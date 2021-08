A szlovákok szenzációs legyőzésével kezdte az Eb-t a női röpiválogatott

A zadari C-csoportban utolsóként a magyar és a szlovák válogatott is megkezdte a női röplabda Európa-bajnokságon. Az első két találkozón mondhatni, hogy érvényesült a papírforma, a házigazda horvátok még csütörtökön 3:0-ra legyőzték Svájcot, míg pénteken a csoport toronymagas favoritja, Olaszország szintén 3:0-ra nyert Fehéroroszország ellen. A hat csapatból négy megy tovább a belgrádi folytatásra, a kiegyenlített erőviszonyok miatt az olaszok mögötti három helyre bármelyik másik öt pályázhat.

A szlovák és a magyar együttes elvileg hasonló játékerőt képvisel, és bár aligha illethettük a meccsüket a „sorsdöntő" jelzővel, győzelem esetén (főleg 3:0-s vagy 3:1-es) az egyik fél nagy lépést tehetett a szerb főváros felé.

A koronavírus-járvány miatt a horvát hatóságok úgy döntöttek, hogy nem lehet jegyet árusítani a zadari találkozókra, azonban a szövetségek azért kioszthattak néhány belépőt, amiket első sorban a játékosok igényelhettek meg hozzátartozóik számára. Egy körülbelül 20-30 fős csoport így helyet foglalhatott a Kresimir Cosic Sportcsarnokban, a Himnusz után pedig elő is kerültek a dobok, és persze felzúgott a „Ria! Ria!" is.

Jakub Gluszak szövetségi kapitány a Szakmáry Gréta, Király-Tálas Zsuzsanna, Németh Anett, Gyimes Zsófia, Pallag Ágnes, Pekárik Eszter hatost küldte pályára, Tóth Fruzsina volt a liberó.

Már a legelső percek előrevetítették, hogy szoros csata volt várható, eleinte egyik csapat sem tudott egymás után két pontot szerezni. Aztán ezt szerencsére a mieink szakították meg Gyimes ejtésével, Szakmáry ütésével és ászával pedig 7:3 volt ide, amikor a szlovákok időt kértek. A sánc egészen parádés munkát végzett eddig, mezőnyben pedig Tóth szántotta fel a pályát.

Az időkérés sem segített rajtuk, hatalmas lendülettel, és ami még fontosabb, pontosan játszott a magyar válogatott, amely folyamatosan tartotta 5-6 pontos fórját.

A szlovákok szinte vért izzadtak minden labdamenetben, aztán 16:10-nél elkaptak egy jó szériát, ami után Gluszak hívta magához övéit. Jött is a válasz Gyimes centertámadásával, amivel visszaállt a négypontos különbség, ebből azonban gyorsan eltüntettek kettőt Barbora Kosekováék. Nagyon kellett Pallag pontja, akárcsak Király-Tálas szemtelen megoldása és Németh bombája, amivel 20:17-re módosult az állás. Újabb szlovák időkérés, amit hősies magyar védekezés és magyar pont követett, amivel sikerült elvenni a kedvét Marco Fenoglio alakulatának.

Szakmáry csapatkapitányhoz méltón védekezésben és támadásban is vezér volt, zseniális block-outja után 4 szettlabdával gazdálkodhatott a csapat, amiből már az elsőt kihasználta, köszönhetően egy szlovák rövidzárlatnak (25:20).

Az elsőhöz hasonlóan a második felvonás is Pekárik Eszter pontjával indult, aztán viszont több támadás befejezésébe is hiba csúszott a magyar oldalon, ezekkel az outokkal ellépett az ellenfél. Ezúttal Szlovákia vezetett 7:3-ra és Gluszak kért időt. Állandósulni látszott a 3-4 pontos differencia, azaz a vérzés elállt, már csak egy jó sorozat kellett volna az egyenlítéshez. 1-1 egységet azért sikerült lecsípni a hátrányból, Gyimes és Németh szállította ekkor a pontokat, valamint Pallag megoldásai is ültek, egyetlen pontra olvadt a Szlovákia előnye. És bár a Vasast erősítő Mária Zernovic még elodázta a magyar egyenlítést, egy outtal aztán mégis bekövetkezett.

Sőt! 21:20-nál megfordította az állást Magyarország csapata, Fenogliónak megint rendet kellett tennie a fejekben.

Némi szerencsével sikerült is egyenlíteniük, izgalmas hajrára volt kilátás, 22:23-nál pedig Gluszak tartott eligazítást.

Pallag elképesztően pimasz ejtésével ismét egál volt, Németh bombája után pedig magyar szettlabda jött. Király-Tálas érkezett nyitni, a rutinos feladó pedig a háló segítségével kiszerválta a szlovákokat, ezzel 2:0-ra vezetett a szetteket tekintve a magyar válogatott! (25:23)

„Győztes recepten ne változtass" elven magyar ponttal kezdődött a harmadik szett is, ezúttal Szakmáry blokkolt. Aztán ismét az történt, mint a másodikban, a szlovákok akarata érvényesült, de szerencsére nem tudtak akkora előnyt kiépíteni, mint előzőleg. 7:7-nél utol is érte a szlovákokat a magyar csapat.

Folyamatosan változott a vezető kiléte, két ponttal senki sem tudott elhúzni, egészen addig, amíg zsinórban három pontot nem szerzett Szlovákia.

14:17-nél Gluszak úgy érezte, időt kell kérnie, ez azonban nem tette meg a kívánt hatást, 15:20-nál újabb eligazítást kellett tartania. De ez sem zökkentette ki a szlovákokat, akik hamar eljutottak szettlabdáig, és bár az első hármat hárították a mieink, Németh a hálóba nyitott, ezzel összesítésben szépítettek. (20:24)

Két magyar ponttal kezdődött, de három szlovákkal folytatódott a negyedik etap, aztán Gyimes és Szakmáry révén megvolt a gyors fordítás.

Ekkor viszont sebességet váltottak Nikola Radosováék és gyorsan négyet pakoltak közé, de Gyimes parádés nyitássorozatot produkált, amivel már 11:9-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Négy játszma, négy teljesen különböző forgatókönyv, rendkívül látványos labdamenetek és óriási küzdelem jellemezte a meccset. Gluszak becserélte Kiss Grétát is, aki szintén csodálatosan nyitott, neki is köszönhetően hat ponttal, 19:13-ra meglógott a fehér mezben játszó magyar csapat. Aztán ebből ugyan kettőt faragtak északi szomszédaink, viszont ez csak kérészéletű fellángolás volt tőlük.

A hajrában ugyanis magabiztosak maradtak a magyarok, egy pillanatra sem inogtak meg, és 24:18-nál Németh kíméletlenül bevágta az első meccslabdát!

A magyar csapat ezzel sikerrel vette az első akadályt, rögtön három pontot szerzett, méghozzá talán a legnagyobb rivális ellen, ami a továbbjutást illeti. Csodálatos kezdés és egy kis lépés Belgrád felé.

Végeredmény

Női röplabda Európa-bajnokság

C-csoport, 1. forduló:

Magyarország–Szlovákia 3:1 (20, 23, -20, 18)