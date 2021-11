Valter Attila a Tour helyett a magyarországi Girót választotta

Eredetileg tavaly rajtolt volna hazánkból a világ egyik legnépszerűbb kerékpáros versenye, azonban a koronavírus-járvány miatt erre végül nem került sor.

Később már arról szóltak a hírek, amennyiben a pandémia körüli helyzet lehetővé teszi, úgy jövőre indulhat Magyarországról a háromhetes országúti verseny, erről beszélt júniusban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is.

Néhány nappal ezelőtt pedig hivatalossá vált a magyarországi rajt, most pedig lehullt a lepel a három érintett szakaszról. A nagyszabású sajtóesemény a Magyar Turisztikai Ügynökség kisfilmjével kezdődött, amelyben hazánk nevezetességeit mutatták be.

Paolo Bellino, a Giro d'Italia ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, három különleges szakaszt rendeznek meg Magyarországon.

– fogalmazott a sportvezető.

Révész Máriusz szerint ekkora haszna egy elmaradt versenynek talán még sosem volt, hiszen két évvel ezelőtt még az is kétséges volt, hogy el tud-e egyáltalán indulni magyar versenyző a viadalon, azóta azonban Valter Attila megannyi örömet szerzett már a magyar rajongóknak.

A politikus hozzátette, a Girót közel 200 országban követi 800 millió ember a televíziók előtt, így a magyarországi Grande Partenzától többek között a hazai turizmus újjáéledését is várják. Mint mondta, a tavaly tervezett szakaszokhoz képest megváltozott az útvonal, hiszen nem időfutammal kezdődik a verseny.

A szakaszokat már Paolo Bellino ismertette. Az első szakasz egy 195 kilométer hosszú etap. A mezőny Budapestről indul, Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádon lesz a befutó.

A második etap lesz az időfutam, egy 9,2 kilométeres etap Budapesten belül, majd a harmadik szakasz Kaposvárról indul, a célállomás pedig Balatonfüred. A versenyzők érintik Nagykanizsát, Badacsonyt és Tihanyt is.

A szerdai sajtóeseményen Valter Attila – aki az idei Girón a hatodik, a hetedik és a nyolcadik szakaszon viselte a rózsaszín trikót – elmondta, alig várja már a Nagy Rajtot.

Én is óriásit nyertem azzal, hogy elmaradt a korábbi Nagy Rajt. Korábban nem is terveztem felvenni a rózsaszín trikót. Ez egy olyan kiváltság, amiről kevés versenyző mer álmodni. Amit aztán itthonról utána kaptam, arra végképp nem gondoltam

– mondta a 23 éves bringás, aki humorosan megjegyezte, hogy külön köszöni a szervezőknek a visegrádi szakaszt, hiszen gyakran tréningezik arra.

A Groupama-FDJ versenyzője azt is elárulta, hogy csapata megkérdezte tőle, hogy ha választania kellene és mehetne a Tour de France-ra, akkor mit felelne. A magyar sportoló elmondta, nem is kérdés, a „magyar” Girót választja, és két hete minden nap úgy kel fel, hogy meg kell nyernie a visegrádi szakaszt.

A budapesti ünnepségen többek között Stephen Roche, a Giro d'Italia 1987-es győztese is jelen volt, illetve tiszteletét tette Ivan Basso is.

Giacomo Pedranzini olasz vállalkozónak, húsipari szakembernek komoly szerepe van abban, hogy megvalósulhatott a magyarországi Nagy Rajt. A KOMETA 99. Zrt. ügyvezető igazgatója, az olasz körverseny magyar rajtjának ötletgazdája nagyon örül annak, hogy jövőre a hazája nagy kerékpáros eseménye a másik otthonából indul, annak pedig különösen, hogy áthalad Kaposváron is, ahol él.

Nálunk, Olaszországban a kerékpározásnak nagy hagyománya van. Látjuk, hogy Magyarországon is egyre több tehetséges kerékpárversenyző van, akik akár világversenyeken is szerezhetnek pontokat, sőt, felállhatnak a dobogó legmagasabb fokára is.