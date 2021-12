Rooney, Rossi, Räikkönen – hatalmas sportemberek vonultak vissza idén

Az élsportolók számára sosem könnyű a visszavonulás. Általában ezt a döntést a legnehezebb meghozni karrierjük folyamán, ám előbb vagy utóbb sor kerül a versenysporttól való eltávolodásra. Az ok az esetek túlnyomó többségében a kor, egyszerűen kiöregednek, nem bírják a versenyt fiatalabb társaikkal szemben. A sport világában 2021-ben is számtalan nagy név vonult vissza, alább felsorolásszerűen gyűjtöttük össze a leghíresebb visszalépőket.

Labdarúgás

A labdarúgás világában idén is rengetegen akasztották szögre a stoplist, ám három legenda kiemelkedik közülük.

A 36 éves Wayne Rooney 2021. január 15-én jelentette be, hogy játékosként visszalép az aktív futballtól, és legutóbbi klubjának, az angol másodosztályban játszó Derby County menedzsere lett. Érdekesség, korábban a Derby olyan nagynevű edzőket foglalkoztatott, mint Frank Lampard vagy Phillip Cocu.

Wayne Rooney 120-szoros angol válogatott, mind a nemzeti csapatnak, mind a Manchester Unitednek gólrekordere. Hazai színtéren a Premier League-et ötször, az FA-kupát egyszer, a ligakupát háromszor, az angol szuperkupát négyszer nyerte meg. Emellett Bajnokok Ligája- és Európa-liga-győztes, valamint klubvilágbajnok is az MU-val. Pályafutását 2002-ben az Evertonban kezdte, majd 2004 és 2017 között a „vörös ördögök” legendájává vált. Ezután lehúzott két évet az Egyesült Államokban a DC Unitedban, végül 2019-ben Derbyben ért véget játékoskarrierje.

A 37 esztendős holland válogatott ikon, Arjen Robben idén második alkalommal – ezúttal úgy tűnik, végleg – akasztotta szögre a stoplist. 2019 júliusában már egyszer befejezte aktív pályafutását, ám 2020 nyarán visszatért nevelőcsapatához, a holland élvonalbeli FC Groningenhez. Robben második eljövetelével nem váltotta meg a futballvilágot, először koronavírus-fertőzés, aztán sérülés miatt esett ki hosszú időre. Végül hét tétmérkőzés után idén júliusban másodjára is bejelentette visszavonulását.

Úgy tartja a mondás, hogy van olyan ember, aki bármihez nyúl, arannyá válik. A futballvilágban ezt Robben picit átírta, ő bárhova igazolt, bajnokságot nyert. A Groningennél kezdte felnőtt pályafutását, majd a PSV Eindhovenhez igazolt, ahol két szezont töltött el és holland bajnok lett. Utána három idényre a Chelsea-hez került, ahol további két bajnoki címet írhatott a neve mellé, majd 2007-ben a Real Madridhoz igazolt, ahol szintén azonnal bajnokságot nyert. Ez még nem minden, számára az aranykor csak ezután következett, amikor a Bayern München szerződtette:

nyolcszor végzett a Bundesliga tabellájának élén,

a Német Kupát ötször emelhette a magasba,

a 2012/13-as szezonban pedig a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért a csapattal, ő szerezte a győzelmet érő találatot, a szurkolók ezután nevezték el Mr. Wembley-nek.

A holland válogatottal is eredményes volt, 2010-ben ezüst-, 2014-ben pedig bronzérmet nyert a világbajnokságon.

A harmadik visszavonuló nagy név a 34 éves német Sami Khedira. A német világbajnok májusban, az akkor még Dárdai Pál irányította Herthában fejezte be profi karrierjét – sorozatos sérülésekre hivatkozva. Khedira Stuttgartban született, a helyi csapattal pedig német bajnok lett. 2010-ben igazolt a Real Madridhoz, ahol „szerény” sikereket ért el. A teljesség igénye nélkül spanyol bajnoki címet, spanyol Király-kupát, spanyol és európai Szuperkupát, Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnoki címet is nyert. 2015-től a Juventus színeiben játszott, ahol szintén komoly elismeréseket aratott: ötször végzett csapatával az olasz bajnokság tabellájának élén. Mindeközben a német válogatottban 77 mérkőzésen hétszer volt eredményes, a 2014-ben pedig világbajnok lett.

Motorsport

A technikai sportok világából is két ikon távozik. A 42 éves Valentino Rossi 26 év aktív versenyzés után akasztja szögre a sisakot. Az olasz legenda – becenevén A Doktor – nemcsak a motoros versenyzést, hanem az egész motorsportot megváltoztatta. Neki köszönhetjük a különleges sisak- és motorfestéseket, a verseny utáni szórakoztató ünnepléseket és azt, hogy bebizonyította: a motorsport világában nincs lehetetlen. Többször csábították a Formula–1-be vagy ralizni, ám ő mindig nemet mondott és a motorsport ikonjává vált.

Kilenc világbajnoki címmel rendelkezik, ebből hetet a királykategóriában nyert, ráadásul ötöt megszakítás nélkül. Ő az egyetlen versenyző, aki a 125, 250 és az 500 köbcentis, illetve a MotoGP géposztályban is világbajnoki címet tudott nyerni, a királykategóriában pedig kétütemű és négyütemű motorral is bajnok lett.

A technikai sportok legnagyobb szériájából szállt ki. A 42 éves finn legenda – becenevén Jégember – 2001-ben ellentmondásos körülmények között kapott ülést Sauber-Petronas istállójánál. Mielőtt az F1-be került volna, összesen 23 futamon vett részt bármilyen nyílt kerekű versenyautóval. Két idénnyel később már az egyik élcsapat, a McLarenben versenyzője volt, ahol két világbajnoki ezüstérmet szerzett. Sokak szerint akár vb-címet is nyerhetett volna, ám a sorozatos technikai problémák miatt nem egy futamot kellett feladnia az évek során.

Räikkönen 2007-ben igazolt a Ferrarihoz, és rögtön vb-címet szerzett, egy évre rá pedig a harmadik helyen zárt a pontvadászatban. Ezt követően kipróbálta magát a raliban és a NASCAR-ban is, de 2012-ben visszatért a Lotushoz, és rögtön bronzéremmel zárt. Ezt a teljesítményét megismételte 2018-ban, miután visszatért a Ferrarihoz. A 2019-es évet már az Alfa Romeo színeiben kezdte, ahonnan három szezon után, idén vonult vissza.

Kosárlabda

A történelem egyik legjobb spanyol kosárlabdázója, Pau Gasol 23 évnyi játék után októberben tette le a lantot. A 41 éves játékos számtalan rekordot tart, pályafutása során kétszeres NBA-bajnok, és a Los Angeles Lakers legendája lett, közeli barátságot ápolt Kobe Bryanttel. Gyermekként orvos szeretett volna lenni, az orvosi egyetemet is elkezdte, ám a kosárlabda miatt felhagyott tanulmányaival.

Fiatalon üstökösként robbant be az NBA világába, debütálóévében 17,6-os pontot átlagolt 8,9 lepattanó mellett. Ezzel a parádés statisztikával helyet kapott az újoncok válogatottjában (All-Rookie First Team), és megválasztották a 2001/2002-es NBA-idény legjobb elsőéves játékosának. 2009-ben és 2010-ben a Los Angeles Lakers csapatával szerezte két bajnoki címét. Pau Gasol nemcsak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban írt történelmet, hanem a spanyol válogatottal is sikert sikerre halmozott. Európa-bajnoki címet három alkalommal nyert, 2006-ban mondhatta magát világbajnoknak, egyedül az olimpiai aranyérem hiányzik a vitrinjéből nemzetközi szinten. A 2008-as és 2012-es nyári olimpiai játékokon is finálét játszott, azonban mindkétszer be kellett érnie az ezüstéremmel.

Amerikaifutball

Az NFL passzkirálya, Drew Brees márciusban jelentette be visszavonulását. A New Orleans Saints legendás irányítóját 2001-ben a 2. körben 32.-nek választotta a San Diego Chargers, ám egy súlyos sérülés a posztján játszó Philip Rivers remek teljesítménye miatt 2006-ban átigazolt a New Orleanshoz, ahol a 2009-es idényben az Indianapolis Coltsot legyőzve lett bajnok.

A csupán 183 centis magasságával minden alacsony irányító álmát megvalósítva uralta a fő passzstatiszikákat, övé volt egy idényen belül a legjobb passzolási százalék (74,4), ő passzolt a legtöbb egymást követő mérkőzésen touchdownt (54), övé volt az egy meccsen bemutatott legjobb passzolási százalék (96,7). Ő volt az a játékos, akinek a legkevesebb mérkőzés kellett az 50 000 (183), a 60 000 (215) és a 70 000 (248) passzolt yard eléréséhez, valamint ő az egyetlen, aki elérte a 80 ezres határt, 80 358-cal vonult vissza (igaz, Tom Brady itt lőtávon belül van a 79 204 yardjával).

Az övé a liga történetének második legtöbb TD-passza, 571 hatpontos átadásánál csak Brady (581) tud többet felmutatni. Brees 50 legikonikusabb húzását ide kattintva tudja megtekinteni.

A számok bűvöletéből kilépve, egyszerűbben is személtették Drew Brees elképesztő tudását. Az alábbi videóban egy íjásszal méri össze pontosságát:

E-sport

A Counter-Strike: Global Offensive világában a 31 éves svéd legenda, Cristopher „GeT_RiGhT” Alesund januárban akasztotta szögre az egeret. A Ninjas in Pyjamas csapatának legendáját 2013-ban és 2014-ben az év legjobbjának választották, a NiP akkoriban futotta a 87 mérkőzéses veretlenségi sorozatát LAN-on. 2014-ben a NiP együttesével megnyerte az ESL One Cologne Majort, ezzel megkoronázva pályafutását. A CS:GO világában a Major messze a legrangosabb verseny. Évente egy vagy kettő kerül megrendezésre, és a játék kiadója, a Valve is szponzorálja az eseményt.

A következő két Majorön szintén döntőben jutott a NiP, de egyszer sem tudtak nyerni. 2015-től kezdve pedig szépen lassan elkezdett gyengülni a teljesítménye, utoljára 2016-ban szerepelt az év legjobb 20 játékosa között. Több egészségügyi problémával is küszködött az évek során, volt, hogy kórházba is került. 2019-ben véget ért a történelmi kalandja a NiP szervezetével, régi társaival a Dignitas zászlaja alatt próbáltak nagyot alkotni, sikertelenül. Végül kispadra került a csapatban, majd január elején bejelentette, visszalép a profi játéktól.

(Borítókép: Wayne Rooney gólját ünnepli a Manchester United színeiben 2015-ben. Fotó: Laurence Griffiths / Getty Images)