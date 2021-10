Az angol futballcsapatok megjelenése Közép-Európában mindig esemény. Jobb esetben csak a sportértéke miatt, az utóbbi időben politikai mellékzöngéi miatt is. A brit csapatok ugyanis – immár szokásosan – a kezdősípszó előtt letérdelnek a pályán. A térdelés 2020-ban jelent meg a sportban a rasszizmus és a diszkrimináció elleni tiltakozás gesztusaként. Elsősorban Nyugaton terjedt el ez a tiltakozási forma, a közép-európai országok labdarúgóklubjainak játékosai és szurkolói nem követik a gesztust. Magyarországon még Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt az ügyben:

Ezzel a térdelősdivel legkevésbé sem szimpatizálok. A magyar ember a Jóisten, a hazája előtt térdel le, és ha megkéri a szerelme kezét. Minden más esetben ez Magyarországon kultúraidegen.

A térdelést, mint tiltakozást nem csak Magyarországon nem követik. Jellemző, hogy még Angliában is előfordul, hogy saját csapatukat kifütyülik a szurkolók, ahogy arra szeptember elején a Magyarország-Anglia labdarúgó világbajnoki selejtező előtt Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is utalt: „A füttyszó nem lesz szokatlan a játékosainknak, hiszen június 7-én, Middlesbrough-ban is kifütyülték őket, ráadásul a hazai szurkolók, az Ausztria elleni felkészülési meccs előtt.”

Ennek ellenére a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőt végül 4–0-ra megnyerő angol csapat térdelését a magyar szurkolók jól hallhatóan kifütyülték. Nem jártak jobban az angolok a másik közép-európai csoportmérkőzésükön se, jó 50 ezer lengyel fütyülte ki a himnuszukat és a térdelésüket.





Alig egy hónap telt el a varsói világbajnoki selejtező óta és csütörtök este ismét a lengyel fővárosban vendégeskedett egy minőségi angol futballcsapat: a Legia Varsó látta vendégül a Leicester City-t az Európa Liga csoportkörének második fordulójában.

A varsói fanatikusok ezúttal továbbléptek, s már nem a fütyüléssel adták tudtára vendégeiknek a véleményüket. A lengyelek ezúttal egy hatalmas élőképet feszítettek ki a szurkolói B-közép elé. Molinójukon egy koronás fej volt látható – piros-fehér-zöld színben, amely a Legia hagyományos összeállítása – egy felirattal, miszerint „Kneel before his Majesty”, azaz „Térdelj őfelsége előtt”.





A vendég Leicester játékosai ezelőtt a molinó előtt térdeltek le a mérkőzés előtt.

A lengyel szurkolók egyébként a meccs végén is mosolyoghattak, a találkozón ugyanis a Legia Varsó Mahir Emreli 31. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a Premier League 2015–2016-os kiírásának győztesét.

(Borítókép: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images)