A Manchester United megegyezett Raphaël Varane vételáráról

Raphaël Varane közel áll ahhoz, hogy a Manchester United játékosa legyen – írja a BBC.

Bár az utolsó részleteket még egyeztetni kell, a 20-szoros angol bajnok 34 millió font (14,4 milliárd forint) körüli összeget fizet a Real Madridnak a világbajnok francia középhátvédért,

ám ez az összeg a kiegészítésekkel 50 millió fontra (21,2 milliárd forintra) emelkedhet.

Varane-nak jövő nyáron járna le a szerződése a spanyol klubnál, vagyis a madridiaknak, ha nem akarják ingyen elengedni a játékost, idén kell eladniuk, a 28 éves futballista ugyanis nem szeretne szerződést hosszabbítani.

A védő 2011-ben csatlakozott a Realhoz, amellyel négyszer nyert Bajnokok Ligáját, háromszor pedig spanyol bajnokságot.

A Manchester United a nyáron nagy bevásárlásba kezdett: Jadon Sanchót 73 millió fontért már megszerezte a Borussia Dortmundtól, most pedig Varane is írhat alá a napokban – sőt Tom Heaton is visszatért a klubhoz ingyen, igaz, rá vélhetően harmadik számú kapusként számít Ole Gunnar Solskjaer menedzser.

(Borítókép: Raphaël Varane. Fotó: Antonio Villalba / Real Madrid)