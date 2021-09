Simone Biles újra reflektorfényben: körbeturnézza Amerikát

Simone Biles, minden idők legnagyobb, de legalábbis annak mondott tornásznője 35 városra kiterjedő fellépéssorozatot indított Gold Over America Tour néven, amelynek ő maga a producere. A négyszeres olimpiai és tizenkilencszeres világbajnok a tokiói olimpián visszalépett az egyéni összetettől és a csapatversenytől egyensúlyzavarokra és lelki problémákra hivatkozva, de a szerenkénti döntőkben még a gerendán szerzett egy bronzérmet. Ma már rendben van, elmúltak a panaszai, és most a körúttal – saját bevallása szerint is – meg akarja szedni magát.

Simone Biles példakép, sőt, ikon. Egyrészt az olimpiákon és világbajnokságokon együttvéve megszerzett 32 érmének köszönhetően – ez a dolog sportbeli része. Majd ezután jönnek az egyéb vonatkozások.

Négy évvel ezelőtt kiderült, hogy Biles is áldozata volt az amerikai tornászválogatott ragadozójának, a csapatorvos Larry Nassarnak, aki éveken át szexuálisan molesztálta a nemzeti együttesben megforduló fiatal lányokat, köztük Bilest is. Nassar életfogytig tartó börtönbüntetésnek néz elébe.

Biles a múlt héten tanúskodott a Szenátus jogi bizottsága előtt több kolléganőjével együtt a diplomás szatír tárgyalásán.

A tornásznő könnyeivel küszködött, miközben előadta, mit művelt vele Nassar.

Ugyancsak a közelmúlt történése, hogy Biles lehengerlő estélyi ruhát öltve részt vett a Video Music Awards-díjátadón és a Met-gálán megannyi celebritás között.

A Time magazin pedig beválasztotta 2021 legbefolyásosabb személyiségei közé, méghozzá a Titánok kategóriában.

(A legbefolyásosabb száz közé egy magyar került be, Rédai Dorottya, a Meseország mindenkié című, nagy port felvert könyv projektkoordinátora.)

Eközben nem tudjuk, hogy Biles aktív tornász-e még, vagy már befejezte versenyzői pályafutását. Egyelőre lebegteti a folytatás lehetőségét, bár többen úgy vélik, számára Tokió volt a hattyúdal, amikor arra hivatkozva, hogy egyrészt elvesztette az egyensúlyérzékét, másrészt nem tudja elviselni a rá nehezedő emberfeletti nyomást, visszalépett a csapatversenyektől és az egyéni összetettől. (Igaz, később a gerenda szerenkénti döntőjében fellépett, és bronzérmet szerzett.)

Ami történt Tokióban, az az amerikai média liberális szegmensében (New York Times, Washington Post, CNN) megértést, részvétet váltott ki, és egyenesen hősként ünnepelték, amiért Bilesnak volt bátorsága visszalépni a versenyektől, és az egészségét, az életét fontosabbnak tartotta, mint az újabb érmek hajszolását.

Ugyanakkor a konzervatív tévécsatornák, például a FOX, gyengeségként aposztrofálták Biles visszalépését, és úgy fordították le, hogy cserben hagyta sporttársait.

Akárhogy is nézzük, Bilesnak nehéz napjai voltak az olimpia alatt és után, másra sem vágyott, mint hogy hazamenjen szerettei közé, és megnyugodjon, kipihenje magát. A rövid pihenést követően viszont egymást érték a gálák, a kötelező fellépések, és mintha ez még nem lett volna elég, szerdán a tusconi műsorral beindította novemberig tartó, 35 városra kiterjedő előadáskörútját, a Gold Over America Tour névre keresztelt sorozatot.

Amit kétféleképpen lehet nézni: egyfelől úgy, mint egy csodálatos sportember megdicsőülését, másfelől viszont mint egy monumentális haknit.

Merthogy kőkemény üzleti vállalkozásról beszélünk. Ugyanis amíg a 2016-os riói olimpiát követő, Biles nevével fémjelzett előadás-sorozatot – amely akkor 36 városra terjedt ki – az Egyesült Államok tornaszövetsége menedzselte, és a bevétel is a USA Gymnastics számlájára folyt be, a mostani Gold Over America Tour producere maga Biles, és a bevételek felett is ő rendelkezik. Hogy mennyi pénz folyik be, azt még nem tudni, de az első előadás az arizonai Tucsonban telt házzal ment, és a jegyek ára 20 és 145 dollár között mozgott.

A turné olyan hatalmas sportcsarnokokat is érint, mint a 19 000 nézőt befogadó brooklyni Barclays Center vagy a legendás bostoni TD Garden (19 580-as kapacitás).

Biles arról beszélt a Los Angeles Timesnak, hogy szerinte az, ami Tokióban történt vele, nemhogy csökkentené a közönség érdeklődést, hanem ellenkezőleg: még hozzá is járulhat a turné anyagi sikeréhez.

Biles az egyik legnézettebb amerikai beszélgetős műsorban, az ABC-n futó Jimmy Kimmel Live! című show-ban népszerűsítette a turnéját.

A műsor egyébként látványos, és felvonultatja napjaink legkiválóbb amerikai tornásznőit, a riói és a tokiói csapat szinte valamennyi tagját, sőt azt a Katelyn Ohashit is, aki annak idején 15 évesen legyőzte Bilest, és aki később fantasztikus talajgyakorlatával a közösségi háló kedvence lett:

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

És most hogyan tovább? Biles dodonai választ adott a riporteri kérdésre a Met-gálán:

A tokiói olimpia óta csak arra volt időm, hogy egészségileg rendbe jöjjek, formában tartsam magam, és felkészüljek a turnéra. Az biztos, hogy az októberi világbajnokságon nem indulok, és még arról sem döntöttem, hogy ott leszek-e a 2024-es párizsi olimpián.

Ami viszont biztos: most már nem függ senkitől, beleértve a szövetséget is. A maga ura, a saját műsorának a producere, és önmaga alakítja az életét.

(Borítókép: Simone Biles a tokiói olimpián 2021. július 27-én. Fotó: Laurence Griffiths / Getty Images)