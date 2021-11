Örömmel és megnyugvással tölti el Szepesi Nikolett Európa-bajnoki bronzérmes úszót, amiért nyolc évvel ezelőtt megjelent Én, a szexmániás című könyvében már korábban bemutatta az úszósport sötét oldalát.

Bár elmondása szerint akkoriban sokan nem hitték el neki a felkavaró élményekről szóló beszámolókat, most azt reméli, mindez megváltozik.

Szepesi Nikolett akkori könyvében csak Cárként hivatkozott arra a Turi Györgyre, akivel kapcsolatban Cseh László októberben azt nyilatkozta:

Úgy bánt velünk az edzéseken, ahogy nem szabadott volna.

A négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemrég visszavonult úszó által elmondottakat később a korábban a Spartacusban úszó Kiss Noémi író is megerősítette, aki egy interjúban egyebek mellett azt állította: a saját szemével látta, ahogy az edző berángat egy fiút az uszoda egyik mosdójába, ahol aztán agyba-főbe verte a tanítványát.

Szepesi Nikolett a könyvben azt is állította, hogy Turi György többször is megütötte, majd az is kiderült, hogy tizenévesen őt és feltehetően a társait is szexuálisan zaklatta egy Kicsi bácsi névre hallgató masszőr.

Az úszótársadalom akkor mégis az edző és az egyesület védelmére kelt, ráadásul akkor Cseh László is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben kiálltak a tréner mellett.

Meglepődtem, hiszen annak idején Laci is aláírta az ellenem kiadott petíciót. Ám nem haragszom rá, mégiscsak tizenegy éven át úsztunk együtt. Én sem tettem semmit, amíg nem zártam le a sportpályafutásomat. Gyuri bácsi azzal fenyegetett minket, ha beszélni merünk, ellehetetlenít minket, mi pedig a karriert helyeztük előtérbe

– mondta Szepesi Nikolett. Hozzátette:

Amit Cseh Laci mondott, az abszolút igaz. Az általam írtakat sokan megkérdőjelezték, remélem, azzal, hogy most egy ország kedvence állt ki a nyilvánosság elé, ők is azt gondolják, nyugodtan lehet hinni nekem.

Cseh László állításait Turi György később cáfolta a Magyar Nemzetnek, elmondása szerint sosem ütötte meg tanítványát, legfeljebb „rákoppintott a kezére”. 2013-ban ugyanakkor elismerte, hogy nevelő célzattal pofozta meg Szepesit, a korábbi úszónő szerint három alkalommal is.

Ha azt kérdezik, hogyan léptem túl mindezen, igazából sehogy. Soha nem feledem azokat a pofonokat. Ez egy vissza-visszatérő téma lesz az egész életemben. Nyilván sérült a lelkem, bár pszichológus sosem látott. Pedig tizenkilenc évesen, egy karácsonyi edzés alkalmával én magam kértem Gyuri bácsitól segítséget, szerettem volna elmenni egy szakemberhez, de azt mondta, nincs rá szükségem. Azóta sem mentem el. Talán sosem tudunk túllépni ezeken a traumákon, mindig bennünk él majd az emlékük. Engem molesztáltak, de utólag már azt tudom mondani, örülök, hogy ennyivel megúsztam, és nem okoztak nagyobb kárt bennem. Igyekszem feldolgozni a történteket, és a gyógyulásban nekem is segítség, hogy most többen felemelték a szavukat

– mondta a Blikknek Szepesi Nikolett, aki ma már saját úszóiskolájában igyekszik segíteni a tehetséges növendékeket.