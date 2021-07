Nem azért van kevesebb pozitív fűteszt, mert a sportolók nem buliznak

Az egész amerikai sajtó a kiváló sprinter, Sha'Carri Richardson eltiltásától hangos. Az olimpián minden bizonnyal éremesélyes atléta június végén fennakadt a marihuánateszten, ami után egy hónapos eltiltást kapott. Ez július 27-én jár le, azaz a 100 méteres síkfutásról biztosan lemarad, viszont a 4x100-as váltóban még elindulhatott volna, de végül be sem válogatták. Az Index Dr. Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét is megkérdezte az ügyről.

A tengerentúli közvélemény két táborra szakadt. Az egyik azon a véleményen van, hogy Richardson pontosan tudta, hogy a marihuána tiltólistás a Nemzetközi (WADA) és az Amerikai Doppingellenes Ügynökség (USADA) elbírálása alapján, a sprinter tökéletesen képben volt azzal, hogy mit kockáztat, mégis meghozta ezt a döntést, amiért csakis ő a felelős.

A másik részleg azt vallja, hogy ideje lenne frissíteni ezt a bizonyos listát, hiszen az USA-ban egyre több államban legalizálták már a marihuánát. Utóbbi csoportba tartoznak egykori és jelenlegi sportolók, akik szintén az aktualizálást szorgalmazzák, egyúttal az egész procedúrát bírálják.

Joe Biden elnök is megszólalt az ügyben, aki leszögezte, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, ugyanakkor kilátásba helyezte a dopping- és drogtesztelés eljárásának felülvizsgálatát.

Richardson egy pillanatig sem tagadta tettét, nem is fellebbezett, elfogadta a büntetést. Indokként az olimpiával járó nyomást és édesanyja közelmúltbeli halálát hozta fel, szerinte mindkettő feldolgozásában segít a marihuána.

Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője is arról beszélt az Indexnek, hogy Richardson egyértelműen szabályt szegett. Kitért arra is, hogy valójában milyen teljesítményfokozó hatása van a marihuánának.

Azt nem lehet mondani, hogy semmilyen, nem véletlen, hogy a kosarasok körében is népszerű. Rövid távon felpörget, valamint csökkenti a fájdalom- és a fáradtságérzetet. Egyébként valóban nem markáns a hatása, hosszú távon pedig semmi. De azt mondja a WADA-kódex, hogy 3 kritériumból kettőnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy szer felkerüljön a tiltólistára: legyen teljesítményfokozó hatása, egészségkárosító hatása és szembe kell mennie a sport szellemiségével, etikájával. Utóbbi kettő vitán felül teljesül. De! A határérték rendkívül magas, tehát nem arról van szó, hogy akár passzívan is bejuthatott a szervezetbe, hanem masszív használat kell hozzá.

Az új kódex január 1-jén lépett hatályba, ott emelték meg a határértéket, és amíg korábban itthon is volt évi 2-3 eset, idén eddig egy sem.

Nem azért, mert a magyar sportolók nem buliznak.

Az USA-ban is vannak olyan államok, ahol legális a használata, több sportolónak orvos írja fel alvászavarra vagy depresszióra. Itthon viszont egyrészt bűncselekménynek számít, másrészt a WADA is tiltja. Az új szabályzat azt is kimondja, hogy ha valaki megbukik fűvel, de nem a teljesítményével összefüggésével használta (amihez nem sokat kell bizonyítani), akkor ez onnantól inkább orvosi kérdés, maximum három hónapos eltiltást kaphat érte, valamint elterelésre küldik az illetőt. A büntetés csökkenthető, de a drogprevenciós program kötelező" – összegezte Tiszeker.