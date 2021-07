Elek Gábor: Mindig volt valaki, aki berúgta a szekeret

Mint ismert, a magyar válogatott legyőzte Spanyolországot a csoportkör negyedik fordulójában, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Három dolognak is teljesülnie kell az utolsó fordulóban, hogy negyeddöntős legyen a csapat:

le kell győznie a már biztos csoportelső Svédországot,

az oroszoknak le kell győzniük Spanyolországot,

a Franciaország–Brazília mérkőzés pedig nem zárulhat döntetlennel.

„Danyi Gábor javaslatára teljesen az alapokra visszamentünk a védekezésben. Ennyit változtattunk szakmailag, semmi mást, a többiről pedig nem szeretnék beszélni, maradjanak ezek az öltözőben. Volt egy közös akarat, és ez működött. Voltak vezéreink elöl és hátul is, kritikus pillanatban mindig be tudta rúgni valaki a szekeret. A legfontosabb kérdés, hogy ezt a stabilitást tovább tudjuk-e vinni a Svédország elleni meccsre. Videózni fogunk holnap, délután edzeni fogunk, és készülünk a svédek ellen. Megbeszéljük, kinek mi a feladata. Neki fogunk menni a svédeknek, egy hihetetlen ajándéka lenne az életnek, ha sikerülne továbbjutni, de erre fogunk készülni. Talán most átszakadt a gát. Kevesen vagyunk, fáradunk, ezt látni kell. Ma is egy 20 éves lány oldotta meg az irányítóposztot kiválóan, meg a Tomori Zsuzsi, aki, nem is tudom, hogy életében játszott-e ezen a poszton egyáltalán” – értékelt a találkozó után Elek Gábor szövetségi kapitány a vegyes zónában.

Összeszedtük magunkat rendesen, ennyire koncentráltak az elmúlt három mérkőzésen nem voltunk. Védekezésben agresszívek, támadásban fegyelmezettek voltunk, ezért is tudtunk nyerni. Onnantól, hogy átvettük a vezetést, nem engedtünk le, ami az eddigi meccseken nem volt igaz, a hibák után lehajtott fejek voltak. Most végig egyben voltunk, mindenki biztatott mindenkit, csak így tudjuk behúzni a mérkőzéseket. Kaptunk három pofont, amikből most tudtunk felállni, ha ez nem ad nekünk önbizalmat, akkor semmi. Remélem, hogy hétfőn is ekkora gőzzel fogunk menni. A sérültekért is játszunk, ők is szurkolnak és biztatnak, velünk vannak

– utalt Szucsánszki Zitára és Kovacsics Anikóra Klujber Katrin.

Az előző mérkőzések nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. Nagyon szerettünk volna úgy hazamenni, hogy ne legyen bennünk rossz érzés, bár egy kicsit lesz az eddigiek miatt. Igyekeztünk megemberelni magunkat, változtatni mindenen. Az előző meccsen nagyon sok gólt kaptunk, most kijavítottuk a védekezésünket, ez pedig önbizalmat adott a mérkőzés hátralévő részében. Blanka nagy támaszt adott nekünk a kapuban. Örülök, hogy sikerült javítani a védekezésemen, kaptam tanácsokat, amiket igyekeztem megfogadni

– mondta Márton Gréta a találkozót követően.

Éreztem, hogy a két irányítótársam sérülésével nagyobb feladat fog rám hárulni, nagyon örülök, hogy ennyi lehetőséget kaptam, és tudtam velük élni. A társaim folyamatosan biztattak, éreztem, hogy bíznak bennem. Mindig arra törekszem, hogy amikor pályára lépek, a maximumot hozzam ki magamból. Nem éreztem, hogy nagyobb teher lenne ez a szerepkör most, mint ha itt lenne a másik két irányítónk. Biztos, hogy a svédek is jól kielemeznek minket, ez volt az a mérkőzés, amiből lehet készülni, hiszen ma a saját játékunkat játszottuk. Nagyon kemény meccs lesz, de nekik megyünk, és meglátjuk, mi lesz a vége

– így Vámos Petra.

Éreztem javulást az elmúlt 3 meccshez képest. Agresszívabbak voltunk, az eddigi mérkőzéseken elmaradtak a besegítések, nagyon a vonalon voltunk, leszorultunk. Most minden sokkal jobban működött, sokkal több faultunk is volt. Kicsit tartottunk a spanyoloktól, hiszen a játékuk a keresztekre épül, amivel eddig nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Felszabadultunk, pedig a matematikai esély ott volt, ami valamilyen szinten nyomást helyezett ránk. Ha jobban megy a csapatnak, nagyobb az előny, nagyobb a pozitív energia is. Ha nem megy a játék, az embernek előbb magát kell összeszednie, és csak utána biztatja a társakat. Nagyon sok fiatal van a csapatban, aki ezt még nem tudja kezelni

– fogalmazott Bíró Blanka az összecsapás után.

A már biztos csoportelső Svédország elleni utolsó csoportmeccsre hétfőn, magyar idő szerint 9.15-kor kerül sor.

