Siklósi Gergely: Abszolút örülök az ezüstéremnek!

Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a tokiói olimpián. A vegyes zónában elárulta, nem csalódott, Párizsra még motiváltabb lesz, és jobb elsőbálozó, mint Szilágyi Áron.

„Röpke 2-3 másodpercig csalódott voltam. Nem jó érzés kikapni, de maga a verseny az volt. Úgy érzem, hogy az utolsó asszóban hibáztam, de az ellenfelem egyébként jó volt. Ez ilyen, ez a sport. Nagyon szép lett volna a vb- és olimpiai arany, így viszont marad motivációm, nyomhatjuk tovább. Az edzőm ott még szomorú volt, de aztán amikor megkérdeztem tőle, hogy aláírta volna-e az ezüstöt, mondta, hogy igen.

És én is jobban teljesítettem az első olimpiámon, mint Szilágyi Áron, ezek tök jó dolgok.

A következő rövidebb időn belül van, szeretnék ott lenni csapatban is, szóval most jön egy kis pihi, aztán elkezdünk építkezni Párizsra.

Én is ismeretlenként lettem világbajnok, ahogy ő most olimpiai. Ismerem őt, látszott a szemén, hogy előbb-utóbb oda fog érni, örültem volna, ha nem most. Mindig így vívott, ma pedig kifogott egy kivételes napot, mint én a vb-n. Csak azt tudom szajkózni, hogy ilyen a sport, kikaphatok, nyerhetek, nem kell ezért bántani a másikat, én elfogadtam. Nem izgultam, olyan volt, mintha Tatán vívtunk volna egy 15-ös asszót, csak itt nagyobb a körítés, de lehet, hogy ott is így alakult volna.

Abszolút örülök az ezüstéremnek!

Első olimpia, elsőbálozó, én azt mondom, hogy ez egy jó kezdet. Boczkó Gábor is megkapta az ölelést, aztán jött két perc bőgés az éremátadás előtt.

Hogy mi jön most? Holnap lesz a barátnőm névnapja, átadom neki ezt a csokrot, ha jó állapotban marad, vagy egy másikat, megölelem, aztán a családommal leszek”

– értékelt a friss olimpiai ezüstérmes.