Számolgattunk, de rájöttünk: más nem fog minket továbbjuttatni

Hármat már letudott, de még két nagyon fontos mérkőzés vár a magyar női röplabda-válogatottra az Európa-bajnokság zadari csoportjában. Jakub Gluszak együttese fantasztikus, 3:1-es sikerrel kezdett Szlovákia ellen, másnap azonban jött egy pofon Svájc ellen, nem sokan számítottak a 2:3-as eredményre. Egy nappal később a világ egyik legjobb csapata, Olaszország volt az ellenfél, ahol érvényesült a papírforma, így három találkozó után 4 ponttal áll a gárda.

A hatcsapatos csoportból az első négy jut tovább a belgrádi nyolcaddöntőbe, amire minden esély meg is van, de a házigazda horvátok és/vagy a fehéroroszok legyőzésével még egyszerűbb lenne a képlet.

Az viszont biztos, hogy egyik sem lesz sétagalopp. Az Index Gyimes Zsófiát, Király-Tálas Zsuzsannát és Pallag Ágnest kérdezte a szünnapon a mögöttük hagyott és az előttük álló időszakról.

Abban mindhárman egyetértettek, hogy a 48 óra alatt lejátszott három meccs elképesztően megterhelő volt, Pallag Ágnesből talán még többet vett ki a második, svájciak elleni találkozó, ezért ő az olaszok ellen nagyon keveset játszott. A szélső ütő elmondta, egyeztetett a mérkőzés előtt Gluszakkal, és végül ő maga hozhatta meg a döntést, hogy jobban rápihen a horvátok elleni ütközetre, ami jóval fontosabb, mint az olaszok elleni volt. Hozzátette, nem meglepő, hogy mindenki fáradt, hiszen ez a csapat mindig küzd, akar és megy előre, legyen bárki is az ellenfél, és a horvátok elleni összecsapáson is ezt várja.

Mentálisan is jól jön a pihenő, Gyimes Zsófia is arról beszélt, mennyire jó volt végre úgy tölteni ezt a napot, hogy nem az esti meccs és a leendő ellenfél körül forogtak a gondolatai. Az UTE újdonsült centere szerint a szlovákok ellen minden kijött belőlük, rengeteg energiával vágtak neki annak a rangadónak, betartották a taktikát is, előtte napokig videózták az ellenfelet. Úgy gondolja, hogy az egész csapat motiváltan várja a folytatást és hasonló energiát vár kedden a horvátok ellen, mint az első meccsen.

Király-Tálas Zsuzsanna is úgy véli, a szlovákok ellen sikerült berobbanni, ám ugyanazt a formát már nem tudták átmenti a svájci mérkőzésre, ahol a végén még az egy pontért is küzdeni kellett, ami hasznos pont lehet, de mégiscsak elszalasztották a győzelmet. Mindhárman megjegyezték, hogy hiába „csak" négyszettes volt a nyitó meccs, hatalmas küzdelmet hozott.

A feladó úgy véli, hogy kisebb meglepetést okoznának azzal, ha sikerülne legyőzniük Horvátországot, de nem lehet más a céljuk.

Pallag is megemlítette, hogy a házigazdák eddig rendkívül meggyőzőek, minden meccsüket megnyerték, talán az Európa-liga fiaskója adott nekik plusz motivációt.

Király-Tálas azt is elárulta, hogy persze elkezdték ők is a számolgatást, minden opciót végigvettek de aztán arra jutottak, hogy más nem fog nekik segíteni a továbbjutásban, maguknak kell azt kiharcolni. Ő és Gyimes is kifejtette, hogy az olaszok ellen a nyitás remekül ment a válogatottnak, kockázatot vállaltak, ami többnyire bejött, ebben sikerült szintet lépni. Nagy élmény volt világsztárok ellen röplabdázni, az sem fájt annyira, ha kaptak egy-egy blokkot, mert átnéztek a másik térfélre, és látták, hogy kitől.

Tudják, hogy tökéletes játék kell a horvátok ellen, de ha hasonló szellemben és erőbedobással lépnek pályára, mint a szlovákokkal szemben, akkor boríthatják a papírformát.

És akkor bizony Belgrád is közelebb kerülne.