Zöld-fehér iskolajáték, csak kár, hogy nem a Fradi oktatott

Csütörtökön minden úgy indult, hogy csodás napnak nézünk elébe. Tűzött a nap, délben legalább húsz fok volt Sevillában, egy szál pólóban sétáltunk a Guadalquivir partján. Aztán délután pihentünk egyet a szálláson, majd amikor negyed hatkor elindultunk a Benito Villamarín Stadion felé, szembe jött a valóság a szakadó eső képében. De ha ez nem lett volna elég, a 3-as busz, amellyel előző nap a hatvanezres stadion kapujáig tudtunk menni, most három utcával korábban mindenkit leszállított – a velem együtt utazó Fradi-szurkolókat is –, és az utolsó ötszáz métert esőben kellett megtenni, mivel a gépjárművek nem közelíthették meg a Betis pályáját.

Nem azért mondom, de a 60 ezer nézőt befogadó létesítmény elbújhat a Groupama Aréna mellett. 1929-ben építették, azóta háromszor felújították – először az 1982-es spanyolországi világbajnokságra –, de meglehetősen lehangoló látványt nyújt. A jelek szerint Spanyolországban fordítva mennek a dolgok, mint nálunk. Mifelénk az infrastruktúra osztályon felüli, addig a pillanatig, amíg a pályára kell lépni, kézzel fogható a világszínvonal. A gondok a játéknál kezdődnek. A spanyoloknál ezzel szemben csak egyvalami ötcsillagos, a futball, a többi olyan, amilyen.

A spanyol lapok által megtippelt összeállítás a Betisnél csak annyiban változott, hogy Guardado, a 35 éves veterán mexikói kimaradt, a helyére Roberto González került. A Fradi viszont öt védővel állt fel, a szerdai sajtóértekezleten a kérdéseinkre válaszoló Wingo nem kezdett, Botka volt a jobbhátvéd, Kovacevic és Cabraja is ott volt a pályán, Loncarról nem is beszélve, Uzunit és Civicet viszont hiába kerestük. Ezek után így állt fel a két csapat az Európa-liga G-csoportja 5. fordulójában esedékes mérkőzésre:

Betis: Claudio Bravo – Bellerín, Édgar, Bartra, Miranda – Guido Rodríguez, Canales – Joaquín, Roberto Gonzáléez, Tello – Borja Iglesias.

FTC: Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee, Kovacevic, Cabraja – Zachariassen, Loncar, Vécsei – R. Mmaee, Tokmac.

Amikor Bouquet francia játékvezető a sípjába fújt, több mint 30 ezren lehettek a nézőtéren, köztük 287 Fradi-szurkoló. Olyan nagyon nem lehetett megkülönböztetni őket, mert az egész stadion zöld-fehérben úszott... A magyar bajnoknál Dibusz, Vécsei és Botka személyében három honfitársunk is pályára lépett, már ennek is örülni kell.

Térdelés nem volt, a Betis kezdte a játékot, és Tello majdnem rúgott is gyorsan egy gólt, de szerencsére szöglet lett a dologból. De nem lélegezhettünk fel, mert az 5. percben Bellerín a jobb oldalon lefutott az alapvonalig, visszagurított – a teljes Fradi-védelem elnézte a labdát –, és Tello hat méterről könnyedén a kapu közepébe lőtt, 1 – 0. Két perc múlva Tokmac egyenlíthetett volna, de jó helyzetből keresztbe ellőtte a kapu előtt a labdát.

A 9. percben Ryan Mmaee még jobb helyzetbe került, mint előzőleg Tokmac, de gyengén lőtt, Claudio Bravo könnyen védett.

Az eső továbbra is szakadt, a Betis fanatikusai pedig daloltak. A 19. percben Canales ballábas, lapos bombája elkerülte a bal alsó sarkot. A Betis kényelmesen focizgatott, mintha csak a vasárnapi, Levante elleni hazai bajnokira tartalékolt volna.

A 30. percben csak a szerencse – no meg saját bravúrja – mentette meg Dibuszt attól, hogy maga mögé kelljen nyúlni. Borja Iglesias megforgatta Sammy Mmaeét, már csak Dibusszal állt szemben, de a kapusba rúgta a labdát. Rögtön utána Borja Iglesias került tiszta helyzetbe, de 12 méteres, gólba tartó lövését saját játékostársa, Miranda blokkolta.

Egyre hidegebb lett, feltámadt a szél is, de a közönség élvezte a játékot. A 41. percben Botka kapott egy sárgát, ez volt a félidő utolsó említésre méltó mozzanata.

A második játékrészt Vécsei sárga lapja vezette be. Elállt az eső és a szél, legalább ennek örülhettünk. De csak ennek, mert az 52. percben Canales kevergetett a jobb oldalon, mígnem az egykori Real Madrid-játékos ballal rálőtte a labdát, és a 23 méteres, csavart bomba a jobb felső sarokban kötött ki, 2–0.

Most már szakadatlanul dalolt a hazai kórus, meg is volt az okuk a Betis-szurkolóknak az örömre, mert jól játszott a csapatuk. A 63. percben Tello egy biciklicsellel tisztára játszotta magát, 12 méteres lövését Dibusz óriási bravúrral szögletre ütötte. A 66. percben Canales tette próbára a magyar kapust, aki állta a tesztet, szépen védett.

Egyik csere követte a másikat, még Claudio Bravót, a veterán chilei kapust is lehozta Pellegrini mester, helyére Rui Silvát küldte be, majd a 40 éves Joaquínnak is pihenőt adott az idős chilei edző. Sziporkázott a Betis, a hűvös estében felforrósította a hangulatot. A hajrában a Fradi is próbálkozott, de nem tudott helyzetig jutni, és végül sima 2 – 0-s vereséget szenvedett, bár a 90. percben Laidouninak volt még egy jó lövése.

EURÓPA-LIGA

Csoportkör, 5. forduló

Betis–Ferencváros 2–0 (1–0)



Sevilla, Benito Villamarín Stadion, 40 000 néző. V.: Bouquet (francia).

Gólszerző: Tello (5.), Canales (51.)

A csoport másik mérkőzésén: Bayer Leverkusen–Celtic Glasgow 3-2.

A G-csoport állása: 1. Bayer Leverkusen 13, 2. Betis 10, 3. Celtic 6, 4. Ferencváros 0. A Leverkusen és a Betis máér bejutott a kieséses szakaszba.

December 9-én a 6., utolsó fordulóban a Celtic a Betist, a Ferencváros a Leverkusent fogadja.

A mérkőzés utáni sajtóértekezleten az FTC-t Peter Stöger edző és Botka Endre képviselte.

– Rosszul kezdtünk, öt perc után hátrányba kerültünk, és ez egy ilyen erős csapat ellen, mint a Betis, szinte – fogalmazott Stöger. – Voltak jó periódusaink, presszinggel hibákra tudtuk kényszeríteni az ellenfelet, helyzeteket is kialakítottunk, de azokat most sem tudtuk kihasználni. Nem lehetek elégedett a teljes kilencven perccel, mert voltak kihagyásaink, de becsülettel küzdött a csapat. A második félidőben is villámgyorsan kaptunk egy gólt, és ez már tényleg túl sok volt nekünk.

Az Index kérdésére, hogy miért nem kezdett Laidouni, aki a beállása után a csapat legjobbjának bizonyult, Stöger azt felelte, hogy szerencsére elég bő a Fradi kerete, van lehetőség a variálásra, és különben is, Laidouni lábában sok mérkőzés van, a tunéziai válogatottban is játszott, és csak pénteken érkezett vissza a csapathoz. Ettől függetlenül tudják, hogy nagyszerű játékos.

A felvetésre, hogy a Celtic ellen is az elején kapott gólt a csapat, és most is, így reagált az osztrák szakember:

– Nem egyszerű ezt megmagyarázni. Mindig átbeszéljük, hogy az első perctől koncentrálni kell, de sajnos előfordulnak ilyen hibák annak ellenére, hogy tudjuk, már a nulladik perctől ébernek kellene lennünk. talán az volt a gond, hogy a Betis az első perctől nagy nyomás alá helyezett bennünket, mert fontos volt számára a győzelem, amit meg is tudott szerezni.

Az Index azt is megkérdezte Stögertől, hogy lehet az, hogy vasárnap fantasztikusan játszott a Ferencváros a MOL Fehérvár elleni rangadón, ám az a játék most kevés volt.

– Óriási a különbség az NB I és az Európa-liga színvonala között, főleg úgy, hogy a Betis, a Celtic és a Leverkusen akár a BL-ben is csoportkörösek lehetne – mondta Stöger. – Van még egy esélyünk, hazai pályán a Bayer ellen, azt ki kell használni. Kemény munka kell ahhoz, hogy pontot szerezzünk. De ez a mi szenvedélyünk, mindeképpen azon leszünk, hogy sikeresek legyünk, de ahhoz egy kis szerencse is fog kelleni.

Botka Endre elismerte, nagyon csalódott lenne, ha pont nélkül fejeznék be a csoportkört.

– Nem tudom, mi az oka, de az előző évekkel ellentétben most valahogy nem jönnek az eredmények. Van még egy esélyünk december 9-én a Groupama Arénában a leverkusen ellen, az feltétlenül ki akarjuk használni, legalábbis mindent elkövetünk ennek érdekében.

Manuel Pellegrinitől megkérdeztük, látott-e olyan játékost a Ferencváros csapatában, akit szívesen elfogadna a Betis keretében.

– Nézze, mivel oda-vissza viszonylag biztosan legyőztük a Ferencvárost, és most már az is biztos, hogy továbbjutottunk a G-csoportból, azt kell mondanom, hogy nekem megfelelnek a saját játékosaim. Ez nem azt jelenti, hogy a Ferencvárost ne alkotnák nagyszerű labdarúgók, mindkét meccsen nagy küzdelemre késztettek bennünket, egy pillanatra sem adták fel.

A kérdésre, hogy többet várt-e a Ferencvárostól, a chilei mester azt mondta, egyáltalán nem nyújtott gyenge teljesítményt a Ferencvárost, egy pillanatra sem engedte, hogy ő, a Betis edzője hátradőkjön. Egyáltalán nem volt ez könnyű mérkőzés.

Botka: Arra számítottunk, hogy nekünk esnek, így is történt. Sajnos, felborította a taktikánkat, hogy gyorsan gólt kaptunk, onnan már nekünk kellett támadni.

Szomorúak vagyunk, szeretnénk kielégíteni a szurkolóinkat, ma is a pontszerzés céljával jöttünk. Tudtuk, hogy jó csapat a Betis. Jövőre erősebbek leszünk. Tanulni kell a hibákból. Az ilyen helyzetekben magabiztosabbnak, bevállalósnak kellene lennünk.

Nem mehettünk bele egy adok-kapokba, néha igyekeztünk megtartani a labdát. Persze tétje így is volt

Csalódás lenne, ha nem szereznének pontot, igen, csalódás lenne.

Majdnem mindegyik meccsen jó teljesítményt nyújtottunk. Betis első vagy második.

A második félidőben korán kaptuk a második gólt. Ez keresztbe verte a terveinket, az önbizalmat is visszavetette. Nehéz ezek után felállni. Jól dolgoztunk 90 percen át, de túl könnyen jöttek a gólok.

