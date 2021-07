Milák Kristóf edzője: Nem tudom, hogy kell kezelni őt

A döntőt követő sajtótájékoztató után az uszoda mellett válaszolt néhány újságírói kérdésre Selmeci Attila is. Milák Kristóf edzőjét arról kérdeztük, hogy ha a 100-as döntőhöz hasonlóan koncentráltan és összeszedetten, galibák nélkül érkezett volna meg a 21 éves úszó, meglett volna-e a világcsúcs 200 méteren.

Elképzelhetőnek tartom, száz százalékot nem merek ígérni, de egészen biztos vagyok benne, hogy ennél az eredménynél jobbat ért volna el. Ha belegondolok, gyorsabb, mint egy évvel ezelőtt, az állóképessége is jó, tehát minden megvolt hozzá. Ettől függetlenül a 100 méter teljesen más szám, mint a 200 méter. A másik az, hogy itt volt kivel menni. Kétszázon és főleg a táv második felén már nagyon elment a mezőnytől. Sok a befolyásoló tényező. Kristófban benne van egy újabb világcsúcs 200 pillangón. Ahhoz, hogy ez kijöjjön, egy újabb, hosszabb felkészülési ciklus kell, és egy nagyobb verseny, ahol ezt ki fogja tudni adni önmagából. Vagy az is segíthet, ha feltűnik valaki

– fogalmazott az Index kérdésére Selmeci Attila, Milák Kristóf edzője, aki korábban azt is elmondta, már a bevonulásnál látszott, hogy pattanásig feszült a hangulat, hiszen Dressellel hátat fordítottak egymásnak, mindketten tartottak a másiktól.

Valljuk be őszintén, egy évvel ezelőtt ha valaki azt mondja, hogy Kristók 49,6-ot fog úszni, nem sokan hittünk volna neki. Ezt látva egy Dressel-szintű klasszis is azon gondolkozik, hogy topon kell maradnia, és megnyerni a következő világbajnokságot. A kettejük közötti különbség egyre szűkül, ha Kristóf is úgy készül, lehetséges, hogy a világbajnok jövőre már nem Caeleb Dressel lesz, hanem Milák Kristóf. És ugyanígy 200-on is feltűnhet valaki, ahogy most ő 100-on berobbant. Ilyen a sport, egyszer fent, máskor pedig lentről kell visszakapaszkodni. Senki sem tudja, hol tűnik fel egy ilyen tehetség, de bízom benne, hogy meg tudjuk őrizni a világranglistán a vezető helyet 200-on.