést az összetettben a 104. Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny hatodik, Grotte di Frasassi és Ascoli Piceno közötti 160 kilométeres hegyi szakaszán Ascoli Picenóban, 2021. május 13-án. Fotó: Luca Zennaro / MTI / EPA-ANSA)