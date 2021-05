Harry Maguire, a Manchester United 28 éves középhátvédje az Aston Villa elleni bajnokin (3–1), május 9-én szenvedett bokaszalag-sérülés. Bár a csapatkapitány állapota folyamatosan javul, és a Sir Alex Fergusonról készült dokumentumfilm, a Never Give In vetítésén már mankó nélkül jelent meg az Old Traffordon csütörtökön, a jelek szerint nem lehet ott a spanyol Villarreal elleni Európa-liga-döntőn jövő szerdán – írja a BBC.

Sétál, de ahhoz, hogy fusson, még hosszú az út. A szalagok gyógyulásához több idő kell

– oszlatta el a reményeket Ole Gunnar Solskjaer, a United menedzsere, aki hozzátette, hogy minden lehetőséget megadnak a védő gyógyulására, de nem lát rá sok reményt, hogy fel is épül a döntőig, és pályára lép Gdanskban.

Solskjaer ettől függetlenül leszögezte, Maguire ott lesz Lengyelországban, és jelentős szerepet szán neki a felkészülés során, a csapatkapitány jelenléte ugyanis sokat számít ilyen fontos mérkőzés előtt, elvégre a United 2017 óta egyetlen trófeát sem nyert.

A norvég menedzser a tervekről is beszélt, szerinte a csapatnak két-három játékost kell szerződtetnie a nyáron, hogy a következő idényben versenyben legyenek a bajnoki címért.