Kapás Boglárka könnyei, és ami mögöttük van

A sportpszichológus nagyon is természetesnek tartja a Kapás Boglárkáéhoz hasonló érzelmi reakciót, különösen egy ilyen rendhagyó olimpián.

Ez az olimpia több szempontból is különleges. A Covid–19, a felkészülési nehézségek, az aggodalom amiatt, hogy a sportolók tudnak-e edzeni, részt venni bizonyos versenyeken, sőt többen maguk is elkapták a vírust. Rengeteg feszültség halmozódott fel a sportolókban, így vélhetően Kapás Boglárkában is