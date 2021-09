Spanyolország hőse a szupertini, ki beszél már Nadalról?!

„Charly” Alcaraz, a 18 éves murciai csodagyerek egymás után második ötszettes meccse megnyerésével bejutott a US Open negyeddöntőjébe. Ilyen fiatalon mindez sohasem sikerült még az 1968 óta íródó open érában, általánosságban is csak 1963-ban egy Thomas Koch nevű brazilnak. A jövő – és már egy kicsit a jelen – nagy teniszezőjének portréja.

Szombat reggel megcsörrent a telefonom, 83 éves öreg ultipartnerem nevét láttam felvillanni a kijelzőn.

„Na ide figyelj! Láttad ezt a spanyolt? Valami Alcatraz, vagy micsoda, bocs, az a San Franciscó-i börtön, várjál, megnézem a nevét...Alcaraz!”

Férfiasan bevallom, korábban sohasem hallottam ezt a nevet, pedig elég lelkiismeretesen bújom a spanyol nyelvű honlapokat.

„Na ez az Alcaraz úgy verte meg a világ egyik legjobbját, ezt a Cicipaszt, hogy csak tátottam a számat. Olyan nyerő ütései voltak, amilyeneket még Djokovicstól, Nadaltól vagy Federertől sem láttam. Figyeld meg, egy éven belül vezetni fogja a világranglistát! Azt nem mondom, hogy megnyeri a US Opent, mert az Djoko nyeri meg, és csinálja meg ezzel a Grand Slamet, de ezt az Alcatrazt..., vagyis Alcarazt a figyelmedbe ajánlom!”

Ezek után már természetesen odafigyeltem a hétfő hajnalban játszott Alcaraz–Peter Gojowczyk nyolcaddöntőt. Alcaraz játéka most döcögött, 45 kettős hibát ütött, de a világranglista 141. helyén álló, a selejtezőből felkerült német meg 84-et. És miután mindketten ápolást kértek a negyedik játszmában, a spanyol kölyök, aki május 5-én töltötte be a 18-at, 6:0-ra lesimázta a valóban sérülten botorkáló németet. A teljes eredmény 3 óra 31 perc leforgása alatt 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0 volt. A negyeddöntőben a kanadai Felix Auger-Aliassime lesz az ellenfele, aki az amerikai Frances Tiafoét győzte le 6-4, 2-6, 7-6 (6), 6-4-re. Azt a frances Tiafoét, akinek Toni Nadal – Rafa Nadal nagybátyja – a tanácsadója.

A negyedik szettben különben Alcaraz felnézett a lelátóra, az edzőjére, Juan Carlos Ferreróra, és a szájról olvasni tudók szerint ezt mondta neki: „Nem tudok szinte lépni sem. ” Erre pedig Ferrero a mutatóujját a halántékához emelte, és úgy mutatta: fejben kell legyőzni ezeket a fizikai nyomorúságokat.

🔥 CARLOS ALCARAZ 🔥 pic.twitter.com/LI851kR5Al — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

És Carlos Alcaraz Garfia – vagyis hát Charly, ahogy Murcia környékén becézik – legyőzte. Meg Gojowczykot is. És ott van a legjobb nyolc között, ahol kedden játszik kanadai ellenfelével. Az 55. helyen kezdte meg a US Opent, de most már a 37. helynél jár a világranglistán, és nem tudjuk, hol a vége. Lehet, hogy kedden kiesik, mert az ötszettes meccseknek megvan a hatása, de az is lehet, hogy tovább írja a Cervantes pennájára kívánkozó hőskölteményt. Ő a legfiatalabb teniszező 18 éves és 123 napos korában, aki bejutott a US Open negyeddöntőjébe – 1988-ban André Agassi nyolc nappal idősebben vitte véghez ugyanezt a bravúrt.

De kicsoda ez a 185 centis, 72 kilós fickó?

Egy zseni Murciából Carlos Alcaraz a Spanyolország délkeleti tengerpartján fekvő Murciából származik, teniszcsaládból. Édesapja kiváló ifjúsági játékos volt, aki később a helyi teniszklub technikai igazgatójává avanzsált. „A mi családunkban a sport mindenkinek benne van a vérében – nyilatkozta a 18 éves zseni. – Már háromévesen elkezdtem ütögetni a labdát, és mindig idősebbekkel játszottam, úgy nyertem a korosztályos versenyeket.” Alcaraz ismeri Rafa Nadalt, nem is egyszer fotózkodtak már együtt, és idén májusban össze is csaptak a Madrid Openen, 6:1, 6:2-re Nadal győzött. „Rafának köszönhetően megtanultam, hogy mennyire fontos mindent beleadnunk az első labdától az utolsóig. Hatalmas motivációt jelent számomra, hogy eljussak oda, ahová Rafának sikerült, még ha tudom is, hogy ez szinte lehetetlen – állítja. Akinek a játékára az egykori világelső Juan Carlos Ferrero volt a legnagyobb hatással. Nem csoda – ő az edzője. Ferrero Alicante mellett, Villenában működteti az akadémiáját. „14 éves volt, amikor először találkoztam vele, és rögtön láttam, mekkora tehetség – mondja tanítványáról Ferrero.– Charly keresi a kockázatos szituációkat, szereti egyetlen hatalmas ütéssel megoldani a bonyolult helyzeteket. Ugyanakkor rendkívül jól mozog, jók a lábai, a fonákoldalról is tenyerest üt, és a levegőből megbombázott forehandjei már most világszínvonalúak.” Ferrero szerint a srác olyan halálmegvető bátorsággal üti meg a legképtelenebb labdákat, hogy csak két eset lehetséges. „Annyira nem ismeri a félelmet, hogy vagy tudatában van a kivételes képességeinek, vagy egyszerűen még nincs meg a tenisz IQ-ja. Ha megtanulja, hogy nem szükséges mindig kilyukasztani a pálya talaját ahhoz, hogy pontot érjen el, a világ legjobbja lehet. Viszont így még elég sokat hibázik, főleg tenyeres oldalról.”

Nos, a pattanásos képű Charlyra 2018 februárjában figyeltek fel, amikor élete első ATP-pontját szerezteszülővárosában, a Futures de Murcia nevű versenyen, 14 évesen. Csak a miheztartás végett: Rafael Nadal 15 évesen jutott idáig, a Copa Sevilla tornán 2001-ben.

Két éve ő lett az első 2003-ban született teniszező, aki Challenger tornát nyert, Triesztben. 2020 februárjában a riói ATP 500-as torna első fordulójában, 16 éves és 10 hónapos korában megverte Albert Ramost 7-6, 4-6, 7-6-ra, ez volt az első győzelme egy ATP-viadal főtábláján.

Ezt követően a Covid-19 járvány és a lezárások egy időre zárójelbe tették a teniszt, de aztán a srác ott folytatta, ahol abbahagyta.

2020-ban Alcaraz bizonyult az Év felfedezettjének az ATP-nél.

Első áldozata a Top 15-ből David Goffin lett, akit a Great Ocean Road nevű tornán, Melbourne-ben, idén február 3-án 6:3, 6:3-ra vert meg. Néhány nappal később élete első Grand Slam-tornájának első fordulójában, az Australian Openen 6:1, 6:4, 6:4-re bizonyult jobbnak a holland Botic van de Zandschulpnél. Ezzel ő lett az első 2003-as születésű teniszező, aki meccset nyert GS-viadalon.

Ezzel szabadkártyát érdemelt ki a madridi Mastersre, ahol legyőzte Adrian Mannarinót, ezzel élete első sikerét aratva egy Masters 1000-es tornán. Igaz, a következő körben már a példaképe, Rafa Nadal jött szembe, akitől ki is kapott.

A következő versenye a Roland Garros volt, ahol győzelemmel rajtolt, 6:3, 2:6, 6:1, 7:6-ra felülmúlta honfitársát, Bernabe Zapata Mirallest, amivel Djokovics óta ő lett a legfiatalabb teniszező, aki meccset nyert Párizsban. De itt nem állt meg, legyőzte Nikoloz Basilashvilit is 6:4, 6:2, 6:4-re, és ezzel Rafa Nadal (2004) óta a legfiatalabb lett, aki eljutott a harmadik fordulóig egy GS-tornán.

Wimbledonban is ment egy kört Jaszutaka Ucsijama legyőzésével, majd megnyerte az umagi tornát, élete első ATP-tornagyőzelmét aratva.

És most a US Open negyeddöntőjében van. Kíváncsian várjuk a folytatást.

(Borítókép: Carlos Alcaraz. Fotó: Sarah Stier/Getty Images)