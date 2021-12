Először versenyez apa és fia a darts-vb-n

December 15-én kezdődik a sportág első számú eseménye, a 2022-es PDC-dartsvilágbajnokság a londoni Alexandra Palace-ban. Gerwyn Price címet védene, Raymond van Barneveld visszatér, szurkolhatunk testvéreknek, illetve apának és fiának is.

Egy évvel ezelőtt Gerwyn Price 7–3-ra legyőzte Gary Andersont a döntőben. A két nagyágyú ezúttal is ott lesz a tornán, csakúgy mint Peter Wright, Michael van Gerwen és a szurkolók egyik nagy kedvence, Fallon Sherrock is. A szingapúri legenda, Paul Lim a 26. világbajnokságára készül.

A világbajnokságon 96 játékos szerepel majd, az esemény december 15-én kezdődik és a január 3-i hétfői fináléval ér véget.

Az összdíjazás ezúttal is 2,5 millió angol font, a győztes ebből 500 ezret tehet zsebre.

Egy szett továbbra is három győztes legig tart. Az első két fordulóban három, a harmadik és a negyedik fordulóban négy-négy, a negyeddöntőben öt, az elődöntőben hat, a döntőben pedig hét szettet kell nyerni a győzelemig.

A regnáló világbajnok Gewryn Price – aki nemrég Budapesten a Hungarian Darts Trophyn diadalmaskodott – már az első játéknapon tábla elé lép a második fordulóban, egy körrel később pedig Sherrockkal nézhet farkasszemet.

Adjanak még nekem két vagy három évet, és még sokkal dominánsabb leszek. Még úgy is, hogy már most én vagyok a világbajnok és a ranglistavezető

– mondta a rajt előtt.

A darts szerelmeseinek jó hír, hogy korábbi visszavonulása utána a vb-re is visszatér Raymond van Barneveld, aki továbbjutás esetén a szintén világbajnok Rob Cross-szal találkozhat. Érdekesség, hogy kijutott a németek 16 éves versenyzője, Fabian Schmutzler is, aki akár Peter Wright ellen is megmutathatja magát.

Nem elhanyagolandó az sem, hogy egy osztrák testvérpár is ott lesz a vb-n, Rowby-John Rodriguez és Rusty-Jake Rodriguez.

A világbajnokságok történetében most fordul elő először, hogy apa és fia ugyanazon a tornán versenyez: az ausztrál Raymond Smith és Ky Smith is kijutott.

Az első forduló december 21-ig tart, a párhuzamosan zajló a második körös mérkőzéseknek december 23-án van vége. Karácsony után, december 27-én folytatódik a világbajnokság a harmadik fordulóval, 29-én és 30-án esedékes a nyolcaddöntő. Az év első napján rendezik meg a negyeddöntőt, második az elődöntőt, harmadikán pedig a döntőt.

Az esélyekről Ihász Veronikát, a sportág januári, lakeside-i WDF-világbajnokságának magyar résztvevőjét kérdeztük. Ihász egyébként néhány évvel ezelőtt Sherrockot legyőzte egy német tornán, annak pedig külön örül, hogy egyre jobb a nők helyzete a dartsban.

Hála az égnek, egyre jobb a nők helyzete a dartsban és egyre több megbecsülést és figyelmet is kapnak a hölgyek, főleg úgy, hogy már a PDC is rendez nekik kvalifikációs tornát

– fogalmazott az Indexnek Ihász.

A Győri Darts Club versenyzője egyelőre a következő feladatára koncentrál, még nem kacsingat a PDC-vb felé.

Most vált valóra 15 év után az az álmom, hogy kijussak a WDF-vb-re. Még ezt szeretném megélni, és ha adja Isten, legyen úgy, hogy megunom a WDF-vb-t, akkor majd esetleg lehet szemezgetni a PDC-vel

– mondta a tízszeres felnőtt bajnoki címmel rendelkező dartsos, akinek most kissé káoszosak a mindennapok, hiszen próbál készülni is, dolgozni, háztartást vezetni és gyereket nevelni, de a PDC-vb-t természetesen figyelemmel követi majd.

Egyre nehezebb szurkolói szemmel figyelnem a PDC versenyeit, hiszen már én is benne vagyok a körforgásban. Egyébként nagyon szeretem Peter Wrightot és James Wade-et. Gerwyn Price nagyon jó formában van, de Wright és Michael van Gerwen is odaérhet a végén.

PDC-DARTVILÁGBAJNOKSÁG

Az első és második forduló menetrendje

December 15., szerda

20.00

1. FORDULÓ

Ritchie Edhouse (angol)–Ven Li-hao (kínai)

Ricky Evans (angol)–Nitin Kumar (indiai)

Adrian Lewis (angol)–Matt Campbell (kanadai)

2. FORDULÓ

Gerwyn Price (walesi, 1.)–Ritchie Edhouse (angol)/Ven Li-hao (kínai)

December 16., csütörtök

13.30

1. FORDULÓ

Steve Lennon (ír)–Madars Razma (lett)

Scott Mitchell (angol)–Chris Landman (holland)

Chas Barstow (angol)–John Norman Jnr (kanadai)

2. FORDULÓ

Daryl Gurney (északír, 22.)–Ricky Evans (angol)/Nitin Kumar (indiai)

20.00

1. FORDULÓ

William O'Connor (ír)–Danny Lauby Jr. (amerikai)

Ryan Meikle (angol)–Fabian Schmutzler (német)

Ron Meulenkamp (holland)–Lisa Ashton (angol)

2. FORDULÓ

Gary Anderson (skót, 6.)–Adrian Lewis (angol)/Matt Campbell (kanadai)

December 17., péntek

13.30

1. FORDULÓ

Ryan Joyce (angol)–Roman Benecky (cseh)

Keane Barry (ír)–Royden Lam (hongkongi)

Jermaine Wattimena (holland)–Borisz Kolcov (orosz)

2. FORDULÓ

Krzysztof Ratajski (lengyel, 12.)–Steve Lennon (ír)/Madars Razma (lett)

20.00

1. FORDULÓ

Joe Murnan (angol)–Paul Lim (szingapúri)

William Borland (skót)–Bradley Brooks (angol)

Ross Smith (angol)–Jeff Smith (kanadai)

2. FORDULÓ

Peter Wright (skót, 2.)–Ryan Meikle (angol)/Fabian Schmutzler (német)

December 18., szombat

13.30

1. FORDULÓ

Jamie Hughes (angol)–Raymond Smith (ausztrál)

Callan Rydz (angol)–Jamada Juki (japán)

Darius Labanauskas (litván)–Mike De Decker (belga)

2. FORDULÓ

Ian White (angol, 27.)–Scott Mitchell (angol)/Chris Landman (holland)

20.00

1. FORDULÓ

Adam Hunt (angol)–Boris Krcmar (horvát)

Ted Evetts (angol)–Jim Williams (walesi)

Rowby-John Rodriguez (osztrák)–Nick Kenny (walesi)

2. FORDULÓ

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Chas Barstow (angol)/John Norman Jnr (kanadai)

December 19., vasárnap

13.30

1. FORDULÓ

Maik Kuivenhoven (holland)–Ky Smith (ausztrál)

Jason Heaver (angol)–Juan Rodríguez (spanyol)

Alan Soutar (skót)–Diogo Portela (brazil)

2. FORDULÓ

Stephen Bunting (angol, 16.)–Ross Smith (angol)/Jeff Smith (kanadai)

20.00

1. FORDULÓ

Martijn Kleermaker (holland)–John Michael (görög)

Florian Hempel (német)–Martin Schindler (német)

Steve Beaton (angol)–Fallon Sherrock (angol)

2. FORDULÓ

Jonny Clayton (walesi, 8.)–Keane Barry (ír)/Royden Lam (hongkongi)

December 20., hétfő

20.00

1. FORDULÓ

Luke Woodhouse (angol)–James Wilson (angol)

Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)–Ben Robb (új-zélandi)

Raymond van Barneveld (holland)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

2. FORDULÓ

James Wade (angol, 4.)–Maik Kuivenhoven (holland)/Ky Smith (ausztrál)

December 21., kedd

13.30

1. FORDULÓ

Lewis Williams (walesi)–Sibata Tojokazu (japán)

Jason Lowe (angol)–Daniel Larsson (svéd)

2. FORDULÓ

Mervyn King (angol, 21.)–Ryan Joyce (angol)/Roman Benecky (cseh)

Dave Chisnall (angol, 14.)–Darius Labanauskas (litván)/Mike De Decker (belga)

20.00

2. FORDULÓ

Vincent van der Voort (holland, 29.)–Adam Hunt (angol)/Boris Krcmar (horvát)

Michael Smith (angol, 9.)–Ron Meulenkamp (holland)/Lisa Ashton (angol)

Dimitri Van den Bergh (belga, 5.)–Florian Hempel (német)/Martin Schindler (német)

Devon Petersen (dél-afrikai, 28.)–Jamie Hughes (angol)/Raymond Smith (ausztrál)

December 22., szerda

13.30

2. FORDULÓ

Ryan Searle (angol, 15.)–William Borland (skót)/Bradley Brooks (angol)

Glen Durrant (angol, 24.)–William O'Connor (ír)/Danny Lauby Jr. (amerikai)

Luke Humphries (angol, 19.)–Rowby-John Rodriguez (osztrák)/Nick Kenny (walesi)

Joe Cullen (angol, 13.)–Ted Evetts (angol)/Jim Williams (walesi)

20.00

2. FORDULÓ

Nathan Aspinall (angol, 10.)–Joe Murnan (angol)/Paul Lim (szingapúri)

Dirk van Duijvenbode (holland, 17.)–Jermaine Wattimena (holland)/Borisz Kolcov (orosz)

Kim Huybrechts (belga, 32.)–Steve Beaton (angol)/Fallon Sherrock (angol)

Simon Whitlock (ausztrál, 20.)–Martijn Kleermaker (holland)/John Michael (görög)

December 23., csütörtök

13.30

2. FORDULÓ

Damon Heta (ausztrál, 31.)–Luke Woodhouse (angol)/James Wilson (angol)

Brendan Dolan (északír, 23.)–Callan Rydz (angol)/Jamada Juki (japán)

Mensur Suljovic (osztrák, 26.)–Alan Soutar (skót)/Diogo Portela (brazil)

José de Sousa (portugál, 7.)–Jason Lowe (angol)/Daniel Larsson (svéd)

20.00

2. FORDULÓ

Danny Noppert (holland, 18.)–Jason Heaver (angol)/Juan Rodríguez (spanyol)

Gabriel Clemens (német, 25.)–Lewis Williams (walesi)/Sibata Tojokazu (japán)

Rob Cross (angol, 11.)–Raymond van Barneveld (holland)/Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 30.)–Rusty-Jake Rodriguez (osztrák)/Ben Robb (új-zélandi)

