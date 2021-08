Megtörtént a csoda: negyeddöntőben női kéziseink

A spanyol válogatott legyőzésével életben tartotta továbbjutási esélyeit a magyar válogatott, a negyeddöntőbe kerüléshez három feltételnek is teljesülnie kellett. A mérkőzés kezdetéig kettő teljesült is: a franciák legyőzték a brazilokat, míg az Orosz Olimpiai Csapat legyőzte Spanyolországot. Így a továbblépéshez „már csak” annyi kellett, hogy legyőzzük Svédországot.

A meccs krónikájához tartozik, hogy a magyar válogatott sérülés miatt elveszítette már az olimpia alatt Kovacsics Anikót és Szucsánszki Zitát, irányító poszton csak Vámos Petra volt bevethető – a 20 éves játékos a spanyolok ellen elbírta a terhet, 6 góljával a találkozó egyik legjobbja volt. A svédek úgy léphettek pályára ellenünk, hogy már biztos a csoportelsőségük, a negyeddöntőben a másik hatos negyedikjével – minden bizonnyal Dél-Korea – mérkőznek.

1. félidő

Jól kezdett a magyar válogatott, Vámos Petra és Tomori Zsuzsanna révén kétgólos előnyt szerzett már az első percekben. A hatodik perc végén egyenlítettek a svédek, de a magyar csapat diktálta a tempót, újra visszavettük a vezetést. Bíró Blankát két nagy védés után ziccerből fejbe lőtték, de folytatni tudta a játékot némi ápolás után. Közben a túloldalon Klujber Katrin és Háfra Noémi is betalált, három volt közte. Becsúszott néhány kihagyott ziccer is, de a svédek is tehetetlennek bizonyultak a jó magyar védekezéssel szemben, így a félidő felénél is maradt ez a különbség.

Növelni nem tudtuk fórt, de nem is csökkent szerencsére, három gólon tartottuk Svédországot szinte végig. A 24. perc elején megelégelte Tomas Axner, és kikérte első idejét a mérkőzésen. Sajnos bejött, valamivel több mint két perc alatt kiegyenlített Svédország, ekkor Elek Gábor kért időt. Megtorpant a magyar válogatott, egy 4–0-s rohammal a svédek fordítottak. Az utolsó támadásból sikerült egyenlíteni, Márton Gréta rendkívül fontos gólt szerzett a bal szélről. (15–15)

2. félidő

Hihetetlen elszántsággal jött ki a második félidőre a magyar válogatott, három és fél perc alatt visszaépítette a háromgólos előnyt. Ehhez persze kellett a jó védekezés is, jöttek a blokkok és Bíró Blanka is bemutatott két nagyszerű védést. A svédek vészkapussal játszottak, miután Jenny Carlson kapott egy két percet, de Lukács Viktória révén tovább tudtuk növelni a különbséget. Alig hét perc után időt kért Svédország. A szünet azonban most a magyar válogatottnak segített, Tomori vezérletével (kiharcolt egy hetest és lőtt egy gólt) hattal elhúztunk.

Két technikai hiba támadásban, amit a svédek megbüntettek a túloldalon, és lefölözték hátrányukat néhány perc alatt. Háfra szerencsés találata után jött egy újabb elveszített labda, a villámgyors kontrából Nathalie Hagman lőtt gólt – Elek Gábor pedig időt kért. A félidő felénél ismét három volt a magyar előny. Nagy veszteség érte viszont a csapatot: a támadásban és védekezésben is fontos szerepet játszó Tomori piros lapot kapott. Nem roppant meg a magyar válogatott, Szöllősi-Zácsik Szandra vette át a vezérszerepet, sorozatban két gólt is vágott.

Háromgólos győzelem lett a vége, kezdődhetett az örömünnep a pályán, a csoportelső Svédország elleni sikerrel negyeddöntőbe jutott a magyar csapat. (26–23)

A magyar válogatott győzelmével bejutott a negyeddöntőbe, ahol a másik csoportot megnyerő Norvégia lesz az ellenfele szerdán.

Tokió 2020

Kézilabda, nők

B csoport, 5. forduló

Magyarország–Svédország 26–23 (15–15)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: Garcia, Paolantoni (argentinok).

MAGYARORSZÁG: Bíró, Szikora (kapusok), Szöllősi-Zácsik 4, Schatzl, Helembay 1, Kisfaludy, Kiss, Márton 4, Vámos 3/1, Klujber 4/2, Háfra 4, Bordás, Lukács 4, Tomori 2.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor

SVÉDORSZÁG: Bundsen, Ryde (kapusok), Strömberg 1, Roberts 4, Petren, Lundström, Westberg 3/3, Dano 1, Lagerquist, Lundqvist, Hagman 5, Thorleifsdottir 1, Hansson 3. Carlson 5.

Szövetségi kapitány: Tomas Axner.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/6, ill. 3/5.

(Borítókép: Vámos Petra. Fotó: Fabrice Coffrini / AFP)